التفاصيل الكاملة لمنتدى أفريقيا 2017 بشرم الشيخ

المال- خاص:اختتمت فعاليات مؤتمر أفريقيا 2017 فى شرم الشيخ، مساء اليوم السبت، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذى استضاف رؤساء 6 دول إفريقية، و3000 مشارك من أفريقيا والعالم.وعقد المنتدى من أجل زيادة الاستثمارات داخل أفريقيا والتعاون عبر الحدود، واستضافت مصر فى عام 2015 توقيع الاتفاق الثلاثي

المال- خاص:

اختتمت فعاليات مؤتمر أفريقيا 2017 فى شرم الشيخ، مساء اليوم السبت، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذى استضاف رؤساء 6 دول إفريقية، و3000 مشارك من أفريقيا والعالم.

وعقد المنتدى من أجل زيادة الاستثمارات داخل أفريقيا والتعاون عبر الحدود، واستضافت مصر فى عام 2015 توقيع الاتفاق الثلاثي بين الجماعات الاقتصادية الإقليمية الثلاث الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي والكوميسا ومجموعة شرق أفريقيا، وصمم المنتدى لقادة الأعمال الأفارقة للعب دور أكبر من خلال الاستثمار في الفرص في جميع أنحاء القارة.

وشهدت أيام انعقاد المؤتمر التوقيع على عدد من الاتفاقيات، جاء فى صدارتها، اتفاقية الشريحة الثالثة من قرض البنك الدولي والبالغة 1.150 مليار دولار، كما شهدت توقيع رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد “افريكسيمبانك” ومحمد الكتاني رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للتجاري “وفا بنك”، اتفاقية بموجبها سيتم التعاون من خلال مشاركة التجاري “وفا بنك”، في قاعدة أسهم أفريكسيمبانك.

ومن الاتفاقيات أيضًا اتفاقية بنك تنمية الصادرات مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد “أفريكسيمبانك”، لتوفير تمويل بقيمة 500 مليون دولار؛ بهدف دعم صادرات واستثمارات الشركات المصرية إلى الدول الأفريقية.

وشملت الاتفاقيات الموقعة على هامش المنتدى الذي أقيم بمدنية شرم الشيخ على مدار 3 أيام، اتفاقية مع بنك الاستثمار الأوروبي وبنك مصر بـ250 مليون يورو لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن توقيع “بنك مصر”، مع العربي الأفريقي اتفاقية تمويل بقيمة 50 مليون دولار لدعم الصادرات المصرية لأفريقيا، إلى جانب التوقيع على منحة مقدمة من الاستثمار الأوروبي بقيمة 400 ألف يورو لدعم دراسات جدوى محطة تحلية غرب الإسكندرية.

وتقدم “المال”، فى تقريرها نشرة كاملة لجميع أحداث المؤتمر.



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التفاصيل الكاملة لبرنامج مؤتمر أفريقيا 2017