التفاصيل الكاملة لزيادة أسعار تذاكر قطارات السكة الحديد VIP

الزيادة تقتصر فقط على نوعين من العربات

أكدت مصادر مطلعة بوزارة النقل، أن أسعار تذاكر القطارات على خطوط السكة الحديد كما هيئة ولا يوجد أي زيادة على فئة القطارات المكيفة بنوعيها «اولي وثانية»، والمميزة والمحسنة.

وأضافت أن أسعار تذاكر القطارات على شبكة الحديد التى تم زيادة قيمتها تقتصر فقط على ذاكر عربات Top Vip العاملة لتبلغ 500 جنيه للمقعد الواحد بدلا من 375 جنيها.

سعر تذكرة قطارات النوم

بينما قطارات النوم تحديد وفقا لحجم المنقول من الركاب بشكل مستمر، ولا تخضع لتسعيرة ثابتة مثل باقي القطارات.

وأوضحت أن هذين الفئتين من القطارات يخضعان للتغيير بشكل مستمر، بحسب زيادة او قلة إقبال الركاب عليهم.

وأشارت إلى أنه في بعض الفترات يتم تخفيض ما يقرب من 150 للركاب على تذكرة قطارات النوم عند قلة الاقبال لكن في المواسم يتم بطبيعة الحال زيادتها.

مواسم زيادة أسعار تذاكر القطارات

ومواسم زيادة أسعار تذاكر هذه النوعية من القطارات « الأعياد والمناسبة، واجازة نصف العام، إلي جانب زيادة عدد السياح داخل مصر».

ولفتت إلى أن الشركة الوطنية لإدارة خدمات عربات النوم والخدمات الفندقية، التي تتولى إدارة عربات النوم تدير المنظومة على غرار المطبقة في حركة الطيران.

وتابعت:« بعض شركات الطيران على سبيل المثال في بعض الفترات تخفض سعر التذكرة، واحيانا اخرى تضاعف السعر.. وهذا مرتبط بحجم الركاب ليس إلا».

حجم ركاب قطارات السكة الحديد

كانت هيئة السكة الحديد في أغسطس 2020، قامت برفع أسعار تذاكر العربات المعروفة باسم VIP درجة أولي إلى 375 جنيها التذكرة.

بدلا من 300 جنيه من القاهرة إلى أسوان، و390 جنيهًا من أسوان إلى الإسكندرية،

وعربيات هيئة السكة الحديد في الدرجة المذكورة سابقاً، تعتبر أفخم عربات تعمل في السكة الحديد وهي صناعة مصرية.

بلغ عدد ركاب السكة الحديد خلال أغسطس 2020 18.5 مليون راكب، مقارنة مع 26.1 مليونًا خلال نفس الشهر من العام الماضى 2019، بانخفاض 7.6 مليون مواطن.

فيما إجمالى إيرادات السكة الحديد خلال يوليو 2020 نحو 234.4 مليون جنيه، مقارنة مع 181.9 مليون جنيه، بنفس الشهر العام الماضى.

وقررت وزارة النقل، بداية من أغسطس 2020، رفع أسعار تذاكر القطارات الروسية الجديد. التي تم تشغليها.

وتراوحت من %25 إلى %125، فى كافة الدرجات، لتقليل خسائر مصروفات التشغيل، والقدرة على تقديم خدمة متطورة للركاب.