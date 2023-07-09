التقديم لمدارس التمريض 2023.. لا استثناءات في قبول الطلاب

أرسلت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية كافة القواعد وشروط تنسيق التقديم لمدارس التمريض 2023/ 2024 جميع محافظات الجمهورية، موضحة أن التقديم لمدارس التمريض 2023 التابعة له سيكون إلكترونيا عبر رابط خاص، وستكون رسوم التقديم 150 جنيهًا، وذلك بحد أدنى 230 درجة.

ويبحث الطلاب عن خيارات مختلفة للالتحاق بمدارس التمريض العسكري، ويهتمون بمعرفة شروط القبول فيها وإمكانية تقديم طلبات الالتحاق للإعدادية، ويتساءل الطلاب عن التنسيق المطلوب للالتحاق بمدارس التمريض العسكري في جميع محافظات مصر، بما في ذلك القاهرة ودمياط والغربية، حيث تم الإعلان عن فتح باب التسجيل لدفعة جديدة من طلاب الإعدادية.

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن التقديم لمدارس التمريض 2023..

التقديم لمدارس التمريض 2023.. رابط الدخول

يحاول العديد من الطلاب التوصل إلى خطوات التقديم في مدارس التمريض، والتي جاءت على النحو التالي:

في البداية عليك الدخول إلى رابط التقديم في مدارس التمريض 2023 عن طريق http://41.33.97.115/nursingschool/request.aspx.

يستوجب عليك قراءة القواعد والشروط، كذلك المستشفيات والمعاهد المتاحة في المحافظة ووفقًا للمربع السكني الخاص بك..

وبعدها عليك اتباع التعليمات الموجودة وتدوين المعلومات المطلوبة حتى الانتهاء من التقديم إلكترونيًا.

يمكنك متابعة طلبك لمعرفة النتيجة بين الحين والآخر لتتعرف على قبولك أو رفضك، لتتخذ الخطوات التي تتبعها.

التقديم لمدارس التمريض 2023.. شروط وقواعد القبول



يشترط في المتقدمين للتحاق بالمدارس الثانوية للتمريض ما يلي:

حصولهم على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها في نفس العام، مع إحضار ما يفيد معادلتها من التربية والتعليم بالدرجات. كما يتطلب ذلك دراسة اللغة الإنجليزية كلغة أولى أو ثانية بمجموع لا يقل عن 230، ولا يعتبر هذا الحد الأدنى للقبول.

أن يكونوا من سكان نفس المحافظة التي حصلوا منها على الشهادة المذكورة، ويتم التنسيق والقبول لكل مركز إداري على حدة (المربع السكني)، ولا يقبل طلاب من خارج المحافظة.

أن يكونوا مصريين الجنسية وحسني السيرة والسلوك.

عدم الإخلال بكثافة الفصل المقررة، حيث لا يزيد عدد الطلاب المقبولين بالفصل الواحد عن 25-30 طالبًا/طالبة.

التفرغ للدراسة، ويتم ذلك بتعهد من الطالب أو ولي أمره مصدقًا عليه.

عدم تزوج الطالب/الطالبة، ولا يجوز الزواج خلال فترة الدراسة.

أن تكون بطاقة الرقم القومي للأب/الأم أو لمن لديه الولاية التعليمية محدثة قبل عامين على الأقل.

في حالة وفاة الأب أو إنفصال الزوجين وحصول الطالب على شهادة إتمام التعليم الأساسي فقط (الصف الثالث الإعدادي) من نفس المحافظة، يجب إحضار بطاقة الرقم القومي لولي الأمر (الوالد/الوالدة)، أو من لديه الولاية التعليمية من نفس المحافظة بتاريخ إصدار سابق ثلاث سنوات على الأقل.

الالتزام بالحد الأدنى للقبول في المجاميع العليا، وسيتم تحديده بعد انتهاء أعمال التنسيق.

لا يتم قبول الطالب/الطالبة إلا بعد انتهاء إجراءات التنسيق وإعلان النتائج، وعليه يجب تقديم الأوراق الأصلية خلال الموعد النهائي المحدد من قبل الهيئة، ولا يعتبر الطالب مقبولًا إلا بعد مطابقة صور المستندات على الأصل.

لا يُسمح باستثناءات في قبول الطلاب/الطالبات في المدارس الثانوية للتمريض على مستوى الجمهورية.

التقديم لمدارس التمريض 2023.. تناسب شريحة كبيرة من الطلاب



يبحث الكثير من أولياء الأمور عن البديل لـ الثانوية العامة، للهروب من الضغط النفسى والمادى، وتعد المدارس الثانوية الفنية للتمريض أحد البدائل المناسبة للطلبة، وأعلنت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية عن فتح باب القبول لـ المدارس الثانوية الفنية للتمريض للعام الدراسي 2023-2024 والتى تناسب شريحة كبيرة من الطلاب.

وقواعد القبول للمدارس الثانوية الفنية للتمريض..

وشددت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية أنه لا يعتبر الطالب أو الطالبة مقبولا إلا بعد الانتهاء من إجراءات التنسيق وإعلان النتيجة، وفى هذه الحالة يكلف بتقديم الأوراق الأصلية خلال موعد نهائى تحدده الهيئة ولا يعتبر الطالب مقبولا إلا بعد مطابقة صور المستندات على الأصل.

• مع العلم بأن الاختبارات ستجرى لمرة واحدة فقط ولن يتم إعادتها مرة أخرى تحت أي ظرف من الظروف

• لا يوجد استثناءات في القبول بالمدارس الثانوية للتمريض على مستوى الجمهورية.

الإجراءات المتبعة بعد اجتياز المتقدمين الاختبارات السابقة للطلبة:

• إقرار على ولي الأمر بأن الطالب / الطالبة لا يعتبر مقبولا إلا بعد الانتهاء من إجراءات التنسيق وإعلان النتيجة، وفى هذه الحالة يكلف بتقديم الأوراق الأصلية خلال موعد نهائى تحدده الهيئة ولا يعتبر الطالب مقبولا ألا بعد مطابقة صور المستندات على الأصل.

• تعهد على الطالب / الطالبة وولي الأمر بقبول العمل في المواقع الطبية بمختلف المحافظات حسب حاجة العمل وطبقا لما تحدده وزارة الصحة والسكان.

• عدم زواج الطالب / الطالبة خلال فترة الدراسة.

• عدم النقل نهائيا من مدرسة لأخري طوال فترة الدراسة حيث إن القبول يتم طبقا لاحتياج كل مركز إارى لكل محافظة ويتم التكليف بالمواقع الطبية المختلفة لسد العجز.

• التعهد في حال اكتشاف التزوير في أوراق الطالب / الطالبة خلال سنوات الدراسة يتم فصله نهائيا .

التقديم أونلاين فقط متاح اعتبارا من الخميس الموافق 6/7/2023 وحتى الأربعاء الموافق 19/7/2023 (14 يوما) فقط عن طريق اللينك :

https://tatc-gothi.gov.eg/product/nursing

ولن تقبل أي طلبات باليد نهائيا، وتبلغ قيمه ملف التقديم (150ج) تدفع بالفيزا فقط عن طريق رابط التقديم، مع العلم الأوراق المقدمة (صور الشهادات والرقم القومي) وقيمة ملف الالتحاق لا تسترد في حالة عدم القبول.

المدارس التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية

مدارس تمريض للبنات فقط:

محافظة القاهرة:- (أحمد ماهر التعليمي-الساحل التعليمي- المطرية التعليمى- الجلاء التعليمي- معهد السكر).

محافظة الجيزة :-(معهد التأهيل الحركى (شلل الأطفال)- معهد القلب- معهد الرمد التذكارى- معهد أمراض الجهاز الهضمى والأمراض المعدية).

محافظة القليوبية: (بنها التعليمي)

محافظة المنوفية: (شبين الكوم التعليمي)

مدينة دمنهور:- (دمنهور التعليمي)

محافظة الإسكندرية: (المبرة التعليمي)

محافظة سوهاج (سوهاج التعليمي)

محافظة قنا (قفط التعليمي)

محافظة الإسماعيلية (أورام الإسماعيلية)

محافظة الشرقية (الأحرار التعليمي)

محافظة الشرقية (الأحرار التعليمي بنات)

مدارس بنين فقط :-

محافظة القاهرة (معهد الكلي والمسالك بالمطرية)

محافظة الشرقية (الأحرار التعليمى)