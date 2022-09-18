التفاصيل الكاملة للجلسة الختامية لمؤتمر برلمان الطلائع بمجلس النواب اليوم

اختتم برلمان الطلائع جلسته الختامية اليوم الأحد بمقر مجلس النواب، والتي حملت عنوان: ما بعد cop 27 حول التغيرات المناخية “التأثير… التكيف”، “نموذج محاكاة” لفاعليات الجلسة العامة لمجلس النواب، وذلك بحضور المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وشهدت الجلسة الختامية اليوم جلسة نموذج المحاكاة، تقدم أعضاء برلمان الطلائع بعدد من نماذج للأدوات الرقابية حول قضايا التغير المناخي إلى الوزارات المعنية بذلك، بشأن قضايا البيئة ومواجهة التغيرات المناخية وجهود الدولة للتوسع في الاستفادة من الطاقة المتجددة والتحول الأخضر.. وطرح الرؤى والحلول لهذه القضايا.

وأدارت جلسة المحاكاة بصفتها رئيس برلمان الطلائع إحدى أعضاء برلمان طلائع مصر، وشهدت الجلسة استعراض عدد من الأدوات الرقابية من قبل نواب ورد أعضاء الحكومة على الطلبات من وزراء الكهرباء والطاقة والموارد المائية والري والبيئة والشباب والرياضة.

وبدأت جلسة المحاكاة ببيان عاجل من العضو ميساء إبراهيم موجه لرئيس مجلس الوزراء عن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لاستضافة مؤتمر المناخ cop27، وبعد ذلك عرض رئيس مجلس الوزراء بيان الحكومة على مجلس النواب، ثم إحالة البيان إلى لجنة خاصة لمناقشته وإعداد تقرير عنه للعرض على المجلس.

وناقشت جلسة محاكاة مجلس النواب طلب إحاطة من العضو أمنية يونس عن البلاستيك وتأثيره على البيئة، وطلب إحاطة من العضو ندى الصايم بشأن مشروع إدارة تلوث الهواء فى القاهرة الكبرى، مطالبة الحكومة بتوجيه الدعم للزراعة في الوجه البحرى والصعيد، وطلب إحاطة من العضو يؤانا مجدى عن تلوث الهواء النتاج عن أدخنة المصانع، وقالت إن من حق كل مواطن أن يعيش حياة صحية، وأن تلتزم الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الصحة، وطالبت بسرعة تعميم السيارات الكهربائية أو التى تعمل الغاز، وتطبيق الاشتراطات الصحية والبيئية فى المصانع، وطلب إحاطة من العضو عبد الرحمن عمرو عن معاناة قريتين بأحد المراكز من التلوث ووجود مدافن صحية داخل الكتلة السكنية والمطالبة بنقل المدافن الصحية خارج فى الصحراء خارج الكتلة السكنية، ورد وزير البيئة على هذه الطلبات.

كما تناولت جلسة نموذج المحاكاة مناقشة ثلاثة طلبات إحاطة وسؤال عن مجال الطاقة والكهرباء، منها استعراض العضو رؤى طارق طلب إحاطة عن دعم مشروع السيارة الكهربائية، والمطالبة بمواجهة التحديات وطرح حوافز وفرص للقطاع الخاص لتطوير مجال صناعة السيارات الكهربائية، وطلب إحاطة من العضو محمود بدري بشأن الاستفادة من الطاقة الشمسية، وطلب إحاطة من العضو حازم إمام عن خطر التغيرات المناخية على أمن واستقرار مصر والتكيف والتعايش مع هذه التغيرات، وعن بدائل الطاقة المتجددة ، مطالبا وزير الطاقة والبيئة وضع خطط لمواجهة التغيرات المناخية والاستفادة من الطاقة الشمسية، وردت وزيرة الكهرباء على طلبات الإحاطة، وكذلك ناقشت طلبات إحاطة عن تأثير التغييرات المناخية على الموارد البيئية، وطلب إحاطة عن تأثير التغيرات على السواحل وسؤال عن الإجراءات المتخذة من وزارة الموارد المائية لمواجهة التغيرات المناخية، ورد وزير الموارد المائية والري فى جلسة المحاكاة على طلبات الإحاطة والسؤال.

كما ناقشت الجلسة طلب إحاطة من العضو حسناء طاهر بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه فى المنشآت الرياضية، وسؤال من العضو ولاء بدوي عن الإجراءات المتخذة من وزارة الشباب والرياضة لمواجهة التغيرات المناخية، وتضمنت الجلسة الاستماع إلى رد وزير الشباب والرياضة فى جلسة المحاكاة.

وأشاد المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، بأداء أعضاء برلمان الطلائع خلال جلسة المحاكاة، وقال إنهم قدموا نموذج رائع لجلسة مجلس النواب ورد أعضاء الحكومة على الأدوات الرقابية ولديهم معلومات وأداء محترم.

وتابع الأمين العام لمجلس النواب: “أداء رائع ومشرف سواء ممن أدوا الدور الرقابي لأعضاء مجلس النواب أو الذين قاموا بدور أعضاء الحكومة فى جلسة المحاكاة، ولاحظت تميز للمرأة وهو أمر متكرر فى نماذج عديدة، أنتم الشباب مستقبل البلد ودوركم مهم”.

كما أشاد أعضاء مجلس النواب الذين حضروا الجلسة الختامية لمؤتمر برلمان الطلائع، بجلسة نموذج محاكاة مجلس النواب، وقال النائب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب: كنت أول رئيس لبرلمان الطلائع دورتين متتاليتين، وما شهدناه اليوم يطمئننا على مستقبل مصر، مشيرا إلى أن مصر تشهد أكبر فترة لرعاية الشباب فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يولي أهمية كبيرة للشباب وتمكينهم.

وقال النائب أمين مسعود: أنا مندهش من أداء الشباب الرائع وما لديهم من معلومات عن قضية التغيرات المناخية.

وقالت النائبة آية فوزي فتي، عضو مجلس النواب: “عشنا محاكاة وشعرنا أننا بالفعل داخل جلسة حقيقية فى قاعة مجلس النواب، بالإضافة إلى اختيار عنوان الجلسة عن قضية التغيرات المناخية والتى تعد أهم القضايا المثارة حاليا فى العالم كله وليس فى مصر فقط”.

وأضافت أن أداء برلمان الطلائع مشرف ونموذج، متمنية أن يكون هؤلاء الشباب في الحياة السياسية والنيابية مستقبلا.

فيما أشادت النائبة سحر صدقي خليفة، عضو مجلس النواب، بأداء الشباب فى جلسة محاكاة مجلس النواب، مشيرة إلى دور برلمان طلائع مصر فى تدريب الشباب وتأهيلهم للمشاركة في الحياة السياسية.

وعبرت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن سعادتها بالتواجد اليوم مع أعضاء برلمان الطلائع داخل مجلس النواب، وسعادتها بأداء أعضاء برلمان الطلائع فى نموذج محاكاة مجلس النواب.

وقالت الطباخ: “أتشرف أننى كنت عضو فى برلمان الطلائع ومن أبناء وزارة الشباب والرياضة”، لافتة إلى أهمية ودور برلمان الطلائع ودعمه للشباب، وأشادت بالشباب وما قدموه من أداء وأكدت أنهم أبطال الحدث اليوم.

من جانبه، قال النائب محمد الجبلاوي: فخور بأداء وزارة الشباب والرياضة، وما رأيته من الشباب اليوم في برلمان الطلائع أزال التخوف لدينا من إجراء انتخابات المحليات بدون وجود شباب مؤهل، الآن أقول إن هؤلاء الشباب والطلائع متميزون ومؤهلون للمشاركة في الحياة السياسية والنيابية.

فيما، قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة: “فى 2018 عندما توليت منصبى حضرت أول ملتقي للطلائع، وعقدت جلسات مع برلمان الطلائع وبرلمان شباب مصر، واستمعت لهم لأكون خطة العمل، ويوجد ما يربو عن 60 ألف فى برلمان الطلائع والشباب، مواهب ونماذج ودورهم معنا في التثقيف السياسي بمراكز الشباب، ومنذ فترة نقوم بعمل محاكاة أيضاً لمجلس الشيوخ

واختتم: “كلمة شكر وتقدير لمجلس النواب، والمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، والمستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، وللجنتي الشباب والرياضة بمجلسي النواب والشيوخ، والشكر لبرلمان الطلائع، ونعتبر مجلسي النواب والشيوخ هو الإرث لكل المصريين، ودور مجلس النواب الوطني ودعمه ومساندته للدولة المصرية، والشكر للنواب على مساعدتهم لدور وزارة الشباب والرياضة”.

وشهدت الجلسة حضور قيادات وزارة الشباب والرياضة وبرلمان الطلائع، ومنهم راندا البيطار، مدير عام برلمان الطلائع والشباب، وإيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية، وعاطف سالم، كما شارك فى الجلسة الكاتب الصحفي أحمد مصطفي، وعبد الناصر قنديل، ضمن ممثلى الإدارة المركزية لبرلمان الطلائع.