التقدم فى محادثات التحفيز المالى يرفع مؤشر ناسداك الخميس

صعدت أسعار خام برنت لأعلى من 50 دولار لأول مرة منذ مطلع مارس

تراجع مؤشرا “داو جونز” و”ستاندر آند بورز 500″ في تعاملات الخميس بينما ارتفع مؤشر “ناسداك” قليلا وسط تطلع المستثمرين إلى مؤشرات على تقدم في محادثات التحفيز المالي لدعم الاقتصاد.

وذلك بعد بيانات سوق العمل التي أظهرت قفزة في طلبات إعانة البطالة.

وكانت الأسهم فتحت منخفضة بعد أن أظهرت الأرقام ارتفاع طلبات الإعانة 137 ألفا إلى 853 ألف طلب الأسبوع الماضي.

تتخطى هذه الأرقام كثيرا التوقعات البالغة 725 ألفا ومسجلة أعلى مستوياتها منذ منتصف سبتمبر ، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى إجراءات دعم جديدة.

التطلع إلى التقدم في محادثات التحفيز

لكن الأسهم ارتفعت ارتفاعا كبيرا عن أدنى مستوياتها بعد أن قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إن المحادثات بين أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

وذلك بخصوص إجراءات تخفيف تداعيات كوفيد-19 تحقق “تقدما كبيرا” وإن من المتوقع إجراء المزيد من النقاشات خلال اليوم.

وبناء على بيانات غير رسمية، تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 116.47 نقطة بما يعادل 0.39 بالمئة إلى 29,952.34 نقطة.

وفقد ستاندرد أند بورز 9.5 نقطة أو 0.26 بالمئة ليسجل 3,663.32 نقطة.

وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 43.15 نقطة أو 0.35 بالمئة إلى 12,382.10 نقطة.



وصعد مؤشر ستاندرد اند بورز لأسهم شركات الطاقة ليصل إلى أعلى مستوياته خلال ستة أشهر بعد أن صعدت أسعار خام برنت لأعلى من 50 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ مطلع مارس.

وصعد المؤشر بنسبة 35% خلال الربع السنوي الحالي مسجلا أفضل أداء من بين قطاعات ستاندرد اند بورز ال11، وذلك مع بحث المستثمرين عن أسماء الشركات التي ستستفيد من التعافي الاقتصادي.

وأدى التعافي المتباطئ لسوق العمالة والصعود الحالي في إصابات كوفيد-19 إلى مضاعفة الضغوط على واضعي السياسات

وساعدت هذه الضغوط كذلك على دفعهم للإتيان بحزمة تعافي جديدة وسط استنفاذ الدعم المالي الحكومي المخصص للأمريكيين والشركات.

ومن المتوقع أن يتخذ مجلس الشيوخ الأمريكي قرارا الخميس بتمديد التمويل الحكومي أسبوعا واحدا لمنح المشرعين الوقت اللازم للاتفاق على حزمة إنفاق أكبر وتمويلات لمكافحة تأثيرات فيروس كورونا.

لكن المتحدثة باسم مجلس النواب نانسي بيلوسي تحدثت عن احتمالية امتداد زمن المحادثات حتى أعياد الكريسماس.

وجمعت أسهم شركة Airbnb نحو 3.5 مليار دولار وصعدت أسهمها في أول جلسة لها إلى 146 دولارا صعودا من سعر الطرح الأولى لها عند 68 دولارا.