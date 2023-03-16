التفاصيل الكاملة لمشروع تطوير خدمات الزائرين في الأهرامات.. تضم 7 محطات و15 مطعما

كشف المهندس عمرو جزارين، رئيس مجلس الإدارة التنفيذى لشركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات، عن التفاصيل الكاملة لمشروع تطوير خدمات الزائرين بالأهرامات والتى تتمثل في إنشاء 7 محطات داخل المنطقة تضم 15 مطعما سيتم تأجيرها.

وأضاف جزارين في تصريحات لـ”المال”، أنه سيتم افتتاح مدخل جديد وحضارى يقع على طريق الفيوم ليصل بالسائحين بعد ذلك إلى منطقة الزوار.

وتابع جزارين أنه من المقرر وضع بعض القطع الآثرية الأصلية والتى استخدمت في بناء الأهرامات داخل مركز الزوار ليستمتع السائحين بمشاهدتها أثناء دخولهم للمنطقة.

وأشار إلى أنه تم تجهيز جراج لإستيعاب 1000 عربة و 150 أتوبيس سياحى، بالإضافة إلى دورات مياه على أعلى مستوى.

ولفت إلى أن آخِر تطورات مشروع تطوير خدمات الزائرين بمنطقة الأهرامات، تمثلت في الإنتهاء من معظم أعمال مركز الزوار والأعمال الإنشائية للمزارات.

وقال إنه جارٍ العمل على تزويدها بجميع الخدمات الأساسية، بالإضافة إلى خدمات تقديم وتشجيع الحِرف والصناعات المصرية من خلال متاجر بيع منتجات مصرية أصيلة طبقًا للمعايير العالمية التي تتبع داخل المتاحف والأماكن الأثرية العالمية.

وأشار إلى أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من هذه المرحلة خلال الربع الثاني من 2023، لافتًا إلى أنه تم تزويد المنطقة بحافلات كهربائية صديقة للبيئة.

وذكر أنه تم الإنتهاء من أعمال تطوير صالة الرحلات الخاصة بالزائرين من المصريين والأجانب، وهي رحلات مسبقة الحجز، والتي تحتوي على برامج متنوعة لتناسب جميع الفئات من وفود سياحية، شركات، سفارات، وفود رسمية وهيئات حكومية.

وتابع جزارين.

وتابع هذا بالإضافة إلى برنامج مخصص للمدارس والجامعات، موضحا أنه تم بالفعل إستضافة مجموعة من الشركات والمدارس والوفود السياحية ضمن برنامج التشغيل التجريبي، على أن يتم الإنتهاء من هذه المرحلة خلال الربع الثاني من 2023.

ونوه بأن أوراسكوم بيراميدز تعمل على الانتهاء من إنشاء وإعداد أماكن مختلفة لاستيعاب أنواع مختلفة من الفاعليات داخل المنطقة: فاعليات رياضية، ثقافية وفنية، إذ أدّت التطويرات التي قامت بها الشركة في البنية التحتية إلى زيادة الإقبال من الشركات لإقامة الفاعليات والحفلات داخل منطقة الأهرامات، مما دفع الشركة للعمل على زيادة المواقع المخصصة والمجهزة للفاعليات خلال الربع الأخير من 2023.