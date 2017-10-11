التقد الدولي: عدم المساواة المفرط يقوض التماسك الاجتماعى

في كثير من البلدان، وفق تقرير الراصد المالي لصندوق النقد الذي يصدر مرتين في العام هاجر عمران قال صندوق النقد الدولى فى تقرير اليوم الأربعاء، تحت عنوان الراصد المالى أو الـ fiscal monitor أن تزايد عدم المساواة وبطء النمو الاقتصادي…

في كثير من البلدان، وفق تقرير الراصد المالي لصندوق النقد الذي يصدر مرتين في العام

هاجر عمران

قال صندوق النقد الدولى فى تقرير اليوم الأربعاء، تحت عنوان الراصد المالى أو الـ fiscal monitor أن تزايد عدم المساواة وبطء النمو الاقتصادي في كثير من البلدان يؤدى إلى تركيز الاهتمام على السياسات الداعمة للنمو الاحتوائى

وأضاف التقرير الذى حصلت المال على نسخة منه أنه “لا محالة لوجود درجة من عدم المساواة في أي نظام اقتصادي قائم على السوق إلا أن عدم المساواة المفرط يمكن أن يقوض التماسك الاجتماعي، ويقود إلى الاستقطاب السياسي، وينتهي بانخفاض النمو الاقتصادي”.

وأشار التقرير إلى أن “الضرائب المباشرة و التحويلات تؤدى إلى تخفيض تفاوت الدخل بنسب الثلث فى المتوسط وذلك فى الاقتصادات المتقدمة”.

وأوضح أن “الاقتصادات النامية تكون إعادة توزيع إيرادات المالية العامة أقل بكثير بسبب الاعتماد على الضرائب التنازلية غير المباشرة”.

وأكد التقرير أهمية الاستثمار فى التعليم و الصحة لتقليص عدم المساواة فى توزيع الدخل على المدى المتوسط ومعاالجة استمرار الفقر عبر الأجيال ثم تشجيع النمو الاحتوائى فى النهاية.

واعترف التقرير بوجود فجوات كبيرة فى الخدمات التعليمية والصحية لدى كثير من البلدان.

وأشار إلى أنه رغم التقدم فى التعليم فلا تزال هناك فجوات كبيرة فى معدلات الالتحاق بالتعليم فى كل الدول النامية تقريبا.

وتقرير الراصد المالي الذي يعده صندوق النقد الدولي مرتين في السنة، ويعنى بدراسة وتحليل آخر تطورات المالية العامة على المستوى الدولي، والآثار المالية للركود الذي تعانيه العديد من دول العالم، إضافة إلى التوقعات المالية متوسطة الأجل، وتقييم آثار سياسات المالية العامة على مسار الاستدامة.