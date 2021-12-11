التفاصيل الكاملة للأراضي المنزرعة بمشروع الـ1.5 مليون فدان (جراف)

كشف تقرير حكومي، أن إجمالي المساحة المنزرعة في المشروع القومي لزراعة المليون ونصف المليون فدان بلغت بنهاية شهر يونيو 2020، 114758 فدان، موزعة على 5 مناطق للمشروع.

فيما بلغ حجم الأراضي المستصلحة بنهاية يونيو 2020 حاليا بنفس المناطق الخمس 429550 فدان، وبلغ حجم المساحة القابلة للاستصلاح حوالي 480750 فدان، بحسب التقرير.

وبحسب التقرير فإنه تم زراعة 34669 فدان بمنطقة غرب المنيا، وزراعة مساحة 32256 في مطروح وبالتحديد في المغرة، وزراعة 9421 في منطقة الطور بجنوب سيناء.

و 475 في شرق سيوة بمحافظة الوادي الجديد، و 37937 بالفرافرة القديمة بنفس المحافظة.

مساحة الأراضي المزروعة بمناطق مشروع الـ1.5 مليون فدان ( المساحة بالفدان )

مساحة الأراضي المستصلحة

وبالنسبة لتوزيعة الأراضي المستصلحة وفقا لمنتصف 2020، فإنه تم استصلاح 172851 في غرب المنيا، و 193981 في المغرة، و 4400 فدان في الطور، و 11316 في شرق سيوة، ومساحة 47002 في الفرافرة القديمة بمحافظة الوادي الجديد.

مساحة الأراضي المستصلحة حالياً بمناطق مشروع الـ 1.5 مليون فدان ( المساحة بالفدان )

مساحةالأراضي القابلة للاستصلاح حاليًا

وبحسب التقرير الصادر في يونيو 2020 فإن مساحة الأراضي، القابلة للاستصلاح بمناطق المشروع الخمسة، فإنه يوجد 309449 فدان في غرب المنيا، و 87719 في المغرة، و 22800 فدان في الطور، و19684 في شرق سيوة بالوادي الجديد، و 41098 في الفرافرة القديمة.

مساحة الأراضي القابلة للاستصلاح في مناطق مشروع الـ1.5 مليون فدان ( المساحة بالفدان)

مبادرات لتشجيع الاستثمار

وأعلنت شركة تنمية الريف المصرى الجديد، المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومى المليون ونصف المليون فدان، عن إتاحة كميات من سماد نترات النشادر بالأسعار المدعمة للمنتفعين الجادين بمختلف مواقع المشروع.

وأشارت في بيان لها، أن الفئات التي ستستفيد من السماد، صغار المزارعين وصغار المستثمرين، ممن قاموا بالفعل بإجراء عمليات زراعة وتنمية قطع الأراضى المخصصة لهم.

هذه المبادرة التشجيعية والداعمة لمنتفعى “الريف المصرى الجديد” والمشروع القومى لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، تأتى استكمالاً المبادرات التي تطلقها الشركة لتحفيز ودعم عملائها من المنتفعين بأراضى الـ 1.5 مليون فدان.

من أجل التيسير عليهم وتحفيزهم نحو المضى قدماً فى إتمام عمليات الاستصلاح والاستزراع والتنمية وفق المخططات الموضوعة لمشروعاتهم.

وأكدت شركة تنمية الريف المصرى الجديد أنه على المستوفين للشروط والراغبين فى الانتفاع بهذا الحافز، من منتفعى المشروع القومى، التقدم بطلباتهم لدى الشركة، موضح بها المنطقة التى تقع بها مشروعاتهم.

ونوع التعاقد والمساحة المزروعة، على أن تقوم الشركة بإجراء معاينات على الطبيعة يتم من خلالها رصد المساحات المنزرعة والمستصلحة، والتى من المقرر أن يتم على أساسها صرف الأسمدة المدعمة.

قد أطلقت على مدار الشهور الماضية حزمة من التيسيرات ومن المبادرات الفنية والعملية الهامة، من أجل دعم ومساندة وتحفيز مزارعى ومستثمرى المشروع القومى المليون ونصف المليون فدان.

يأتى فى مقدمتها المبادرة التى طرحتها المنتفعين بمشروع المليون ونصف فدان بمنطقة المغرة، والتى تتضمن زراعة 50 فدان من الزيتون والنخيل، مقابل قيام الشركة بالمساهمة فى تكاليف شراء الفسائل والشتلات وتوفير الإرشادات الزراعية.

وتقديم حصص أسمدة مدعمة بعد الزراعة، تشجيعا منها للراغبين فى زراعة هذين المحصولين، والمعروف عنها العائد الاقتصادى والتصديري والتنموى الضخم من زراعتها.