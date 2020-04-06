نقل وملاحة

التفاصيل الكاملة لغرامات السكة الحديد الجديدة

يبدأ تطبيق الزيادة الجديدة من غد الثلاثاء
مدحت إسماعيل 7:24 م, الأثنين, 6 أبريل 20 7:24 م, الأثنين, 6 أبريل 20

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قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، زيادة قيمة الغرامات المفروضة على استقلال القطارات المكيفة والنوم والمميزة والضواحي بدون تذكرة، ويبدأ تطبيق الزيادة الجديدة من غد الثلاثاء.

ورفعت هيئة السكة الحديد الغرامات التي تطبق على الركاب، نتيجة السلوكيات الخاطئة، لتصبح 40 جنيهًا لركاب قطارات الـvip وقطارات النوم بدلًا من 30 جنيهًا، ورفع قيمتها لركاب القطارات المكيفة الإسباني والفرنساوي لتصبح 30 جنيهًا بدلًا من 20 جنيهًا، والقطارات المميزة والمطورة لتصبح 20 جنيهًا بدلًا من 10 جنيهات، وقطارات الضواحي وخطي أبو قير بالإسكندرية و23 يوليو لتصبح 15 جنيهًا بدلًا من 5 جنيهات.

لافتاً إلى أن القرار سيطبق بداية من الغد الثلاثاء، في كل القطارات التي يتم تشغليها.

وكانت الهيئة القومية لسكك حديد مصر قد أعلنت عن تطبيق عدة غرامات بدءًا من ابريل 2019، بعد تولي كامل الوزير وزارة النقل.

وتنوعت الغرامات ما بين ركوب القطار بدون تذاكر، وبعض السلوكيات الخاطئة داخل المحطات والقطارات، والتسطيح والركوب بين وحداتها أو أي مكان يعرض حياة الركاب أو سير القطارات للخطر، وصولًا إلى حمل الأثقال الكبيرة التي تعرض جمهور الركاب للمضايقة أو الأذى ولا ينطبق عليها لائحة الطرود.

وكان الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، قال في وقت سابق أنه بفضل غرامات التهرب من تذاكر القطارات التى تم تطبيقها منذ 7 شهور استطاعت السكة الحديد تجميع 210 ملايين جنيه بواقع 30 مليون جنيه شهريا.

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بقلم مدحت إسماعيل

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل فى جريدة المال منذ 2013، ومحرر قطاع النقل

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