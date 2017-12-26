التفاصيل الكاملة لقرض ألمانيا إلى مصر

- وكيل اللجنة الاقتصادية: الاتفاقية مكملة لقرض صندوق النقد الدولى وفائدته 2.88%ياسمين فوازوافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور علي عبدالعال على قرار رئيس جمهورية مصر العربية، رقم 635 لسنة 2017، بشأن اتفاق قرض بين حكومة مصر العربية ممثلة فى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، وبنك

– وكيل اللجنة الاقتصادية: الاتفاقية مكملة لقرض صندوق النقد الدولى وفائدته 2.88%

ياسمين فواز



وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور علي عبدالعال على قرار رئيس جمهورية مصر العربية، رقم 635 لسنة 2017، بشأن اتفاق قرض بين حكومة مصر العربية ممثلة فى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، وبنك التعمير الألمانى بشأن دعم الميزانية؛ لأجل تعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى مع تركيز خاص على الأثر الاجتماعي، والموقع فى القاهرة بتاريخ 10 أكتوبر 2017.

وبمقتضى المذكرة الإيضاحية للاتفاقية التى حصلت “المال” على نسخة منها فإن الحكومة الألمانية وافقت على إتاحة قرض لمصر بمبلغ 450 مليون يورو، وأن تقدم القرض من خلال بنك التعمير الألمانى على شريحتين قيمة كل منهما 225 مليون يورو، وذلك خلال عامي 2017 و2018.

ونصت المذكرة على أن أهم الشروط المالية للقرض هي أولا: سعر الفائدة “يسدد المقترض الفائدة على القرض بسعر الفائدة الثابت ويتم احتسابه على مبلغ القرض إلى تم صرفه من البنك، ويتم سداد الفائدة على أقساط نصف سنوية، ثانيا: رسم الالتزام ومقدرة بـ.,25% سنويا على مبالغ القرض غير المنصرفة، ثالثا: فترة السداد وتشمل 5 سنوات ويتم السداد على 11 قسط نصف سنوى متساوٍ، بعد فترة سماح مدتها 5 سنوات.

وأوضحت المذكرة الخاصة بالاتفاقية أن المقترض يسدد كل الدفعات المنصوص عليها في الاتفاق بدون خصم لضرائب أو رسوم عامة.



نص الاتفاقية:

وافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى على اتفاق ممدد لثلاث سنوات بموجب تسهيل الصندوق المقدم لجمهورية مصر العربية بميلغ يصل إلى 12 دولار دولار أمريكيلدعم الاصلاح الاقتصدى للحكومة، وتقديرا لجهود حكومة مصر العربية تتجه الحكومة الالمانيةلمصاحبة الحزمة التموينية لصندوق النقد الدولى بمبلغ اضافي يصل إلى 450 ملون يورو يقدم على قرضي يبلغ كل منهما 225 مليون يورو على عامي 2017 و2018.

وتكون الفائدة مستحقة على تأخرات السداد فى التواريخ المحددة ، قبل تاريخ استحقاق أول دفعة سداد فى يوم 15 مايو و15 نوفمبر من كل سنة ولأول مرة فى 15 نوفمبر 2017.

ونصت الاتفاقية على أن يستخدم القرض حصريا لدعم الميزانية لأجل تعيز الاصلاح الاقتصادى المصرى(البرنامج).

الفائدة:

يسدد المقترض الفائدة للبنك على النحو التالي:

يحدد سعر الفائدة القثابت بناء على التزام القرض.

الرسوم

يسدد المقترض رسم التزام غير قابل للاسترداد بنسبة 0.25% كرسم التزام ، كما يستحق سداد رسوم الالتزام نصف سنويا على المتأخرات فى يوم 15 مايو و15 نومبر من كل سنة.

فائدة التخلف عن السداد

إذا لم تتوفر أى من دفعات السداد أو الدفعات المسبقة المنصوص عليها لتكون تحت تصرف البنك عند استحقاقها، يجوز للبنك فرض فائدة التخلف عن السداد بدون تذكرة مسبقة بمعدل 200 نقطة أساس فوق سعر الفائدة السنوى المنصوص عليه الواردة بهذا الاتفاق، وذلك عن الفترة من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ إيداع هذه الدفعات في حساب البنك والمحدد فى المادة وقت الإيداع، تسدد فائدة التخلف عن السداد فور طلب البنك الأول.

كما يجوز للبنك بدون تذكرة مسبقة طلب دفعة التعوي الواحدة عن عن المبالغ غير المسددة.

أحكام عامة

لا يجوز للمقترض التنازل عن أى مطالبات من اتفاق القرض محل النظر أو نقلها أو رهنها بأى شكل من الأشكال، كما أن القانون المعمول به يخضع للقانون الألمانى.

وتنتهي كل مطالبات البنك بموجب هذا الاتفاق بعد مرور خمس سنوات.

واشترطت الاتفاقية على السماح للبنك ووكلائه فى أى وقت بفحص أى دفاتر وسجلات وأى وثائق تتعلق بتنفيذ البرنامج.

صرف القرض

يصرف البنك القرض بناء على طلب من المقترض فى صورة دفعة واحدة لإجمالى مبلغ القرض.

ويعفى البنك من كل الضرائب المفروضة على الدخل الناتج عن إيرادات الفائدة، وكذلك من الرسوم والعمولات والتكاليف المماثلة فى مصر.

إنهاء الاتفاق

يجوز للبنك ممارسة الحققوق المنصوص عليها في المادة 112، والتى تشتمل على الحالات الآتية: فشل المقتر فى أدء التزامات السداد للبنك عند استحقاقها.

انتهاك أى التزامات محددة فى الاتفاق وكذلك أى اتفاقات إضافية أخرى ملزمة قانونا وعدم قدرة المقترض على إثبات استخدام القرض فى الغرض المنصوص عليه أو التوقف عن سداد الدفعات للدائنين أو تعرضه للإعسار أو بدأ فى مفاوضات مع أحد دائنيه أو أكثر بشأن تأجيل سداد الدين.

التحكيم:

تتكون هيئة التحكيم من محكم أو ثلاث محكميم يجرى تعيينهم ويعملوا بموجب قواعد تحكيم غرفة التجارة الدولية _icc المعمول بها من وقت لآخر.

من جانبها، أكدت وزيرة الاستثمار سحر نصر، في الجسلة العامة اليوم، أن الحكومة حريصة على دعم برنامج الإصلاح الاقتصادى بضخ استثمارات جديدة بأفضل الشروط، مع الإفصاح والشفافية، مؤكدة أن فائدة هذه الاتفاقية 0%.

فيما أكد النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن اللجنة ناقشت الاتفاقية اليوم وتم إقرارها فى الجلسة العامة في ذات اليوم لضيق الوقت، مضيفا أن الاتفاقية مكملة لاتفاقية صندوق النقد الدولى التي وقعت عليها مصر.

وأشار وكيل اللجنة الاقتصادية فى تصريحات لـ”المال” إلى أن القرض يتمن صرف شريحتين بإجمالى 450 مليون يورو على فترة سماح خمس سنوات، منوها بأن الفائدة الفعلية على القرض 2.88%، مؤكدا أنها نسبة توازى نسب التضخم الحالية.