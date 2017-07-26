التفاصيل الكاملة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي بنظام التمليك

أحمد إسماعيل :تعلن وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية عن فتح باب الحجز لوحدات سكنية بنظام التمليك بمشروع الإسكان الاجتماعي اعتبارا من 20-8-2017 حتى 20-9-2017 بالمحافظات والمدن الجديدة.وأضافت الوزارة أن الوحدات في مراحل الانتهاء من التنفيذ، وهي عبارة ثلاث غرف وصالة بمساحة تصل إلى 90 مترا.وحصرت

أحمد إسماعيل :

تعلن وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية عن فتح باب الحجز لوحدات سكنية بنظام التمليك بمشروع الإسكان الاجتماعي اعتبارا من 20-8-2017 حتى 20-9-2017 بالمحافظات والمدن الجديدة.

وأضافت الوزارة أن الوحدات في مراحل الانتهاء من التنفيذ، وهي عبارة ثلاث غرف وصالة بمساحة تصل إلى 90 مترا.

وحصرت هذه الوحدات في 22 محافظة فقط وهي: الإسكندرية، والإسماعيلية، والسويس، والقليوبية، والشرقية، والمنوفية، وكفر الشيخ، والغربية، والبحيرة، والجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا, وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والوادي الجديد, ومطروح، وجنوب سيناء.

ووضعت “الإسكان” بعض الضوابط العامة ومنها أن سعر الوحدة كاملة التشطيب 184 ألف جنيه، بالإضافة إلى 5% من سعر الوحدة، ومنها أيضا أن مقدم الحجز مبلغ 11 ألف جنيه يرد في حالة عدم التخصيص، ومنها يقتصر التعامل على هذه الوحدات للمواطنين أصحاب الدخول التي لا تزيد عن 3500 جنيه صافي شهريا للأعزب ، و 4750 جنيه صافي شهريا للأسرة.



