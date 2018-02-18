التفاصيل الكاملة لخطة هيكلة ماسبيرو

تشمل الإصلاح المالي والتطوير المؤسسي وتطوير المحتوى والجودة وإنشاء صندوق نهاية الخدمة للعاملين ياسمين فواز شرحت هالة السعيد وزيرة التخطيط خطة الوزارة لاعادة هيكلة ماسبيرة، مضيفة أنها تتضمن 4 محاور، وهي: الإصلاح المالي، والتطوير المؤسسي، وتطوير المحتوى والجودة، وإنشاء صندوق نهاية الخدمة للعاملين.&

تشمل الإصلاح المالي والتطوير المؤسسي وتطوير المحتوى والجودة وإنشاء صندوق نهاية الخدمة للعاملين





ياسمين فواز

شرحت هالة السعيد وزيرة التخطيط خطة الوزارة لاعادة هيكلة ماسبيرة، مضيفة أنها تتضمن 4 محاور، وهي: الإصلاح المالي، والتطوير المؤسسي، وتطوير المحتوى والجودة، وإنشاء صندوق نهاية الخدمة للعاملين.

وحول الملف المالى، قالت الوزيرة خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب اليوم: “نسعى لتسوية المديونية، حيث تم التفاوض مع بنك الاستثمار القومى، وتم وضع نموذج للسداد المتكامل للمديونية على عدة سنوات، والاتفاق على استغلال أصول الهيئة مثل الأراضى، لتسديد جزء من المديونية”.

وتابعت: “وأيضا تم تفعيل قانون لإنشاء مجموعة من الشركات، ليكون القطاع الخاص شريك في تلك الشركات وتم الاتفاق مع مكتب خبير اكتوارى، لإنشاء صندوق نهاية الخدمة للعاملين، وأعضاء الهيئة الوطنية للإعلام فترة سماح لضمان دفع مكافأة نهاية المعاش”.

وفيما يتعلق بالتطوير المؤسسي، ـوضحت أنه يضمن عملية الاستدامة، وذلك لإعادة الهيكلة، وتطوير الموارد البشرية، وإعادة تدوير العاملين، وتدريبهم ورفع قدراتهم.

وفيما يتعلق بتطوير المحتوى، أكدت الوزيرة أنه تم بذل تم جهد كبير فيه، سواء فى تطوير الاستديوهات، مؤكدة أن تنفيذ تلك الخطة سيكون خلال ٣ سنوات.

من ناحيته، قال أمجد بليغ نائب أمين عام الهيئة الوطنية للإعلام، إن تطوير ماسبيرو أتى بثماره، وأنه تم الاتفاق مع مؤسسات كبيرة للتسويق الإعلامي لماسبيرو.

وقال خلال اجتماع لجنة الإعلام بالبرلمان، إن قناة مصر الأولي ستكون الأولي اسما ومضمونا، مضيفا: “تم إطلاق القناة الأولي، ورد الفعل عليها يجعلنا نكمل التطوير من حيث الشكل والمضمون”.

وأشار إلى أن الخطوات القادمة ستتمثل في تطوير قناة النيل للأخبار لتكون القناة الإخبارية الأولي في مصر ويليها تطوير القناة الفضائية المصرية لتكون الفضائية الأولي في الشرق الأوسط، موضحا أنه تم تطوير بعض الاستديوهات في مبني ماسبيرو.