التفاصيل الكاملة لشحوط المراكب السياحية في أسوان

– مصدر بالري: منسوب المياه سينخفض أكثر.. والشحوط بسبب عدم الالتزام بقرار السدة الشتوية

– رئيس غرفة الشركات بأسوان: 6 فنادق عائمة استأنفت رحلاتها للأقصر

– التسويق بالصعيد: نطالب الوزارة بإصدار جدول شهري لمنسوب المياه



دعاء محمود ومدحت إسماعيل



صرح مصدر مسئول بوزارة الري والموارد المائية، بأن منسوب المياه فى مجرى النيل خاصة فى المحافظات الجنوبية سيشهد انخفاضًا أكثر مما عليه الآن، بسبب تطبيق قرار السدة الشتوية، التي تستهدف خفض كميات المياه المنصرفة من خلف السد العالي فى المجري المائي، لتجنب غرق بعض مناطق الدلتا.

كانت محافظة أسوان -أمس- شهدت شحوطًا بعدد من المراكب السياحية، التي كانت تقل أفواجاً سياحية من مختلف الجنسيات، بسبب انخفاض منسوب مياه النيل، أمام معبد كوم أمبو.



وأضاف المصدر، لـ”المال”، أن فترة السدة الشتوية تبدأ من يوم 24 ديسمبر من كل عام وتنتهي 3 فبراير المقبل، لافتاً إلى أن منظومة النقل النهري، ووزارة السياحة -نظرًا لأنهم أحد الجهات التي تتأثر فى تلك الفترة- لديهم تفاصيل كاملة عن الإجراءات التي تتخذها وزارة الري فى ذلك الصدد، ومن الإجراءات التي عادة تتخذها “السياحة” و”النقل النهري”، تقليل سير المراكب فى بعض مناطق مجري النيل، لتجنبها الشحوط فى القاع.



ورداً على أزمة شحوط 9 مراكب سياحة فى محافظة أسوان، بسبب نقص المياه ـ أكد المصدر، أن الرقم غير صحيح، وإنما يبلغ عدد المراكب السياحية التي تأثرت بنقص المياه 6 فقط، موضحاً أنه تم حل أزمة 5، ومتبقي واحدة خلف قناطر آسنا فى الأقصر، وجاري التنسيق لعمل اللازم.



وذكر أن المنسوب المنصرف من المياه فى الوقت الحالي هو نفس حجم منسوب العام الماضي، رافضاً الكشف عن حجمه ـ ومشيراً إلى أن أزمة المراكب السياحية، هي نتيجة عدم التزام الجهات الأخرى بقرار السدة الشتوية، قائلاً: “أنا كوزارة مسئول عن توفير المياه لكل القطاعات معنديش متر مكعب فائض عشان أصرفه فى مجري يتم تطهيره فى الوقت الحالي، وفى توقعات بسقوط أمطار ـ المراكب السياحة عليها إنها تعمل حسابها إنه فى خفض فى المنسوب”.



من جانبه، أكد خيري محمد، رئيس الغرفة الفرعية لشركات السياحة بأسوان، أنه تم استئاف رحلات لـ6 فنادق عائمة بكوم أمبو متوجهة إلى الأقصر وعلى متنها 470 سائحاً من مختلف الجنسيات، مشيراً إلى أن سبب شحوط بعض المراكب السياحية يعود إلى زيادة عمق المركب عن 110 و120 مترًا، مما تسبب في توقفها.

ولفت إلى أن الجهات المختصة تنظف المجرى الملاحي ورفع الطمي لتسهيل عبور المراكب، مؤكدًا أنه لم يتلق أي شكاوي من قبل السائحين بخصوص هذا الشأن.



كان وزير السياحة يحيى راشد، توجه -أمس الإثنين- إلى محافظة أسوان لمتابعة أزمة توقف الملاحة النهرية للمراكب السياحية في أسوان، بعد شحوط 9 مراكب نتيجة انخفاض منسوب مياه النيل أمام معبد كوم أمبو.



وطالب محمد عثمان، رئيس لجنة التسويق السياحي بالصعيد، من الجهات المختصة بوزارة الري والموارد المالية بضرورة عمل جدول شهري لقياس منسوب مياه النيل وإرساله إلى أصحاب المراكب السياحية والفنادق العائمة، لمساعدتهم على معرفة الأوقات المناسبة للتشغيل.



وأوضح حسن نحلة، نقيب المرشدين السياحيين، أنه تلقى اتصالات كثيرة من قبل المرشدين السياحيين ومديري المراكب العائمة، بسبب ما حدث من شحوط الكروزات بالنيل، موضحاً أنه تواصل مع وزير السياحة يحيي راشد، وأكد أنه يتابع بشكل دائم مع كافة الجهات المعنية من وزارة الموارد المائية ومن إدارة التكريك.

وأضاف نحلة أن الوزير أكد على عبور كافة المراكب من كوم أمبو بأسوان، ماعدا مركب واحدة والتي جاري إخلائها، وتكريك المنطقة بالشكل اللازم، مشيرًا إلى أن شحوط المراكب ناتج عن دخول مركب في مكان مخالف، وبسبب هذا الخطأ توقفت كافة المراكب خلفها.