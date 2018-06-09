التفاصيل الكاملة لمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام

عقوبات تواجه حالات التعدي على الصحفيين ونصوص للحماية للمرة الأولىالنصوص تشمل حظر فرض رقابة على الصحف أو مصادرتها أو إغلاقها الرأي ليس سببا للمسائلة ولا يجوز إجبار الصحفي لإفشاء مصادر معلوماته حق حصول الصحفي والإعلامي على المعلومات دون قيود وبتكافؤ فرصياسمين فوازيناقش مجلس

عقوبات تواجه حالات التعدي على الصحفيين ونصوص للحماية للمرة الأولى

النصوص تشمل حظر فرض رقابة على الصحف أو مصادرتها أو إغلاقها

الرأي ليس سببا للمسائلة ولا يجوز إجبار الصحفي لإفشاء مصادر معلوماته

حق حصول الصحفي والإعلامي على المعلومات دون قيود وبتكافؤ فرص





ياسمين فواز



يناقش مجلس النواب في جلسته العامة غدا الاحد علي التقرير النهائى للجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، برئاسة أسامة هيكل، حول مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام والذي تم تقسيمه الي ثلاث مشروعات بقوانين هي المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام, والهيئة الوطنية للصحافة, والهيئة الوطنية للإعلام.





وتضمنت مشروعات القوانين عددًا كبيرًا من الحقوق والواجبات لدى العمل الصحفى والإعلامى، والتى تنظيم العمل بشكل قانونى ودستورى سليم، كما نص على مواد للمرة الأولى تحمى الصحفيين والإعلاميين وتفرض أشد العقوبات على حالات التعدى عليهم أثناء وبسبب عملهم، كما تضبط العلاقة بين العاملين بالمهنة والمؤسسات العاملين بها.

كما اشتملت علي نصوص تحدد حقوق الصحفيين والإعلاميين العاملين بالمهنة،و منها حظر فرض رقابة على الصحف وحظر مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، وإنه لا يجوز أن يكون الرأى الذى يصدر عن الصحفى أو الإعلامى سبباً لمسائلته، ولا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته .

كما تطرقت إلى إلزام جميع الجهات الحكومية والعامة بإنشاء إدارة أو مكتب أو موقع إلكترونى للاتصال بالصحافة والإعلام لتمكين الصحفى والإعلامى من الحصول على المعلومات والأخبار والبيانات، وكذلك حظر فرض أى قيود تعوق توفير وإتاحة المعلومات أو تحول دون تكافؤ الفرص بين الصحف المطبوعة أو الإلكترونية ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة .



كما أقرت مشروعات القوانين حق الصحفى أو الإعلامى بأن يتلقى إجابة عما يستفسر عنه من معلومات وأخبار وبيانات ما لم تكن لها درجة من السرية أو خطراً على الأمن القومى.



من جانبه ،كشف النائب جلال عوارة، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، في تصريحاته ل” المال “عن موافقة اللجنة علي ادراج مقترحه ضمن مشروعات القوانين بشأن إلزام المؤسسات الصحفية والإعلامية بعدد معين من المتدربين، لتجنب حالة الفوضي التى تشهدها تلك المؤسسات.

نص المشروعات