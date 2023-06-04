التفاصيل الكاملة للنسخة الثانية من مؤتمر أمن المعلومات "Caisec ’23"

أعلنت شركة “ميركوري كوميونيكيشينز” عن إطلاق النسخة الثانية من معرض ومؤتمر أمن المعلومات والأمن السيبراني (caisec ‘23)، على مدار يومي 12 و13 يونيو الجاري 2023، باحدي فنادق القاهرة الكبري، بمشاركة أكثر من 100 متحدث بينهم نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين والقادة والرؤساء التنفيذيين لشركات الأمن السيبراني على مستوى المنطقة والعالم.

وفي نسخته الثانية، التي تنطلق تحت شعار” الأمن السيبرانى فى النظام العالمى الجديد”، يحظى المؤتمر بالدعم من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة المالية ووزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الصحة والسكان ووزارة الطيران المدني ووزارة الإنتاج الحربي وهيئة الرقابة المالية والمعهد القومي للتخطيط والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وغيرها من المؤسسات الهامة. كما يحظى أيضاً برعاية ودعم المؤسسات والشركات الدولية المتخصصة، مثل OWASP، MSECB، CSA، ISSA، Cloud Security Alliance والمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات.

ويشارك مؤتمر caisec ‘23 بالحضور كل من وزاراة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة السياحة والاثار ووزارة النقل ووزارة التجارة والصناعة ووزارة العدل ووزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزاة الكهرباء والطاقة ووزارة الموارد المائية والرى ووزارة الدفاع وهيئة قناة السويس و وأكثر من 2000 خبير في مجال الأمن السيبراني من جميع أنحاء المنطقة، بالإضافة إلى أكثر من 30 عارضا سيكشفون عن أحدث التقنيات التي تم التوصل إليها في هذا القطاع الحيوي وسريع التطور.

وفي إطار التزام المؤتمر بتوفير أقصى درجات الاستفادة من الفعاليات لزواره، تنعقد على مدار يومين أكثر من 80 جلسة سيجري خلالها عرض ومناقشة أحدث الاتجاهات والقضايا المتعلقة بمجال الأمن السيبراني محليا وإقليميا ودوليا، وسيتم تنظيم عدة فعاليات متنوعة أخرى مثل ورش العمل التفاعلية لتسهيل تبادل الخبرات والآراء بين المشاركين والمتحدثين والخبراء.

كما يركز المؤتمر على توفير البيئة المناسبة أمام المؤسسات المشاركة للتوصل إلى النصائح والاستراتيجيات التأمينية الأنسب بالنسبة للقطاعات التي يعملون بها بداية من تجارة التجزئة حتى البنوك والتكنولوجيا والحوسبة السحابية ومراكز البيانات والاتصالات والتعليم والرعاية الصحية وأمن الشبكات والعمليات والصناعة والمدن الذكية والتطبيقات الإلكترونية والبنية التحتية الحرجة والعاملين في مجالات تكامل البيانات والخصوصية وغيرها.

ويخصص المؤتمر أيضا عددا من الفعاليات للشركات والمؤسسات التي تمتلك بالفعل منظومة للأمن السيبراني لكنها تحتاج إلى تطويرها وتحديثها ودعمها بأحدث التقنيات دون الإخلال بعملها أو تعريضها لثغرات خلال عملية التطوير.

وتعليقا على الحدث، أكد أسامة كمال، الرئيس التنفيذي لشركة ميركوري كوميونيكيشنز، أن النسخة الثانية من caisec ‘23 تمثل بناءً جديدا على النجاح الكبير والصدى الرائع الذي تحقق في الدورة الأولى التي كشفت تعطش السوق المصرية والإقليمية لوجود حدث تقني احترافي ومتخصص يغطي المواضيع الواسعة والمتنوعة التي تندرج ضمن قطاع شديد الأهمية مثل الأمن المعلوماتي والسيبراني.

وتابع: “الحضور الحكومي رفيع المستوى والتواجد المكثف لأهم الأسماء العاملة في قطاع تكنولوجيا أمن المعلومات، والاهتمام الكبير بالدعم والرعاية، يقدم نموذجا واضحا على مدى الوعي الذي تتميز به السوق المصرية من ناحية إدراك الأهمية البالغة لتنمية تقنيات الأمن السيبراني وتعزيز الجاهزية للمستقبل عبر إعطاء هذا القطاع الأولوية التي يستحقها كحجر زاوية في حماية كافة القطاعات الاقتصادية الأخرى من التهديدات الخارجية”.

وقال أسامة كمال رئيس شركة ميركوري المنظمة لمعرض ومؤتمر Caisec، إن الغرض من المؤتمر ليس التخويف من المخاطر السيبرانية وإنما التوعية، لأن الخوف قد يعيق العمل والتطور والتحول الرقمي، ولكن يجب أن يكون التطور مبني على أسس سليمة وموثوقة، وأن الجميع يشارك في Caisec من أجل تحقيق القيمة المضافة لمنطقة الشرق الأوسط بأكملها.

كما ترعى كبريات الشركات الدولية المتخصصة في مجال الأمن السيبراني مؤتمر caisec ‘23 بما في ذلك: دل تكنولوجيز، انتل، سيسكو، سايبر نايت، فورتينت، هواوي، أي بي إم، GTS، فورس بوينت، وكاسبرسكي، Tenable، LogRhythm، Nozomi Networks، Liquid C2، utimaco، Group-IB، Countercraft و وبروف بوينت و Intech و Manage Engine و Netwitness و PhishRod و Sentinel One و Arcon و Elinc والعديد من الشركات الأخرى.

وكذلك تشارك في معرض ومؤتمر أمن المعلومات والأمن السيبراني (caisec ‘23)، الشركات الرائدة في تكامل نظم الأمن السيبراني في المنطقة، بما في ذلك Cyshield و ICT Misr و IoT Misr و إي فاينانس و راية لتكنولوجيا المعلومات و Ingram Micro و AmiViz و Alkan CIT و Vertowave و ايديميا و البنك التجاري الدولي – مصر CIB و اورنج مصر وغيرها من الشركات.