التفاصيل الكاملة للنسخة الثامنة من ملتقى صناعة الإبداع

■ أربعة أيام مدة إقامة الروبوت «صوفيا» بالقاهرة والتأمين عليها ضد المخاطر

■ عروض إماراتية لتنظيم فعاليات بالخارج والخطوة «مؤجلة»

■ نخطط للتوسع فى مؤتمر «شغلنى» بالإسكندرية والدلتا والصعيد



محمد وسمية كمال

كشفت مى سلامة، الشريك الإدارى بشركة The Worx المتخصصة فى مجال تنظيم وإدارة المؤتمرات والمعارض والمهرجانات الموسيقية والحفلات العامة، عن تفاصيل ملتقى صناعة الإبداع «Creative Industry Summit» والذى تنظمه الشركة بالتعاون مع شركة “Idea Bakers” الرائدة فى مجال تنظيم الأحداث والمؤتمرات، وتنطلق فعاليات النسخة الثامنة منه غدا.

أكدت مى فى حوارها مع «المال»، أن الملتقى سوف يشهد هذا العام عددا كبيرا من الموضوعات تتضمن بشكل أساسى الحديث عن «المحتوى»، ويضم جدول أعمال الملتقى منهجا شاملا لمحتوى الذكاء الاصطناعى، الأعمال التجارية، الإعلان، التسويق، الإنتاج التلفزيونى والرقمى، السينما، الموسيقى، الفنون ومستقبل المحتوى والإعلام.

وأضافت أنه من المقرر مشاركة 42 متحدثا بالملتقى هذا العام، لافتة إلى أن معايير اختياراتها للمتحدثين ركزت على شقين، الأول هو المشروعات المبتكرة والجديدة مما دفعهم لاختيار الروبوت “صوفيا” كمتحدثا رئيسيا بالملتقى بدافع أنها أصبحت قضية تشغل اهتمام العالم أجمع، والثانى هو فكر كل متحدث وطريقته فى الحديث وإيصال المعلومة وخبراته المهنية وغيرها.

وأوضحت الشريك الإدارى بشركة “The Works” أن زيارة صوفيا لمصر استغرقت مراحل كثيرة، بداية من التفاوض مع شركة هانسون روبوتيكس صاحبة حق الاختراع بهونج كونج، مرورا بالمراحل التى تلت الموافقة، مثل إنهاء الأوراق، والتعاقد مع إحدى شركات التأمين عليها، مؤكدة أن الشركة المصنعة للروبوت أبدت اهتماما كبيرا بكل طلبات شركتها بشأن الزيارة.

وأشارت إلى أن صوفيا سوف تصل مصر اليوم وسوف تستغرق إقامتها أربعة أيام، موضحة أنها توضع بحقيبة أثناء النقل ثم يتتم تركيبها.

يشارإلى أن The worxوقَّعت مؤخرًا شراكة مع شركة”Pyramids 138″ لإدارة المشروعات؛ بهدف دعم وتنمية أعمالها فى السوق المصرية.

وأوضحت أن بموجب هذا التعاقد أصبحت “Pyramids 138” شريكا بحصة %30، وترتكزالشراكة بين الطرفين على تعزيز وتطوير أعمال شركةThe Worxمن خلال فريق العمل الخاص بها، والذى يتميز بخبرة كبيرة فى مجال تنظيم الفعاليات والمؤتمرات.

وعن إستراتيجة عمل الشركة خلال الفترة المقبلة، عقب الشراكة مع “Pyramids 138” قالت إنهم يتعاملون مع مجال تنظيم المؤتمرات والتسويق كعلم يجب التحضير له جيدا، من خلال الأدوات وتدريب الأفراد، على القيام بدورهم، ورؤية العميل وهدفه، وكيفية التعامل مع الأزمات، وغيرها من العوامل التى يتم الاستناد إليها قبل تنظيم أى حدث.

وأشارت إلى أن شركتها نفذت 7 مشروعات بعام 2017، متوقعة التوسع فى تنظيم المؤتمرات خلال الفترة القادمة، كاشفة عن أن شركتها ستنظم ملتقى التوظيف لموقع “شغلنى” العام القادم، وستخصص يوم بالملتقى لذوى الاحتياجات الخاصة.

وعن سابقة أعمال الشركة، قالت إن شركتها نظمت النسخة السابقة من ملتقى توظيف موقع «شغلنى» العام السابق، مؤكدة أنه لاقى نجاحا كبيرا، إذ وصل عدد المتقدمين باليوم الاول لأكثر من ألف متقدم، وتميز المؤتمر بأن المتقدم على الوظيفه سيحصل على العمل فى نفس اليوم، وبناء عليه تم توفير أماكن مخصصة للكشف الطبى، وتصوير المستندات، ووصل عدد المتقدمين لأكثر من 3 آلاف متقدم، كما قاموا بتنظيم يوم توظيفى لذوى الاحتياجات الخاصة.

وكشفت أنهم يخططون للوصول بملتقى «شغلنى» للإسكندرية، والدلتا، والصعيد، خلال العام الحالى.

أضافت أن شركتها نفذت أول إيفينت لجوجل بمصر، من عام ونصف لزيادة استخدام تطبيقات جوجل والتعرف عليها بشكل أكبر، إذ تم تجهيز غرفة بها جميع التطبيقات الخاصة بجوجل، وعلى المشترك استخدام جوجل للترجمة والخرائط، وغيرها من التطبيقات للخروج من الغرفة.

أضافت أنهم نظموا أيضا أكبر مؤتمر عالمى لشركة أوبر لطلب سيارات الأجرة عبر المحمول، والذى كان يستهدف إمتاع السائقين للحفاظ على كونهم الأفضل دائما، وشهد المؤتمر تنظيم ألعاب بلاى ستيشن وكرة قدم، وخصومات على خدمات السيارات، وغيرها من الخدمات الترفيهية.

وعن نية الشركة التوسع خارجيا فى مجال تنظيم المؤتمرات، قالت إنهم تلقوا عروضا كثيرة من عدة دول بالخارج لتنظيم مؤتمرات بها، أبرزها الإمارات العربية المتحدة، لكنها لا تتعجل هذه الخطوة فى الوقت الحالى.

يذكر أن شركة “The Worx” تعتزم إطلاق موقع إلكترونى يجمع الشركات والمهنيين العاملين فى مجال تنظيم المؤتمرات، باسم «YourEventGrid.com»، خلال 6 أشهر.

ووفقا لمى سلامة، فى تصريحات سابقة لـ«المال» فإن الموقع سيكون متاحًا باللغتين العربية والإنجليزية، ويستهدف التركيز على السوق المصرية كمرحلة أولى ثم التوسع خارجيًّا بعد ذلك.

وسوف يتم إتاحة خدمات الموقع بالمجان مبدئيا، على أن يتم بعد ذلك إضافة إمكانية الاشتراك بمزايا إضافية، عن الاشتراك المجانى، وسوف يحتوى على تقييمات من العملاء لبعضهم، لضمان استمرار جودة الخدمات المقدمة من الموردين المسجلين بالموقع.