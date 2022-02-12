التفاصيل الكاملة لحجز وحدات مشروع جنة في القاهرة الجديدة

طرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، عدد 1104 وحدات سكنية بمشروع جنة في مدينة القاهرة الجديدة، لفئة الإسكان المتوسط، في الطرح الثاني له عام 2022.

وحددت الوزارة مساحات مشروع جنة، والتي تتراوح بين 100 إلى 150 مترا.

ووفقاً للبيانات، سجل سعر المتر للوحدة السكنية حوالي 11575 جنيها، في مدينة القاهرة الجديدة، وذلك بأسبقية الحجز والتسليم الفوري للوحدات.

وفيما يلي أرقام العمارات التي تضم وحدات مشروع جنة لفئة الإسكان المتوسط في الطرح الثاني لها، من عمارة رقم 232 حتى عمارة رقم 241.

248 إلي 274، ومن عمارة رقم 248 حتى رقم 274، ومن عمارة رقم 332 حتى رقم 350.

وحددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، مقدم حجز مشروع “جنة” بقيمة 80 ألف جنيه، بإضافة إلى 500 جنيه مخصصة لمصاريف التسجيل.

وأوضحت الوزارة، يلتزم الشخص الفائز بسداد دفعة التعاقد، والتي تبلغ نسبتها حوالي 20% من قيمة الوحدة التي يتجاوز سعرها 1.1 مليون جنيه.

وتابعت، تسجل المصاريف الإدارية حوالي 1.5% من قيمة الوحدة تسدد عند التعاقد، فضلاً عن وديعة الصيانة التي تبلغ 5%.

ويبدأ التسجيل على موقع صندوق الإسكان الإجتماعي يوم 15/2/2022 حتى يوم 8 مارس، وفقاً لبيان وزارة الإسكان.

ويبدأ سداد مقدم الحجز من 15 فبراير، من خلال التحويل على بنك التعمير والإسكان فرع المهندسين، أو السداد النقدي في أي فرع من فروع البنك.

واشترطت الوزارة أن يتضمن التحويل أو السداد النقدي بيانات الحاجز التالية:

-الاسم الرباعي للمتقدم صاحب الطلب

-رقم بطاقة الرقم القومي صاحب الطلب، بشرط أن تكون سارية.

-رقم الهاتف المتقدم صاحب الطلب

وبالنسبة للمتقدمين السابقين الذين لم يحجزوا وحدات في الطرح السابق، ولم يسحبوا مقدم الحجز، يبدأ الحجز لهم من يوم 15 مارس إلى 16 مارس. ومن يوم 17 ماري إلى 24 مارس، يبدأ الحجز لجميع المتقدمين والحجز بيكون بأسبقية الحجز.

وأوضحت الوزارة أن مشروع “جنة”، بإجمالي عدد 1980 وحدة سكنية، يتوزع في 5 مدن جديدة، وهي” المنيا الجديدة، والقاهرة الجديدة، السادس من أكتوبر، والشروق، والعبور”.

ووفقا لبيانات وزارة الإسكان، تستحوذ مدينة القاهرة الجديدة، على المكانة الأولى من حيث اشتمالها على أكبر عدد للوحدات المطورحة بمشروع “جنة”، إضافة على تسجيلها أعلى سعر للمتر مقارنة بباقي المدن، حيث يتواجد بها 1104 وحدات سكنية، وبسعر 11575 جنيها للمتر.

ويأتي بعدها في الرتبة مدينتي السادس من أكتوبر والشروق، وفقاً لعدد الوحدات المطروحة، وسعر بيع المتر، حيث تضم السادس من أكتوبر حوالي 456 وحدة، وبسعر 9850 جنيها للمتر، فيما تحتوي الشروق على 300 وحدة ، وبسعر متر يسجل 8800 جنيه.

ووفقاً للوزارة، تتواجد الوحدات السكنية في الطرح الثاني بمشروع “جنة” في مدن الشروق، والسادس من أكتوبر، والعبور، والمنيا الجديدة والقاهرة الجديدة.

وكانت “المال” نشرت سابقاً شروط الحصول على وحدة سكنية في مشروع جنة بمدينة القاهرة الجديدة لفئة متوسطي الدخل في الطرح الثاني له.

الشروط الواجب توافرها للحصول على وحدات سكنية لمتوسطي الدخل

ووضع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عدة شروط للمواطنين المتقدمين للحصول على وحدة سكنية ضمن الإعلان المطروح وهي:

1-لا يحق للمواطن التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.

2-ألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم أو للأسرة وحدة سكنية أو قطعة أرض سكنية أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغيـر أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير ضمن مشروعات برنامج الإسكان الاجتماعي.

3-وألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) قد استفاد من مبادرات التمويل العقاري الصادرة من البنك المركزي بقرارات مجلس إدارته بتاريخ فبراير 2014 أو بتاريخ ديسمبر 2019 وتعديلاتهما أو بتاريخ يوليو 2021.

4-ويقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز، وفى حالة المخالفة يكون مسئولاً جنائياً ومدنياً، ويحق للصندوق أو الجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لحفظ حقوقهما.

5-أن يكون المتقدم شخصاً طبيعياً ومصري الجنسية، وألا يقل سنه عن 21 سنة في تاريخ نهاية الإعلان، علاوة على أهلية التصرف والتعاقد، فضلاً على ألا يزيد سن المتقدم عن سن المعاش في تاريخ نهاية مدة القرض.

6-ألا يزيد سن المتقدم من أصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات عن 75 سنة في تاريخ نهاية مدة القرض، بشرط سداد 40% بحد أدنى من قيمة الوحدة كدفعة مقدمة، مع تحويل المعاش إلى الجهة الممولة.

7-وعدم إتاحة شراء الوحدات السكنية نقداً، بل يلتزم المتقدم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقاري المدعم من خلال مبادرتي البنك المركزي المصري لمتوسطي الدخل، وذلك لمدة حدها الأقصى 25 سنة، و بمعدل عائد 8% سنوياً (مُتناقصة) للمواطنين الذين لا يزيد إجمالي مصادر دخلهم الشهري عن 40 ألف جنيه للأعزب، و50 ألف جنيه للأسرة، أوالمُبادرة الصادرة بتاريخ يوليو 2021 لمدة حدها الأقصى 30 سنة بمعدل عائد 3% سنوياً (مُتناقصة) للمواطنين الذين لا يزيد إجمالي مصادر دخلهم الشهري عن 10 آلاف جنيه للأعزب و14 ألف جنيه للأسرة.