التفاصيل الكاملة لمناقشة قانون تنظيم الجاليات المصرية بالخارج في البرلمان

ياسمين فوازقررت لجنة العلاقات الخارجية، في البرلمان، برئاسة النائب طارق رضوان، عقد اجتماع 1 يوليو المقبل، لاستكمال مناقشة مشروع قانون تنظيم الجاليات المصرية بالخارج.كانت اللجنة قد عقدت اجتماعًا -اليوم الثلاثاء- بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، لمناقشة رؤية الوزارة بش

ياسمين فواز

قررت لجنة العلاقات الخارجية، في البرلمان، برئاسة النائب طارق رضوان، عقد اجتماع 1 يوليو المقبل، لاستكمال مناقشة مشروع قانون تنظيم الجاليات المصرية بالخارج.

كانت اللجنة قد عقدت اجتماعًا -اليوم الثلاثاء- بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، لمناقشة رؤية الوزارة بشأن مقترح مشروع القانون.

وتقدمت الوزارة بورقة عمل تتضمن رؤية الوزارة بشأن مقترح مشروع القانون، وتم صياغة تلك الرؤية في ثلاث فصول اشتمل الفصل الأول، منها على تنظيم آليات وشروط من له حق التصويت في انتخاب مجلس إدارة الجالية، واشتمل الفصل الثاني على اليات وشروط ترشح الممثلين عن كل جالية وانتخابهم وتسجيلهم، والفصل الثالث على تنظيم الاتحاد العام لرؤساء الجاليات المصرية بالخارج.

وأكدت وزيرة الهجرة، أن الهدف من مقترح مشروع القانون هو التواصل مع المصريين بالخارج الذين يمثلون الدبلوماسية الشعبية المصرية، والذين يعدون بمثابة أمن قومي مصري والاستفادة منهم من أجل خدمة الوطن، ويستهدف لم شمل الجاليات المصرية بالخارج وتعزيز ارتباطهم بالوطن، وأن الوزارة تقدمت برؤية لطرحها على الأعضاء للاسترشاد بآرائهم وملاحظاتهم التي ستستنير بها الوزارة لإجراء التعديلات اللازمة على المقترح.

وتمحورت آراء وملاحظات الأعضاء حول عدة نقاط، أبرزها ضرورة وضوح الهدف من مقترح مشروع القانون في إطار الحفاظ على الأمن القومي المصري، إضافة إلى أهمية الأخذ في الاعتبار قوانين الدول الأجنبية عند صياغة هذا المقترح.

وشدد على ضرورة الاسترشاد بتجارب الدول الأخرى في تنظيم جالياتهم في الخارج، وعدم اشتراط الحصول على مؤهل عال للترشح لمجلس إدارة الجالية.

وتناول الاجتماع ضرورة اشتراك الوزارات المعنية مثل وزارة الخارجية والاستنارة برؤيتها عند اعداد هذا المقترح، وإعادة النظر في شرط وجود المصري بالخارج لمدة سنة كشرط للترشح لمجلس إدارة الجالية.

وأكد على ضرورة احترام النصوص الدستورية والتي تضمن عدم التمييز بين المواطنيين من حيث المؤهل الدراسي أو غيره، والسماح بانتخاب مجلس الإدارة لفترة أخرى، إلى جانب ضرورة وضع التنظيم المناسب للمسائل المالية والإدارية للجاليات، وضرورة وضع الآليات المناسبة لشروط عزل أعضاء مجالس إدارات الجاليات بالخارج ومساءلتهم، وطرح هذا المقترح على اعضاء الجاليات المصرية بالخارج للتداول بشأنه والاستنارة برأيهم وهم المعنيون بهذا القانون.