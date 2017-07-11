التقاوي كلمة السر في زيادة إنتاج الأرز الموسم الحالي

نقابة الفلاحين: 9 ملايين طن إجمالي المحصول المرتقبمحمد مجدي ـ الصاوي أحمدأعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إن مصر تستهدف زيادة إنتاج الأرز هذا الموسم إلى ضعف المحصول في العام الماضي.من جهته، أكد الدكتور حامد عبدالدايم، المستشار ال

نقابة الفلاحين: 9 ملايين طن إجمالي المحصول المرتقب



محمد مجدي ـ الصاوي أحمد

أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إن مصر تستهدف زيادة إنتاج الأرز هذا الموسم إلى ضعف المحصول في العام الماضي.

من جهته، أكد الدكتور حامد عبدالدايم، المستشار الإعلامي لوزير الزراعة، أن بعض المديريات الزراعية حققت طفرة غير مسبوقة في إنتاجية الأرز هذا العام بفضل توفير تقاوي منتقاة تنتج في المتوسط ٦ أطنان بدلا من ٣.٥ طن في الزراعات التقليدية، والتي تعد هي كلمة السر في زيادة المحصول.

كان المهندس عبداللطيف خالد، رئيس قطاع توزيع المياه بوزارة الموارد المائية والرى، قال في شهر يونيو الماضي، أن إجمالى المساحات التى تم زراعتها بمحصول الأرز حتى بلغت مليونا و250 ألف فدان، وذلك طبقا لآخر تصوير جوى تم، مشيرا إلى أن الزراعات تجاوزت المساحة المسموح بها والبالغة مليون و76 ألف فدان، وتم إخطار مجلس الوزراء بالمخالفات.

وأوضح في تصريحات صحفية، أن زراعات الأرز لا تزال فى تزايد حتى الآن، لافتا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراء الطبيعى ضد المخالفين وتحرير محاضر طبقا لقانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984، والتى تنص على حظر زراعات الأرز فى غير المناطق المصرح بها وتوقيع غرامة على المخالف الغرامة المنصوص عليها بالقانون وتحصل قيمة مقابل الاستغلال للمياه الزائدة عن المقررة لزراعات الأرز بالمخالفة.

يشار إلى أن الحكومة حددت مساحة مليون و76 ألف فدان لزراعة الأرز الموسم الحالى فى 8 محافظات، وهى البحيرة 174 ألفا و978 فدانا، الغربية 70 ألف فدان، كفر الشيخ 275 ألفا و18 فدانًا، الدقهلية 300 ألف فدان، دمياط 57 ألف فدان، الشرقية 176 ألفا و401 فدان، الإسماعيلية 3 آلاف 520 فدانا، بورسعيد 30 ألف فدان.

وقال عبدالدايم لـ”المال” إن المناخ المناسب هذا العام أسهم في زيادة الإنتاجية أيضا ورعاية المزارعين لأرضهم بشكل جيد، بسبب ارتفاع سعر الأرز الذي وصل لـ١٠جنيهات للكيلو سعر البيع للمستهلك.

وأضاف عبدالدايم أن مصر تستهدف زيادة إنتاجية الأرز هذا العام بسبب توفير تقاوي منتقاة دون الحاجة لمزيد من المياه، حيث تنخفض درجة استخدام مياه الري في التقاوي الجديدة بنسبة ٣٠٪.

بينما أكد حسين عبدالرحمن، نقيب الفلاحين لـ”المال”، أن إنتاجية الأرز هذا العام سترتفع بنحو ٦ أطنان بسبب توفر المياه والزراعة الجيدة والمبتكرة للأرز في المحافظات التي تقوم بزراعة الأرز.

وقال عبدالرحمن إن حجم المساحة المزروعة من المحصول تقدر بـ١.٨مليون فدان بدلا من ٢ مليون فدان العام الماضي، وتنتج في المتوسط ٥ أطنان للفدان الواحد تنتج ٩ ملايين طن أرز شعير بدلا من ٧ ملايين طن العام الماضي.

وأوضح عبدالرحمن أن مصر تستهلك ٣.٥ مليون طن أرز أبيض وتنتج سنويا نحو ٤ ملايين طن أرز أبيض كما يتم تصدير الفائض للخارج.

بينما قال ممدوح رمضان، المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، لـ”المال”، أنه سيتم شراء محصول الأرز من الفلاحيين دون تحديد سعر، حيث سيتم بنظام العرض والطلب، لأفضل الأسعار المقدمة خلال بدء موسم الحصاد والتوريد.

كان قد أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، في تصريحات صحفية، أن تحديد أسعار الأرز سوف تترك لآليات السوق خلال موسم التسويق القادم، مؤكدا أن مجلس الوزراء وافق على استمرار سريان قرار إغلاق باب تصدير الأرز خلال الفترة المقبلة لحين تأمين احتياجات السوق المحلية.

وأوضح أن سعر تداول كيلو الأرز بسعر 6.5 جنيه، للمستهلك في الأسواق خلال موسم التسويق القادم، بالإضافة إلى البطاقات التموينية والثابت على 6.5 جنيه.

يشار إلى أن العام الماضي، شهد أزمة كبرى في توفير الأرز لصالح الحكومة ليتم طرحه على البطاقات التموينية والتي يستفيد منها ما يقرب من 70 مليون مواطن، حيث تم طرح مناقصة توريد 300 ألف طن أرز، وفشلت المناقصة عدة مرات، مما أدى إلى قيام وزارة التموين باستيراد 500 ألف طن أرز هندي.