التفاصيل الكاملة لمؤتمر أفريقيا 2017

جلسات عن الشراكة بين أفريقيا والاتحاد الأوروبى والصين.. وعرض لقصص نجاح المستثمرين الشباب

اليوم الأول: جلسة مع “السيسى” ورئيس رواندا فى يوم رواد الأعمال الافارقة

اليوم الثانى جلسات عن الثروة الصناعية الرابعة و”المرأة في المقدمة” و الاستثمار في القارة السمراء



شرم الشيخ – أحمد عاشور:

تنشر جريدة “المال” برنامج مؤتمر أفريقيا 2017، الذى ينطلق اليوم، الخميس، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وسيبدأ المؤتمر بالاستماع إلى 3 تجارب ناجحة من مصر وأوغندا وإثيوبيا، و يتحدث أحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس إدارة حديد المصريين، وأشيش ثاكار، مؤسس مجموعة مارا بأوغندا، والدكتورة إليني جابري مادهين، مؤسس شركة تبادل السلع الإثيوبية، ويدير الجلسة نوزيفو مبانجوا، مذيعة، “سي إن بي سي أفريقيا” من جنوب أفريقيا، يعقبها جلسة عن الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا من أجل الشباب، تحت عنوان “ماذا يمكن أن تقدم الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا لمستقبل الشباب”، تتحدث فيها رشيدة داتي، عضو البرلمان الأوروبي والوزيرة السابقة بفرنسا، ثم تعقد جلسة فى العاشرة والنصف صباحا حول كيفية حصول الشباب على تمويل، وعرض قصص نجاح حول تجارب المستثمرين الشباب، ويتحدث فى الجلسة كل من بن وايت، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “في.سي.فور.أفريكا” فى هولندا، وويل آيني، كبير موظفي الاستثمار بشركة “آي.إفي.سي فينتشر كابيتال”، وشريف البدوي، شريك فى 500 سترت آبس بالولايات المتحدة الأمريكية، وعلي خالبي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأسواق المبتدئة، بالمجموعة المالية هيرميس، وسعد شيخ مدير محفظة “تي.ال.جي. كابيتال” (TLG Capital) بالمملكة المتحدة، وشهاب مرزبان، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للاستثمار فى ريادة الأعمال في مصر، ويدير الجلسة، إسحاق كي فوكو، رئيس مجلس إدارة شبكة القيادة الأفارقة، ويعقب ذلك 4 ورش عمل، تركز كل منها على مجال اهتمام معين لرواد الأعمال وقادة الشركات سريعة النمو، وسيكون ذلك من خلال عروض تقديمية ومناقشات وورش عمل، وفى الثانية ظهرا تعقد جلسة حول توفير فرصة للشركات الأفريقية الناشئة للحصول على فرص التواصل والتعريف بشركاتهم وكذلك تحسين أوضاعهم، وذلك من خلال عرض أفكار الأعمال التجارية على وفد دولي يضم المديرين التنفيذيين الممثلين لأصحاب رءوس الأموال وخبراء توجيهيين في مجال الأعمال ومستشارين متخصصين، وسيتم اختيار من بين حوالي 100 شركة ناشئة ورواد أعمال 20 شركة ورائد أعمال لحضور “جلسات الإقناع” التي تستمر كل منها حوالي دقيقتين بحد أقصى، وتتيح فرصة لرواد الأعمال الشباب لعرض أفكارهم والتركيز على احتياجاتهم الملحة، وستقوم الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بتوزيع الجوائز على الفائزين.

وفى الرابعة عصرا، ستعقد جلسة مع الرئيسين عبد الفتاح السيسى، و الرواندى، بول كاجامى، ويعقب ذلك جلسة عن ريادة الأعمال وإنشاء العديد من الحاضنات والبرامج التحفيزية ومساحات العمل المشترك سنويًا في الدول الأفريقية، و ستتناول الجلسة مناقشة السياسات والبرامج والمبادرات اللازمة لتشجيع وتعزيز التكامل الإقليمي من خلال ريادة الأعمال، وسيتحدث فى الجلسة كل من أحمد الألفي، مؤسس فلات6لابز، وبارميندر فير، الرئيس التنفيذي لمؤسسة طوني إلوميلو فى نيجيريا، وبوسون تيجاني، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لكوكريشين هب فى نيجيريا، ونومان فهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة “[email protected]”فى تونس، وسيجيني نغيث، سفير بي.آر.سي.كيه فى كينيا، وكلوديا ماكادريستو، المدير الإقليمي لأفريقيا، فى شركة سيدستارز فى سويسرا، ويدير الجلسة نامدي أوراني، مؤسس ديسرابتنج أفريقيا من جنوب أفريقيا.

ويبدأ اليوم الثانى للمؤتمر، بجلسة حول نظرة مستقبلية على عام 2018، وماذا تحمل في طياتها للمستثمرين المهتمين بالفرصة الأفريقية، وانعكاس ذلك على الاستهلاك، بحضور ميجيل أزيفيدو، رئيس أفريقيا فى مجموعة سيتي بالمملكة المتحدة، وهشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، وجيم أوفيا، مؤسس والعضو المنتدب لمجموعة بنك زينيث بنيجيريا، ويدير الجلسة نوزيفو مبانجوا، مذيعة ” سي إن بي سي أفريقيا” من جنوب أفريقيا، وتعقد الجلسة العامة الأولى حول النمو الشامل تحت عنوان “المرأة في المقدمة”، ويتحدث فيها رشيدة داتي، عضو البرلمان الأوروبي والوزيرة السابقة فى فرنسا، وإيبوكون أووسيكا، رئيسة مجلس إدارة فيرست بانك نيجيريا فى نيجيريا، ونكو نيمبيزي – هيتا، رئيسة بورصة جوهانسبرج فى جنوب أفريقيا، وجانيت هيكمان، المدير التنفيذي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وجولي إسيام، رئيس مجلس إدارة مؤسسة إيكوبانك من توجو، ويدير الجلسة لوكويسا بوراك، مذيعة أخبار فى زامبيا، وتعقد الجلسة العامة الثانية تحت عنوان الثورة الصناعية الرابعة، خلق فرص عمل مستقبلية، و تتمتع قارة أفريقيا بشريحة شبابية كبيرة، فى ظل وجود بطالة، وستحدد هذه الجلسة الأماكن التي يستثمر فيها بعض قادة الأعمال في أفريقيا، وكيف يمكن أن تؤدي التغييرات السياسات إلى استثمارات كبيرة، وازدياد المناطق الاقتصادية الخاصة، والتأثير على التكنولوجيا في ما يطلق عليه اسم الثورة الصناعية الرابعة، وتلقىكريستالينا جورجيفا، المديرة الإدارية للبنك الدولي، الكلمة الافتتاحية للجلسة، ويتحدث فيها سينديسو نجوينيا، الأمين العام للكوميسا، وتشيك موديبو ديارا، رئيس الوزراء السابق بمالي، ومارك سيموندز، وزير الشئون الأفريقية والمقاطعات البريطانية في الخارج ودول حوض الكاريبي والطاقة الدولية في وزارة الخارجية البريطانية بالأمم المتحدة، ومصطفى عبد الودود، الشريك الإداري والرئيس العالمي للأسهم الخاصة “أبراج كابيتال” بالإمارات العربية المتحدة، وإيساو سيكيغوتشي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة نيسان شمال أفريقيا، وكابيرو مبودجي، مؤسس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، لشركة واري (Wari).

وفى الواحدة والنصف، يعقد الافتتاح الرسمى للمؤتمر، حيث يعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، افتتاح المؤتمر، وتلقى كل من هبة سلامة، مديرة وكالة الاستثمار الإقليمية بالكوميسا، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، كلمات فى جلسة الافتتاح، يعقبها الجلسة الفرعية الأولى، و ستتخذ جلسات العمل الفرعية شكلين، الأول عبارة عن عرض أحد المشاركين المشكلات في جلسة إحاطة تتناول قضية معينة يليها عروض تقديمية من أصحاب المشروعات ومطوري المشروعات، وفي الحالات الأخرى، ستكون عبارة عن حلقة نقاش، وتتناول جلسة المناطق الاقتصادية الخاصة عروض تقديمية، وفي سياق استكمال موضوع التصنيع وتعزيز النمو السريع والمتنوع، ويتحدث فى الجلسة، “كي سي لي كوونج وينج”، رئيس مجلس إدارة “إس إم بي” القابضة المحدودة بموريشيوس، والسفيرة هيلين هاي، الرئيس التنفيذي لمبادرة صنع في أفريقيا فى الصين، وأومانا أوكون أومانا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة للنفط والغاز فى نيجيريا، وجاجان جوبتا، الرئيس التنفيذي لمنطقة جابون الاقتصادية الخاصة، وكلفن تان، الأمين العام للغرفة التجارية أفريقيا وجنوب وشرق آسيا فى سنغافورة، ويدير الجلسة فيكتور كغوموسوانا، مدير ومؤلف كتاب أفريقيا مفتوحة للعمل من جنوب أفريقيا.

وتعقد جلسة عن مستقبل الطاقة المتجددة، ويلقى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء الكلمة الافتتاحية، ويتحدث في الجلسة كل من يورجن هيج، نائب رئيس شركة دينهام كابيتال بالولايات المتحدة الأمريكية، وأوليفر أندروز، المدير التنفيذي وكبير موظفي الاستثمار بمؤسسة أفريقيا للتمويل فى نيجيريا، وسيفو فيري، الرئيس التنفيذي لشركة ويسترن باور كومباني المحدودة فى زامبيا، وإيريك مونجا، رئيس مجلس إدارة كيباي إنيرجي بجمهورية الكونغو الديمقراطية، وباسل الباز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة كربون القابضة فى مصر، وآلان إبوبيس، رئيس مجلس إدارة، صندوق أفريقيا 50 للبنية التحتية، ويدير الجلسة الدكتور كريستوفر ماركس، العضو المنتدب ورئيس الأسواق الناشئة فى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لمجموعة ميتسوبيشي المالية باليابان.

وتعقد جلسة فى الرابعة عصرا، حول المستهلك الأفريقى، ويتحدث فيها الفريق عبد العزيز سيف الدين، رئيس الهيئة العربية للتصنيع من مصر، وسليم عثماني، رئيس مجلس إدارة رويبا بالجزائر، وأنتوني لو رو، مدير عام منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة أوبر فى جنوب أفريقيا، ويدير الجلسة ليكويسا بوراك، مذيعة الأخبار بزامبيا، وتعقد فى السادسة مساء الجلسة العامة الثالثة حول الاستثمار في أفريقيا – الشراكات والاستثمارات عبر الحدود، و تتناول الجلسة القطاع الخاص ودوره كمحرك للنمو، وتناقش ما الذي يمكن فعله لتشجيع المزيد من الاستثمارات عبر الحدود، وتعزيز الروابط بين القادة الوطنيين، ويلقى الحسن أوتارا، رئيس جمهورية كوت ديفوار، الكلمة الافتتاحية فى المؤتمر، بحضور الفريق مهاب مميش، رئيس مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بجمهورية مصر العربية، وخالد شريف، نائب رئيس البنك الأفريقى للتنمية لشئون التنمية الإقليمية والتكامل وتقديم الخدمات، إيزابيل دوس سانتوس، رئيس مجلس إدارة، يونيتيل، فى أنجولا، وعبد الصمد ربيع، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مجموعة بوا فى نيجيريا، والدكتور دانيال ماتجيلا، الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمارات العامة المحدودة فى جنوب أفريقيا، وجابرييل فولبي، رئيس مجلس إدارة شركة أورليان إنفست هولدينج فى نيجيريا، ويدير الجلسة مارك إدو، المؤسس والعضو المنتدب لمارك إدو ميديا من نيجيريا.

ويبدأ اليوم الثالث والأخير للمؤتمر، بالجلسة العامة الرابعة، الصين-أفريقيا، و تعد الصين الشريك التجاري الأول لأفريقيا، وهي أكبر ممول للبنية التحتية وأسرع شريك نمواً فى الاستثمار الأجنبى المباشر، ووفقًا لماكينزي، تعمل حاليًا أكثر من 10 آلاف شركة صينية على الأراضي الأفريقية وتوفر فرص عمل وتشارك بفاعلية في الاقتصادات التي تعمل فيها، وربما تعرض نمو الصين إلى تباطؤ، ولكنه لايزال ينمو بمقدار 700 مليار دولار سنويًا، مدفوعًا بشكل متزايد بالاستهلاك المحلي، وهو ما يمثل أيضًا فرصة هائلة، وستناقش هذه الجلسة موضوع الصين الجديدة تحت ولاية الرئيس الصيني شي جين ينغ مع التطرق إلى أفضل السبل للاستفادة من الفرص التي يقدمها هذا البلد والشريك المهم، وسيتم الإجابة على عدة اسئلة هى كيف يمكن للدول الأفريقية تحقيق الاستفادة المثلى من الاستثمارات الصينية؟، ومبادرة حزام طريق واحد: ماذا تعني بالنسبة لأفريقيا؟، وماذا سيعني الهيكل الاقتصادي الجديد للصين بالنسبة لأفريقيا؟، وما الدور الذي يمكن أن تلعبه الشركات الصينية في التصنيع في القارة؟، ويتحدث فى الجلسة كل من كارلوس أجوستينهو دو روزاريو، رئيس وزراء جمهورية موزامبيق، وديميك ميكونن، نائب رئيس الوزراء فى جمهورية إثيوبيا، وكارلوس لوبيز، الأمين التنفيذي السابق للجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وتشي جيان شين، رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية أفريقيا-الصين، وجون ليانج، رئيس شركة سينوهيدرو، وعارف شودري، نائب رئيس المجموعة، ترانسسيون فى الصين، ويدير الجلسة إبراهيم شيخ ديونج، مؤسس ورئيس تنفيذي لشركة أفريقيا للاستشارات والتجارة فى السنغال.

ويعقب ذلك، تعقد جلسة نقاش واحد لواحد مع أحمد هيكل، رئيس ومؤسس، شركة القلعة القابضة فى مصر، ويدير الجلسة نوزيفو مبنجاوا، مذيعة إخبارية في “سي إن بي سي أفريقيا” من جنوب أفريقيا.

وتعقد الجلسة الفرعية الثانية، تحت عنوان مصر الجديدة: إدارة أفضل لعوائد أعلى، و شرعت مصر في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي شامل في عام 2014، ويجري الآن اتخاذ تدابير تحويلية طال انتظارها، تشمل ضبط الأوضاع المالية العامة، وأسواق الصرف، وإجراء إصلاحات في مجال الأعمال والمشروعات الضخمة، وسيعمل قانون الاستثمار الجديد على وجه الخصوص على تحقيق المزيد من تبسيط إجراءات الاستثمار والحد من البيروقراطية، وتوسيع ضمانات الاستثمار والحوافز، وتعزيز الإدارة والمساءلة، وستناقش هذه الجلسة كيف ستؤثر الإصلاحات الحالية على المشهد الاستثماري في مصر على المدى القصير والطويل، وتبدأ الجلسة بعرض وجهات نظر يعقبها أسئلة وإجابات عامة حول القطاع الخاص، من المهندس أحمد الصادق السويدي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة السويدي الكتريك، وحول المشروعات العملاقة من مالك فواز، مستشار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى لترويج الاستثمار، وحول الأسواق الرأسمالية من محمد فريد صالح، رئيس البورصة المصرية، وحول الخدمات اللوجيستية من كابتن أسامة الشريف، عضو منتدب لشركة سونكر بانكرينج.

ويتضمن اليوم الثالث، جلسة، حول تمويل البنية التحتية والتجارة عبر الحدود، و يطمح جدول أعمال أفريقيا لعام 2063 إلى تطوير بنية تحتية أفريقية على مستوى عالمي، والتي ينبغي أن تدفع التجارة بين القارات لتصل إلى 50% بحلول عام 2045 مقارنة بنسبة 14% اليوم، وأن ترفع إسهام أفريقيا الكلي في التجارة العالمية من 2.5% إلى 12%، وتشير جميع الدلائل إلى أن إتاحة رأس المال لا تعد العامل الأهم، إنما إيجاد الآليات اللازمة لإتاحته، من أجل سد الفجوة الكبيرة في التمويل وتحقيق هذا الهدف، ويتحدث فى الجلسة الأمير راندي كوسو سوجان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بلاك ليون هولدنج من بنين، والدكتور فرانسيس مانجيني، مدير التجارة والجمارك، فى الكوميسا، وتيموثي إي ماكفرسون، وزير المالية من أكومبونج جامايكا، وجورج أوتينو، الرئيس التنفيذي للوكالة الأفريقية للتأمين التجاري، وكريم صادق، مدير مجلس إدارة شركة نايل لوجيستيكس من مصر، وعمرو كامل، نائب الرئيس التنفيذي المسؤول عن تطوير الأعمال والخدمات المصرفية للشركات في أفريكسيم بنك، والمهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي لشركة التمويل الإسلامي للتجارة، ويدير الجلسة مامادو توريه، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أوبونتو كابيتال بالسنغال.

وتعقد جلسة، حول الأعمال التجارية الزراعية، لأنه في ضوء وجود 65% من الأراضي غير المزروعة على مستوى العالم، سوف تحدد أفريقيا مستقبل الغذاء في العالم، ويقدر البنك الإفريقي للتنمية بأن تصل الزراعة التجارية لأكثر من تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030. بيد أن الافتقار إلى إمكانية الحصول على الأراضي والتمويل والأسواق والتكنولوجيات تعد العوائق التي يجب التغلب عليها، وتقترح هذه الجلسة إيجاد حلول مستدامة وموجهة نحو السوق للقطاع الزراعي في أفريقيا، ويتحدث فى الجلسة الدكتورة إليني جابري مادهين، المؤسس والرئيس التنفيذي بلومون ومؤسس بورصة السلع الإثيوبية، وفاروق جوميل، شريك، كبير مستشاري السوق الغربية فى نيجيريا، وسري فينكاتاراماني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي فى أفريقيا والشرق الأوسط لشركة أولام الدولية المحدودة فى سنغافورة، وهوارد يانا شابيرو، كبير الموظفين الزراعيين، فى شركة مارس بالولايات المتحدة، وعلي الجميل، رئيس مجلس إدارة مجموعة كايرو ثري إيه فى مصر.

وتعقد جلسة حول التنمية الحضرية المستدامة، باعتبار أن المدن هي المحركات الاقتصادية للنمو، ومن المتوقع أن تساهم أفريقيا الحضرية بنحو 40 % من نمو الناتج المحلي الإجمالي، فالتحضر الذكي القائم على التنمية الحضرية المستدامة، هو مفتاح تحقيق الاستفادة من إمكانات هذه المدن، وتتناول هذه الجلسة دراسات حالة أعمال ملموسة وعروض تقديمية يقدمها مطوّرون في جميع أنحاء أفريقيا، ويتحدث فى الجلسة الدكتور مصطفى مدبولي، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، وجيفري دونالدسون، المبعوث التجارى للمملكة المتحدة فى مصر، وجون تانوي، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية كونزا تكنوبوليس فى كينيا، وأندري تشيشيرين، أخصائي أول تمويل المشروعات بصندوق المناخ الأخضر فى كوريا، ويدير الجلسة إسحاق كي فوكو، رئيس مجلس إدارة شبكة القيادة الأفريقية، وفى الساعة الثالثة عصرا تختتم وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، المؤتمر بعرض توصياته.

