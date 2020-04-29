التقرير النهائي للطب البيطري : لحوم 3 مطاعم في حلوان تعود للحمير والخيول

صدر التقرير النهائي للطب البيطري بخصوص عينات اللحوم التي تم ضبطها بثلاث مطاعم شهيرة في حلوان مؤخرا. جاء ذلك في برنامج التاسعة مساءا الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي على القناة المصرية الأولى. وأكد الإعلامي وائل الإبراشي أن تقرير الطب البيطري…

صدر التقرير النهائي للطب البيطري بخصوص عينات اللحوم التي تم ضبطها بثلاث مطاعم شهيرة في حلوان مؤخرا.

جاء ذلك في برنامج التاسعة مساءا الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي على القناة المصرية الأولى.

وأكد الإعلامي وائل الإبراشي أن تقرير الطب البيطري النهائي بخصوص عينات لحوم تم ضبطها بثلاث مطاعم شهيرة في حلوان أثبت أنه لحوم حمير وخيول.

ومؤخرا، روى اللواء أيمن جبريل، رئيس حي المعصرة ،تفاصيل غلق 3 مطاعم شهيرة قائلا: “هناك منظومة عمل تسير بها الدولة لحماية المواطنين من خلال الحملات التي تشنها إدارة الطب البيطري بالحي”.

من ناحية أخرى قال عماد حبيب وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ ، أنه تم ضبط مصنع مواد غذائية منتهية الصلاحية قبل توزيعها بكفر الشيخ

وقال حبيب في مداخلة مع الإبراشي تم ضبط حلاوة طحينية منتهية الصلاحية منذ عام ، كميات كبيرة من الحلاوة الطحينية تم اعدامها