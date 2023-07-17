التفاصيل الكاملة لصفقة استحواذ «ADQ» الإماراتية على 25% من «الحفر المصرية»

كشفت مصادر مطلعة رفيعة المستوى لـ«المال» عن التفاصيل الكاملة لصفقة استحواذ «أبو ظبى التنموية القابضة الإمارتية – ADQ» على حصة من شركة «الحفر المصرية».

كانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قد أعلنت منذ أيام عن استحواذ «ADQ» على حصص تتراوح بين 25 إلى %30 فى شركات «الحفر المصرية» و«إيثيدكو» و«إيلاب»، بقيمة إجمالية 800 مليون دولار.

وقالت المصادر لـ«المال» إن «ADQ» قامت بالاستحواذ على حصة بنحو %25 من هيكل ملكية «الحفر المصرية” مقابل قرابة 350 مليون دولار.

وأوضحت أن قائمة الكيانات المتخارجة من هيكل ملكية «الحفر المصرية»، بعد صفقة الاستحواذ، تضم 3 شركات وهى: «إنبى» و«بتروجت» و«جنوب الوادى القابضة للبترول».

وأشارت إلى أن تلك الكيانات الثلاثة كانت تمتلك حصة %25 فى «الحفر المصرية»، وقامت ببيع حصتها كاملة إلى «ADQ» بموجب الصفقة الأخيرة.

وكشفت أن هيكل ملكية «الحفر المصرية» الجديد حاليا بخلاف حصة «ADQ»، يضم الهيئة العامة للبترول بحصة %60، وشركة «فجر» الأردنية %10 و«القابضة للغازات الطبيعية – إيجاس» %5.

ولفتت المصادر إلى أن الشركات الثلاث المتخارجة قامت بالتوقيع على كل العقود الخاصة بالصفقة، وجارٍ استكمال باقى الإجراءات مع «مصر المقاصة»، ومن المرجح الانتهاء منها فى القريب العاجل.

وتابعت أن «الحفر المصرية» من الشركات الكبرى بقطاع البترول، وخلال السنوات الماضية حققت نتائج أعمال متميزة، جعلتها محط أنظار المستثمرين الإستراتجيين.

جدير بالذكر أن وزير البترول والثروة المعدنية شهد منذ أيام تسليم أول حفار بترول محلى الصنع، وقامت بإنتاجه الشركة المصرية الصينية لتصنيع أجهزة الحفر بالعين السخنة.

وشهد الوزير تسليم الحفار إلى شركة «الحفر المصرية» لتشغيله ضمن أسطولها فى تنفيذ برامج الحفر والتنقيب بالمناطق البرية.

واستحوذت «ADQ القابضة» المملوكة لحكومة أبوظبي، العام الماضي، على حصص فى 5 شركات مدرجة فى البورصة المصرية بقيمة إجمالية حوالى 1.88 مليار دولار.

والجدير بالذكر أن حجم استثمارات الشركة الإماراتية فى برنامج الطروحات بلغ نحو 2.68 مليار دولار لصفقات تتضمن حصة %32 فى شركة «الإسكندرية لتداول الحاويات»، وأخرى فى «أبوقير للأسمدة» تبلغ %21.52، كما اشترت أيضًا %20 من «مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو»، و%17.15 من «البنك التجارى الدولى – CIB»، و%12.6 من شركة «فورى» بعد زيادة رأس المال.