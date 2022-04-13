التقارير الكاملة للحساب الختامي للموازنة العامة للدولة قبل مناقشتها بـ«النواب» (مستند)

يناقش مجلس النواب في جلسته العامة الأسبوع المقبل ، التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحسـاب ختامي موازنة الخـزانـة العـامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، عن السنة المالية 2020 / 2021.

ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب في جلسته العامة الاثنين المقبل ، مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/ 2021، إلى جانب مشروعات قوانين بربط الحساب الختامي لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2020/ 2021 (وعددها 53 مشروعاً).

و مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2020/ 2021، بالاضافة إلى مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل (الديوان العام- مصلحة الخبراء- مصلحة الطب الشرعي- مصلحة الشهر العقاري) عن السنة المالية 2020/ 2021

وفيما يلي النسخة الكاملة لتقارير للجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب :