التفاصيل الكاملة لزيارة وفد إفريقية النواب لقناة السويس

اللجنة تعلن استعدادها للعمل على دعم سُبل التعاون المصري الإفريقي، والعمل كسفراء لجذب الاستثمارات الإفريقية

استقبل الفريق أسامة منير ربيع – رئيس هيئة قناة السويس ، وفدًا من لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب ( البرلمان ) برئاسة النائب طارق رضوان – رئيس اللجنة وبرفقته أعضاء اللجنة، بحضور عدد من قيادات الهيئة، بمركز المحاكاة والتدريب البحري التابع للهيئة بالإسماعيلية.

حضر من لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب النائب ماجد ابوالخير – وكيل اللجنة و جمال محفوظ – امين السر ، و النائبة ايناس عبدالحليم ، و النائب مني منير ، و النائب فوزي مصيبع ، و النائب وائل المشنب ، و النائب هشام مجدي والنائب حسن احمد حسن .

تأتي الزيارة في إطار حرص لجنة الشئون الافريقية في البرلمان للوقوف علي أهمية مشروع القناة في تعظيم دور التجارة البينية شمالا وجنوبا للقارة الافريقية وتحديدا ان القناة هي شريان الربط للتجارة البينية ما بين الدول الافريقية وقارة أوروبا.

كما هدفت الزيارة إلى التعرف عن قرب على المستجدات التنموية لمشروعات قناة السويس.



من جانبه ، رحب الفريق ربيع بالوفد وعبر عن تقديره للدور المنوط بلجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب ( البرلمان ) لدعم علاقات التعاون والشراكة مع الأشقاء الأفارقة وتقوية الروابط المختلفة على المستويين الشعبي والرسمي، متمنياً نجاح المساعي المختلفة للتقارب المصري الإفريقي.

وأكد الفريق ربيع أن قناة السويس الجديدة تعدت كونها أحدث مشروعات تطوير المجرى الملاحي. جانب من لقاء النائب طارق رضوان مع رئيس هيئة قناة السويس

رئيس الهيئة : قناة السويس الجديدة عززت تنافسية القناة



وأوضح أنها نجحت في تعزيز تنافسية القناة والحفاظ على مكانتها الرائدة، ورفع تصنيفها، بزيادة القدرة العددية والاستيعابية، وعامل الأمان الملاحي وغيرها من المزايا الملاحية التي نجحت في كسب ثقة العملاء من التوكيلات الملاحية.

وأشار رئيس الهيئة أن قناة السويس الجديدة تعد باكورة المشروعات التنموية العملاقة التي تبنتها الدولة المصرية لإعادة الريادة الاقتصادية، فضلاً عن كونها بمثابة مشروع البنية التحتية الأهم لدعم مخطط تطوير موانيء المنطقة والمشروعات اللوجيستية ومشروعات القيمة المضافة الجاري إنشائها ضمن مشروع تنمية منطقة القناة.

إفريقية البرلمان : جهود هيئة قناة السويس تدعم عجلة التنمية

من جانبه، أعرب النائب طارق رضوان رئيس لجنة الشئون الإفريقية في البرلمان عن تقديره للجهود المبذولة من قبل الهيئة لدفع عجلة التنمية بمنطقة القناة.



وشدد رضوان على استعداد لجنة الشئون الإفريقية في البرلمان للعمل على دعم سُبل التعاون المصري الإفريقي، من خلال نقل تطورات المشروعات القومية التي تتبناها الهيئة والتعريف بها والعمل كسفراء لجذب الاستثمارات الإفريقية، تنفيذاً لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحقيق التعاون والربط بين مصر وإفريقيا في كافة المجالات.

تصنيف القناة عالمياً

وشاهد الوفد خلال الزيارة، عرضا تقديمياً عن تاريخ القناة و مراحل تطويرها المختلفة مروراً بمشروع القناة الجديد الذي نجح في رفع تصنيف القناة عالمياً والحفاظ على مكانتها الرائدة.

وتوجه الوفد لمشاهدة نموذج لمحاكاة السفن بقاعة مركز المحاكاة، تلاها القيام بجولة بحرية في قناة السويس الجديدة ثم تفقد موقع أنفاق الإسماعيلية لمشاهدة حجم الإنجاز على أرض الواقع.