سيـــاســة

التقارير الكاملة للحساب الختامي للموازنة العامة للدولة قبل مناقشتها بـ«النواب» (مستند)

يناقشها المجلس بجلسة الاثنين المقبل
ياسمين فواز 11:36 م, الأربعاء, 13 أبريل 22 11:36 م, الأربعاء, 13 أبريل 22

شارك الخبر مع أصدقائك

يناقش مجلس النواب في جلسته العامة الأسبوع المقبل ، التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحسـاب ختامي موازنة الخـزانـة العـامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، عن السنة المالية 2020 / 2021.

ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب في جلسته العامة الاثنين المقبل ، مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/ 2021، إلى جانب مشروعات قوانين بربط الحساب الختامي لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2020/ 2021 (وعددها 53 مشروعاً).

اقرأ أيضا  السيسي يتابع الموقف التنفيذي لترميم وتجديد مقامات وأضرحة آل البيت

و مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2020/ 2021، بالاضافة إلى مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل (الديوان العام- مصلحة الخبراء- مصلحة الطب الشرعي- مصلحة الشهر العقاري) عن السنة المالية 2020/ 2021

وفيما يلي النسخة الكاملة لتقارير للجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب :

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

ملف الكاتب ياسمين فواز

اقرأ أيضاً

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأمريكي عدد من القضايا الدولية والإقليمية

سمر السيد 7:36 م, الأربعاء, 13 أبريل 22

بسبب موقفها من أوكرانيا .. ألمانيا تدرس عدم دعوة الهند لقمة مجموعة السبع

أيمن عزام 5:50 م, الأربعاء, 13 أبريل 22

النيابة العامة تباشر التحقيقات في وفاة 10 أشخاص بحادث تصادم بين حافلة وسيارة نقل بطريق أبو سمبل

المال - خاص 5:33 م, الأربعاء, 13 أبريل 22

الخارجية الصينية: قضية أوكرانيا تكشف سعي الولايات المتحدة للهيمنة والتنمر￼

أيمن عزام 5:18 م, الأربعاء, 13 أبريل 22

النسخة الكاملة لمشروع قانون المجالس المحلية المقدم من حزب العدل في «النواب» (مستند)

ياسمين فواز 3:20 م, الأربعاء, 13 أبريل 22

«برلماني»: توجيهات «السيسي» بتطوير المساجد والأضرحة يعكس حرصه على المظهر الحضاري

ياسمين فواز 1:31 م, الأربعاء, 13 أبريل 22