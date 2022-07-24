التفاصيل الكاملة لشروط واختبارات ومزايا الالتحاق في كلية الشرطة (صور)

كشفت وزارة الداخلية عن شروط واختبارات الالتحاق في كلية الشرطة للعام الدراسي 2022-2023، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، عقد بأكاديمية الشرطة ، للاعلان عن قبول دفعة جديدة من الحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية أو ما يعادلها، أو حملة المؤهلات الدراسية العليا.

كلية الشرطة.. شروط الالتحاق

وجاءت الشروط كالتالي:

1- أن يكون مصري الجنسية، من أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنُس، وغير مزدوجي الجنسية، ولم يسبق حصولهم على جنسية دولة أخرى.

2- أن يكون محمود السيرة وحسن السُمعة.

3- ألا يزيد السن في أكتوبر 2022 عن 22 عامًا ميلادية للحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية أو ما يعادلها، و28 عامًا لحملة المؤهلات العليا.

4- ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، أو ما يُماثلها من الجرائم المنصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مُقيدة للحُرية في جريمة مُخلة بالشرف أو الأمانة.

5- ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحُكم أو بقرار تأديبي نهائي.

6- أن يكون مُستوفيًا شروط اللياقة الصحية والبدنية والسن.

7-ألا يكون متزوجًا أثناء قيده بالأكاديمية.

الضباط المتخصصين

وبالنسبة للحاصلين على المؤهلات العليا

1-نفس الشروط السابقة عدا ألا يكون متزوجًا أثناء قيده بالأكاديمية.

2-أن يكون حاصلًا على المؤهل الدراسي العام الحالي 2022، أو السابق 2021.

3-ألا يزيد السن في أول أكتوبر عن 28 عامًا للحاصلين على الليسانس أو البكالريوس أو ما يعادلها، 30 عامًا للحاصلين على الماجيستير، و35 عامًا للدكتوراه.

4-أن يكون التقدير العام مقبول للمتقدمين من كلية الحقوق وتربية رياضية، وجيد لباقي التخصصات.

شروط اللياقة البدنية

أ): ألا يقل طول قامة الطالب عن 170 سم.

ب): توافر شرط القوام (أقصى وزن = طول الطالب – 90).

ج): أن تقرر الجهة الطبية المُختصة استكمال الطالب لشروط اللياقة الصحية للخدمة في هيئة الشرطة.

هـ): أن يجتاز اختبارات اللياقة البدنية بما لا يقل عن 50% من مجموع الدرجات المقررة للاختبار.

وبالنسبة لقسم الضباط المتخصصين أطباء، أن يكون الطالب مستوفيًا لشروط اللياقة، بطول 165 سم، وعرض صدره 83، ووزنه يساوى طول الطالب ناقص 90 ألا يزيد عمر الطالب على 28 سنة، ألا تقل درجة الإبصار عن النصف أن يجتاز اختبار اللياقة البدنية بما لا يقل عن 40%، وأن يجتاز الطالب الكشف النفسي من خلال مجموعة من الاختبارات ولا يحق الإعادة.

اختبارات الالتحاق في كلية الشرطة

1- اختبار القُدرات: هو اختبار مبدئي وموضوعي ومكتوب لقياس مستوى ثقافة الطالب ومعلوماته العامة، ويعتبر الطالب غير لائق إذا لم يحصل على نسبة 50% من مجموع الدرجات المقررة لهذا الاختبار، وليس للطالب حق الإعادة في هذا الاختبار في حالة الرسوب.

2- اختبار المقاس والقوام: ويقاس فيه طول وعرض صدر الطالب للمتقدمين لقسم الضباط المتخصصين، للتأكُد من استيفائه للمقاييس المطلوبة، والطالـب الذى لا يستوفى تلك الشُروط لا يكون له حق الإعادة، ويتم اختبار القوام من خلال التأكد من (تناسب الطول مع الوزن “الطول – 90”)، وتكون الإعادة لمرة واحدة فقط الكشف الطبي، يتم إجراء الكشوف الطبية المقررة أمام اللجنة الطبية المختصة (القومسيون الطبي)، وللمتقدم في حالة رسوبه الحق في الإعادة لمرة واحدة فقط.

3- الكشف النفسي: يتم إجراؤه من خلال مجموعة من القياسات النفسية، ولا يحق للراسب الإعادة في هذا الاختبار.

4- الاختبار الرياضي: يؤدى الطالب الاختبار الرياضي في عدد من التمرينات الرياضية، ويكون للطالب حق الإعادة لمرة واحدة في حالة رسوبه.

5- كشف السمات: في حالة اجتياز الطالب الاختبار الرياضي يخضع لبطارية اختبار السمات لقياس القدرات العقلية والسمات الشخصية والميول المهنية ولا يحق للراسب الإعادة في هذا الاختبار.

6- لجنة الاختيار (الهيئة): عقب اجتياز الطالب لكافة الاختبارات السابقة بنجاح، يمثُل أمام اللجنة المُشكلة للاختيار والتي تقوم بتطبيق معايير المفاضلة المنصوص عليها بقانون إنشاء أكاديمية الشرطة ولائحتها الداخلية بهدف انتقاء أفضل العناصر.

7- الكشف الطبي المتقدم: يمثل الطالب أمام لجنة طبية لإجراء اختبارات طبية متقدمة على النحو التالي: موجات صوتية على “القلب – البطن”، رسـم مـخ كهربائي مقياس سمــع تقليدي فحص نسبة السكر بالدم “صائم – مفطر”، وظائف الكبد والكليتيـن الكشف عن العقاقير والمواد المخدرة.

مزايا الضباط المتخصصين

وعن المزايا التي توفرها كلية الشرطة لقسم الضباط المتخصصين، جاءت كالتالي:

-يتمتع بكافة المزايا كالضباط منها رعاية صحية بمستشفيات هيئة الشرطة لهم وأسرهم.



-رعاية رياضية بالاشتراك في نوادي الشرطة.



-رعاية اجتماعية بالاشتراك في المصايف -الرحلات-الحج-العمرة.



-رعاية ثقافية (السماح بالدراسات العليا والبعثات).



-كما يمنح الدارس مكافأة توازي المرتب المقرر المؤهل الدراسي الحاصل عليه.



-يمنح الخريج شهادة الدبلوم في مواد الشرطة.