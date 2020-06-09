التفاصيل الكاملة لزيادة أسعار الكهرباء للمنازل و«التجاري» حتي عام 2025

أعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، أن الحكومة وضعت خطة لإعادة هيكلة اسعار الكهرباء ، لافتاً إلى ان الخطة تتضمن مد فترة رفع الدعم عن أسعار الكهرباء بحلول عام 2025 بدلاً من عام 2021 بزيادة 3 سنوات اخري.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم للإعلان عن الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بمد خطة رفع الدعم 3 سنوات اخرين لتقليل الأعباء على المواطنين فى ظل تداعيات ازمة كورونا.

وأكد على ان الزيادات خلال السنوات المقبلة ستكون طفيفه على أغلب الشرائح وسيتم مراعاة محدودي الدخل فيها ، على أن يتم الغاء الدعم بشكل نهائي بحلول عام 2025.

اسعار شرائح الكهرباء فى 2020/2021 ، و التى سيتم تطبيقها بدأ من يوليو القادم

1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات ( 38 قرش بدلا من 30 قرش )

2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات ( 48 قرش بدلا 40 قرش )

3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات ( 65 قرش بدلا من 50 قرشًا )

4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ( 96 حط قرش بدلا من 82 قرشًا )

5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات ( 118 قرش بدلا من 100 قرشًا )

6- الشريحة السادسة من651 إلى ألف كليو وات ( 140 قرش)

7- الشريحة السابعةمن صفر إلى أقل 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم ( 118 قرشًا).

8- من صفر لأكثر من 1000 (145 قرش)

اسعار شرائح الكهرباء العام المالى الجديد 2021/2022

1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات ( 48 قرش)

2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات ( 48 قرش )

3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات ( 77 قرش)

4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ( 106 حط قرش)

5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات ( 128 قرش)

6- الشريحة السادسة من651 إلى ألف كليو وات ( 140 قرش)

7- الشريحة السابعةمن صفر إلى أقل 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم ( 128 قرشًا).

8- من صفر لأكثر من 1000 (145 قرش)

أسعار شرائح الكهرباء العام المالى الجديد 2022/2023 :

1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات ( 58 قرش)

2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات ( 68 قرش )

3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات ( 83 قرش)

4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ( 11 قرش)

5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات ( 131 قرش)

6- الشريحة السادسة من651 إلى ألف كليو وات ( 140 قرش)

7- الشريحة السابعةمن صفر إلى أقل 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم ( 136 قرشًا).

8- من صفر لأكثر من 1000 (145 قرش)

أسعار شرائح الكهرباء العام المالى الجديد 2023/2024

1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات ( 68 قرش)

2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات ( 68 قرش )

3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات ( 90 قرش)

4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ( 119 حط قرش)

5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات ( 135 قرش)

6- الشريحة السادسة من651 إلى ألف كليو وات ( 140 قرش)

7- الشريحة السابعةمن صفر إلى أقل 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم ( 136 قرشًا).

8- من صفر لأكثر من 1000 (145 قرش)

أسعار شرائح الكهرباء العام المالى الجديد 2024/2025

1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات ( 71 قرش)

2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات ( 71 قرش )

3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات ( 97 قرش)

4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ( 123 حط قرش)

5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات ( 136 قرش)

6- الشريحة السادسة من651 إلى ألف كليو وات ( 140 قرش)

7- الشريحة السابعةمن صفر إلى أقل 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم ( 136 قرشًا).

8- من صفر لأكثر من 1000 (145 قرش)