التقلبات الجوية تدفع شركة الصرف الصحي بالإسكندرية لإعلان الطوارئ

أعلن اللواء أ.ح مهندس محمود نافع رئيس مجلس ادارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية رفع درجة الاستعداد بالشركة اعتبارا من صباح اليوم الخميس ٢٤ نوفمبر٢٠٢٢ استعدادا لهطول الأمطار طبقاَ لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية .

من المتوقع أن تشهد محافظة الإسكندرية اليوم الخميس أمطارا تبدأ خفيفة نهارا وتكون متوسطة ورعدية مساء قد تغزر في فترات الليل بنسبة حدوث ٥٠% تقريبا. يصاحب ذلك نشاط للرياح تصل سرعتها (٤٠-٥٠ كم/ ساعة ) واضطراب في الملاحة البحرية يصل ارتفاع الموج ٢-٣ مترو عليه توقف الاجازات و بدل الراحات وتنتشر السيارات والبدالات في المناطق الساخنة وتستمر اعمال التطهير للشنايش والمصبات والتأكد من جاهزية جميع المحطات والمواقع الشتوية وتفريغ بيارات محطات الرفع أولا بأول.

وشدد نافع على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن ١٧٥ طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورا وعلي تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات. واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.

وأكدت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية على التنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.