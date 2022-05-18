التقديم 21 مايو.. الداخلية: قبول دفعة جديدة بمعاهد معاوني الأمن (تفاصيل وشروط)

أعلنت وزارة الداخلية -اليوم الأربعاء- عن البدء في قبول دفعة جديدة للراغبين بالالتحاق بمعاهد معاوني الأمن من الذين يجتازون الاختبارات المقررة، على أن يفتح باب التقديم في 21 من مايو الجاري.

وتبدأ الاختبارات اعتبارًا من يوم 28 مايو الجاري، بالمعاهد التدريبية التابعة لقطاع التدريب، وهي معهد معاونى الأمن بطره، ومعهد معاوني الأمن بالبحيرة بوادى النطرون، ومعهد تأهيل الأفراد بسوهاج بالنسبة للذكور، وبالنسبة للإناث فسيكون فى معهد معاوني الأمن بطره.

الشروط

وأفصحت الوزارة عن شروط التقديم التالية:

-أن يكون مصري الجنسية ومن أبوين يتمتعان بالجنسية المصرية عن غير طريق التجنس.

-ألا يقل السن عن 19 عامًا، ولا يزيد عن 25 عامًا في تاريخ فتح باب التقدم للإلتحاق بمعاهد معاوني الأمن.

-أن يكون حاصلاً على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

-ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والإعتبار “ما لم يكن قد رد إليه إعتباره”.

-ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة، أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال، بقرار أو بحكم تأديبى نهائى، ما لم تمض على صدوره أربعة سنوات على الأقل.

-أن يستوفى شروط اللياقة الصحية، والتي يحددها المجلس الطبى المتخصص بهيئة الشرطة، وأن يجتاز كذلك اختبار السمات واللياقة البدنية، والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، وذلك قبل أن يمثُل عقب إجتيازه الإختبارات المقررة أمام لجنة الإختيار “الهيئة”.

-ألا يقل طول المُتقدم عن 170 سم، بالنسبة “للذكور”، وألا يقل الطول عن 160 سم بالنسبة للإناث.

-ألا يكون مجندًا بالقوات المسلحة، أو ملحقاً للخدمة بالشرطة أو بأى جهات الدولة الأخرى.

-وألا يكون متزوجاً أو سبق له الزواج.

مزايا معاهد معاوني الأمن

ومن المزايا الممنوحة للمتقدمين تحمل الدولة لنفقات التعليم، والتدريب، والإعاشة، وقيمة ملابس التدريب للطلبة أثناء الدراسة بالمعهد، فيما يحصل الدارس بالمعهد على مكافأة شهرية طيلة فترة الدراسة، ويحق له الإستفادة من النظام العلاجى المجانى، وفقاً لقواعد العلاج بهيئة الشرطة.

ويُمنح الأوائل المتفوقين جوائز مادية ومعنوية، فضلاً عن حق الدارسين فى الإستفادة من الخدمات الإجتماعية للفرد وأسرته، وكافة المميزات الخاصة بأفراد هيئة الشرطة.

ويتم التقديم للإلتحاق من خلال الموقع الرسمى لوزارة الداخلية moi.gov.eghttps:// (خدمات معاونى الأمن)، بينما تُسحب كراسات الإلتحاق من مقار معاهد التدريب الشرطية التابعة لقطاع التدريب، وهى معهد معاونى الأمن بطره “ذكور” محافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، شمال سيناء، جنوب سيناء، بورسعيد، السويس، والإسماعيلية، ومعهد معاونى الأمن بالبحيرة (مدخل مدينة وادى النطرون “ذكور” بمحافظات الإسكندرية، بنى سويف، الدقهلية، الفيوم، دمياط، الغربية، كفر الشيخ، مطروح، المنوفية، الشرقية، البحيرة، ومعهد تأهيل الأفراد بسوهاج (مدينة سوهاج حى الكوثر “ذكور”)، بمحافظات المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، البحر الأحمر، أسوان، الوادى الجديد، وبالنسبة للطالبات من جميع المحافظات، فسيتم التقديم بمعهد معاونى الأمن بطره؛ وذلك إعتباراً من يوم السبت الموافق 21 مايو الجارى، وحتى يوم الخميس الموافق 23 يونيو المقبل.

وتناشد وزارة الداخلية جميع المتقدمين للإلتحاق بمعاهد معاونى الأمن، بعدم التعامل إلا من خلال الموقع الرسمى الخاص بالوزارة، أو من خلال التردد على المعاهد المعلنة فقط.