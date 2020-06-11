التفاصيل الكاملة للضوابط والإجراءات الواجب توافرها لإعادة تشغيل البازارات والمحال السياحية (مستند)

أبرزها: عدم تشغيل من يعانون من أعراض مرضية، منع لمس المعروضات والحفاظ علي مسافة التباعد الاجتماعي

أعلنت غرفة محال السلع السياحية، برئاسة علي غنيم، عن الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها في البازارات والمحال السياحية، وذلك مع اقتراب صدور قرار بافتتاحها في موعد قريب جداً.

وطالبت الغرفة بضوررة اتخاذ أقصي ما يمكن من الحيطة والحذر في تطبيق الإجراءات حفاظًا علي صحة وسلامة العاملين والرواد.

وأفادت الغرفة في منشور رسمي حصلت “المال” علي نسخة منه، بأن الإجراءات تتضمن إلزام العاملين والعملاء بارتداء الكمامات، وعدم تشغيل من يعانون من أعراض مرضية والتأكد يوميًا من سلامة العاملين، بالإضافة إلي توعية العاملين بمصادر العدوي والطرق اللازم اتباعها للوقاية والحد من انتشار العدوي.

وتضمنت الضوابط، تحديد عدد العملاء المسموح لهم بالدخول للمتجر للحد من الازدحام والحفاظ علي المسافة الأمنة للتباعد الإجتماعي والتي لا تقل عن 1.5 متر، فضلاً عن تطهير وتعقيم كافة الأسطح التي يلمسها الموظفون والعملاء بصفة مستمرة، ووضع ملصقات في أماكن ظاهرة داخل المحال للتوعية.

وشملت الإجراءات، ضرورة وضع ملصقات أرضية للتأكيد علي أهمية الحفاظ علي مسافة التباعد الاجتماعي الأمنة من 1.5 إلي 2 متر، إلي جانب توفير مطهرات تعقيم الأيدي داخل المحال مع توفير قفازات طبية بالمحل للعملاء لارتدائها قبل الدخول في حالة العملاء التي لديها حساسية من المطهرات.