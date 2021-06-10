التفاصيل الكاملة لحظر سير الميكروباصات على الطريق الدائري

الخطة سيتم تنفيذها بداية من عام 2022

تستعد وزارة النقل خلال الفترة المقبلة، تنظيم عملية السير ونقل الركاب على الطريق الدائري بداية من عام 2022، لتقليل الحوادث عبر حظر سير الميكروباصات بهدف السيطرة على حركة المرور.

وتتضمن خطة وزارة النقل توفير بديلاً للميكروباصات علي الطريق الدائري، ويشمل إتاحة اتوبيسات ترددية طوال اليوم، ليقصر سير عربات النقل بعد منتصف الليل من الثانية عشرة إلى السادسة صباحًا.

وتتم حالياً أعمال تطوير في الطريق الدائري، عبر إجراء توسعة وصيانة شاملة بطول 106 كم، لاستيعاب أكبر قدر ممكن من الحافلات السريعة.

منظومة الحافلات السريعة على الطريق الدائري

ومنظومة الأتوبيسات السريعة التى ستحل محل الميكروباصات يتولى إعداد دراستها تحالف (BRT RR) .

ويضم التحالف شركة ترانس ديف الفرنسية وشركائها من الشركات الوطنية المصرية ممثلة في أوراسكوم، ومواصلات مصر وشركة وسائل النقل إم سي في.

وتشمل هذه الدراسة الوحدات المتحركة، المحطات، ونظام التذاكر الإلكترونية، ومعلومات الرحلة وأماكن عبور المشاة والانتظار عند المحطات والتكامل مع باقي وسائل النقل.

وتعرف أتوبيسات الـ BRT، بأنها حافلات سريعة تسير في مسارات منعزلة وذات سعة كبيرة.

وتتحرك بشكل منتظم مصحوبة بمواعيد انطلاق محددة حتى وصولها للمحطات النهائية.

والمنظومة الجديدة هدفها تخفيف الزحام المروري بطول الطريق وامتصاص الاختناقات المرورية على مداخل القاهرة الكبرى وكذلك تقليل استخدام السيارة الخاصة.

وسيتم ربط هذه الأتوبيسات مع شبكة النقل الكهربائي، التي تشمل المونوريل ومترو الأنفاق وخطوط السكك الحديدية والقطار الكهربائي الخفيف LRT .

إلى جانب ربطها بمواقف الأقاليم على الطريق الدائري مثل موقف المنيب، المرج.

خطة تطوير الطريق الدائري

وتم الإعلان عن خطة تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبري في شهر ديسمبر 2019، عندما وقعت هيئة الطرق والكباري بوزارة النقل، اتفاقا مع بنكي الأهلي ومصر.

والاتفاق الموقع مع البنكين يتضمن مساهمتها بمبلغ قيمته 1.8 مليار جنيه على ثلاث سنوات، من إجمالي تكلفة التطوير التى تقدر بـ4 مليارات جنيه.

والطريق الدائري يعتبر شريانا مروريا حيويا يربط محافظات القاهرة الكبرى، حيث يمر عليه ما يقرب من 213 ألف سيارة يومياً.

وأعمال التطوير والصيانة الشاملة للطريق التي تتم حالياً ستساهم في رفع مستوى الخدمة لمستخدمي الطريق، واستيعاب أحجام المرور الكبيرة وتقليل زمن الرحلة لمستخدمي الطريق.

وتستهدف توسعة الطريق ليصبح بعدد 7 حارات بكل اتجاه، عدا كوبرى المنيب المستهدف زيادته إلى 8 حارات، إلى جانب إضافة وصلة صحراء الأهرام حتى طريق الواحات بطول 8 كيلومترات، وتم الانتهاء من أعمال إنشاء كوبرى أعلى نفق سعد الدين الشاذلي.

وجار الانتهاء من إنشاء طريق داعم في المسافة من سعد الدين الشاذلي حتى المرج بواقع 3 حارات إضافية بكل اتجاه، وتوسعة جميع الكباري في هذه المسافة.