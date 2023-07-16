التقديم 1 أغسطس.. قبول دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة بأكاديمية الشرطة بمجموع 65% (صور)

أعلن اللواء هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، عن موافقة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ، على قبول دفعة جديدة من الحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية من الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة ، بنسبة قبول 65%.

وأضاف مساعد وزير الداخلية خلال مؤتمر صحفي، عقد اليوم الأحد، عن بدء التقديم للحاصلين على الثانوية العامة وخريجي الجامعات لهذا العام بداية من 1 أغسطس المقبل وحتى 14 سبتمبر.

وأوضح أن التقديم للحاصلين على الثانوية العامة وخريجي الجامعات من العام الماضي يبدأ في 18 يوليو حتى 10 أغسطس.

وأوضح أن تقديم الالتحاق بأكاديمية الشرطة من خلال الإنترنت عبر موقع وزارة الداخلية ومتابعة مواعيد الاختبارات عليها.

ونوهت الداخلية على أن الاختبارات تكون داخل أكاديمية الشرطة من بوابة 5، في الساعة الـ6 صباحًا.