التقديرات تشير إلى جمع 4 مليارات دولار.. نائب رئيس البنك: طرح شهادتي الأهلي بلس والأهلي فورًا بعائد سنوي 7 و9%

قال يحي أبو الفتوح نائب رئيس البنك الاهلي، إنه تم طرح شهادات للعملاء سواء مصرييين أو أجانب أو عاملين بالخارج سواء منتجات في أوعية أدخارية أو قروض.

وأضاف أبو الفتوح خلال مداخلة مع برنامج على مسئوليتي في فضائية صدي البلد، أن تلك الشهادات على الأوعية الإدخارية حيث تم طرح الشهادة الاولي “الاهلي بلس” لمدة 3 سنوات بعائد سنوي 7% يتم صرفها كل ربع سنة بنفس ذات العملة، ويستطيع إقراض بنسبة 50% من قيمتها بحد أقصي 10 مليون جنيه، بعائد 2.25%.

وتابع أن الشهادة الثانية اسمها الأهلي فورًا مدتها 3 سنوات، بعائد 9% وميزتها أنه يتم صرف قيمتها مقدما، ويستطيع صاحب الشهادة استثمار القيمة في شهادة أخري.

وأشار نائب رئيس البنك الأهلي، إلى أن تلك الشهادات جاذبة للعملاء، موضحًا أن تلك الشهادات متاحة لجميع العملاء سواء في الداخل أو الخارج.

وتابع: “في ناس كتيرة مع تغير سعر الصرف، رأت أن تحتفظ بالدولار مع عدم وضعه في البنوك، أو تحويله للجنيه المصري، وهذا حق المواطن في كيفية استثمار أمواله”.

وقال أبو الفتوح: “بدلا من وضع الدولار في البيوت وتكون معرضة للسرقة، يتم وضعها في شهادات وله مطلق الحرية في الحصول عليها بالدولار أو الجنيه المصري، مشيرًا إلي أن من حق المواطن كسر الشهادة بعد مرور 6 أشهر منها”.

وأضاف أبو الفتوح أن “التقديرات المتوقعة لتلك الشهادات أكثر من 4 مليارات دولار، مشيرًا إلي ان تحويلات المصريين في الخارج كانت 33 مليار دولار”.