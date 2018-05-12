التفتيش والتطوير يتصدر أجندة اجتماع النشار والأوراق المالية

شريف عمر :تعقد شعبة الأوراق المالية بالغرفة التجارية بالقاهرة، مساء غد ، اجتماعا موسعا مع نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، المستشار خالد النشار، بهدف مناقشة آليات تطوير سوق المال خلال الفترة المقبلة.وقالت مصادر مقربة من شعبة الأوراق المالية - فى تصريحات لـ "المال" - إن الاجتماع سيناول عد

شريف عمر :

تعقد شعبة الأوراق المالية بالغرفة التجارية بالقاهرة، مساء غد ، اجتماعا موسعا مع نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، المستشار خالد النشار، بهدف مناقشة آليات تطوير سوق المال خلال الفترة المقبلة.

وقالت مصادر مقربة من شعبة الأوراق المالية – فى تصريحات لـ “المال” – إن الاجتماع سيناول عدة نقاط أساسية مرتبطة بأداء وعمل شركات السمسرة، أولها كيفية التصرف فى أموال عميل الائتمان لدى شركات السمسرة بمجرد وفاته، بجانب مناقشة المسودة الأولية لدليل التفتيش على شركات السمسرة، وإبداء مسئولى الأخيرة رأيهم النهائى، بجانب تلقى أي مقترحات للتطوير من جانب شركات السمسرة.

ومنذ شهور عقدت الشعبة العامة للأوراق المالية، والجمعية المصرية للأوراق المالية “ECMA”، اجتماعًا موسعًا، لوضع آلية ومنهج موحد لتنظيم حملات التفتيش التى تجريها الرقابة المالية على شركات السمسرة، وتم إعداد مسودة أولية من جانب الرقابة المالية، حصلت “المال” على نسخة منها.