التفاصيل الكاملة لانطلاق مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي في دورته الثالثة

سلوى عثمان:انطلقت مساء الأحد، فاعليات الدورة الثالثة لمهرجان "شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي" والذي يستمر حتى 8 إبريل الجاري، بحضور اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، و الدكتور إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والعديد من المسرحيين الكبار والشباب من مختلف الدول العربية والأوروبية.بدأ حفل

سلوى عثمان:

انطلقت مساء الأحد، فاعليات الدورة الثالثة لمهرجان “شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي” والذي يستمر حتى 8 إبريل الجاري، بحضور اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، و الدكتور إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والعديد من المسرحيين الكبار والشباب من مختلف الدول العربية والأوروبية.

بدأ حفل الافتتاح بمشاهدة الحضور لفيديو قصير يعيد ذكريات الدورتين الأولى والثانية من المهرجان، ويبث رسائل من خلال اللقطات المتتالية عن مدى الحضور للوجوه العربية والدولية لفاعليات المهرجان، وأيضا العروض المتنوعة التي قدمت في الدورتين السابقتين.

” من كل انحاء الدنيا.. من كل شبر فى آراضينا .. أحلام على المسرح تفرح .. هذه هى أولى جمل الفرقة الغنائية الراقصة التى صعدت على المسرح ، وأطفت جوا من المرح والبهجة من خلال ألوان الملابس التى كان يرتديها الراقصين وحركاتهم الخفيفة والسريعة على المسرح ، وعرفوا الحاضرين مجموعة من المعلومات السريعة عن المهرجان داخل كلمات أغنيتهم ومنها أن ” 23 فكرة بتخرج للنور ” وهى عدد العروض المشاركة بأقسام مسابقات المهرجان ، وأيضا أن الدورة الثالثة تحمل أسم الفنان الكبير محمد صبحي ، وأن رئيسة المهرجان الشرفية هى سيدة المسرح العربي سميحة أيوب.

مازن الغرباوى: نخوض الحرب ضد الإرهاب بطريقتنا

قال المخرج مازن الغرباوى، رئيس المهرجان فى كلمته لافتتاح المهرجان: “وها نحن فوق تراب سيناء الطاهر وتحت سمائها المفعمة بالحب والسلام للجميع.. نحتفل بالدورة الثالثة لفاعليات مهرجان “شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي” والذي يهتم في المقام الاول على تجميع كل هذه القلوب المحبة للفن وللإنسانية لتتلاقي معا وتعزف سويا معزوفة سلام تهديها للعالم أجمع.

من بقعة هى من اطهر بقاع الارض ، واكثرها قداسة تجلى فيها الله في السماء لنبيه موسي ، ومشي فوق رمالها المسيح بشير السلام ، وعبرها محمد رسول السلام والإنسانية فى رحلته لبيت المقدس .

ها هى الدورة الثالثة تأتى لتواكب ما تخوضه مصر نيابة عن العالم أجمع ضد قوة الإرهاب الظلامية ، التي تحاول فرض سيطرتها على العالم أجمع ، ونحن نخوضها حربا بطريقتنا ؛ لا تقل في أهميتها عما يقوم به أبناء القوات المسلحة و الشرطة وأهل سيناء ، وإنما هى حرب سلاح بسلاح أخر ، سلاح الحياة والإنسانية كلها ، يجب أن تشاركنا يد أخري فى مشعل التنوير لتنير لنا الطريق ولتقطع به السبل التي يطمع خفافيش الظلام التسلسل منها للوصول إلينا .

نحن هنا لنقول للعالم اجمع أن مصر ليست حضارة مرت وانقضت ، وانما حضارة نبع متجدد للحضارة التنوير يضيء مجددا معكم وبكم ” .

وأكد الغرباوى على أن الطريق للدورة الثالثة لم يكن ممهدا كما يري البعض ، ولكن فى النهاية وصل المهرجان لينطلق للمرة الثالثة ، ووجه الشكر لوزارة الثقافة تحت رعاية الوزيرة الدكتورة إيناس عبد الدايم ، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، وخالد عبد العزيز ، وزير الشباب والرياضة ، والهيئة العربية للمسرح والتليفزيون المصري ـ قطاع النيل للقنوات المتخصصة ــ .

وفاء الحكيم رسالة لشباب العالم “أعملوا مسرح”

وصعدت الفنانة وفاء الحكيم، مدير المهرجان لترحب بالحضور داخل “محراب” الحب والثقافة والمسرح والعطاء والمقاومة والحرية والثورة الثقافية؛ وهو المسرح.

وأضافت”المسرح يجمعنا.. المسرح من خلاله نتحدث عن مشاكلنا.. المسرح كلمة جميلة جدا.. جمعتنا الدورة الثالثة، فوقف ورائنا رجال أصحاب كلمة ، وشكر خاص لكل من وقف بجانب كلمة يمكن أن تغير الكثير عبر عشرة أيام من المسرح من خلال شباب على أرض ضحت بالكثير … أرض سيناء ” كما وجهت الشكر لمن وضع يده فى يدهم وأتاح الفرصة لمسرحي العالم أن يأتوا إلى سيناء يقدموا إبداعهم ويروا الطبيعة الجذابة.

ووجهت الحكيم كلمتها لشباب المسرح وقالت ” شباب العالم .. افرحوا .. حبوا .. غنوا .. اعملوا مسرح .. يلا بينا نشتغل مسرح”.

سميحة أيوب: شكرا لكل من دعم المهرجان





أكدت الفنانة سميحة أيوب خلال كلمتها بالافتتاح أن المهرجان يتيح لشباب من دول مختلفة انه يبدع وينمى كل طاقاته ؛ فالمهرجان يدعم أجيالا ممتالية وكل شاب من الشباب المشارك ضمن الفاعليات يأتى من بلده ليعرفنا على فن مختلف ، وتعلم أشياء جديدة من خلال الورشالتى يقدمها المهرجان ، وشبهت شباب المسرحيين بالبراعم التى تنمو من خلال تبادل الخبرات ورؤية طاقاتهم المتنوعة على خبة المسرح .

وقالت أيوب: ” شكرا لكل من ساهم بالمهرجان، شكرا لكل من دعم هذا المهرجان”.









خالد فودة: مسرح يسع لـ 4000 متفرج

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن جميع إمكانيات محافظة جنوب سيناء موجودة لإنجاح مهرجان “شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي”.

وأضاف أنه سعيد بدعم المهرجان فى دورته الجديدة.

وأعلن فودة أن الدورة الرابعة المقرر عقدها العام القادم للمهرجان ستكون أيضا بالمحافظة ؛ لأنه حريص على نشر الثقافة والوعي وأنصار الفكر ، وأعلن أن المحافظة بصدد تجهيز مسرح يسع لـ 4000 متفرج سيكون متاح لإدارة المهرجان لعرض المسرحيات عليه فى الدورات القادمة ، كما سيتم تجهيز مسارح بالشوارع وسيكون هناك فرصة لعرض المسرحيات وسط المواطنين فيما بعد

ودعا اللواء فودة الفنان محمد صبحي لاستضافة عرض ” غزل البنات ” ــ العرض الجديد لصبحي ــ ليقدمها لأهالى جنوب سيناء ، وأضاف أن صبحي سأله على البدو وكانت إجابته انهم متواجدين بالفاعليات ، ومتواجدين دائما .

وشدد فودة على أن الجميع متحمل مسئوليته لإنجاح هذا المهرجان الذي يحمل اسم مصر.





إ يناس عبد الدايم: الإبداع حائط الصد ضد القوى الظلامية

قالت الدكتور إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، إن الفن والإبداع يظلا حائط الصد المنيع لا امة ضد القوى الظلامية التى تحاول جاهدة أن تسيطر على مقدرات الشعوب الحرة ، وإضافت أن الشباب يظل في القلب من العملية الإبداعية لما لهم من قوى متجددة وطموحة ، ورغبة حقيقية فى التعبير عن قضايا وهموم الواقع ، وقدرتهم الفائقة على بذل جهد صادق وفعال لتحقيق المتعة الجمالية للفن بكافه صوره

وأضافت إننا اليوم نقف سويا على تراب سيناء الطاهر وفي قلب مدينة شرم الشيخ لنحتفل سويا ببدء فاعليات المهرجان ، وفن المسرح الذي يمتاز عن غيره بالمواجهة المباشرة مع الجمهور انما يمثل حالة فريدة من التلقي الفنى ، وإن هذا لجهد الشبابي ، و مثل هذه المهرجانات تمثل قوى مصرالناعمة والركيزه الاساسية لانطلاقتها نحو المستقبل.

وأشارت إلى إن المسرح بدوره الحديث والثابت فى بناء الوعي العام من خلال ما يعكسه من تفاعل حقيقي مع قضايا الإنسان وهو وبحق أبو الفنون جميعا ، وبه نحتفي اليوم وننضمن من خلاله إلى خط المواجهة التى تقف عليه مصر وحدها لتحارب قوى التطرف والإرهاب، والتى لا تقتصر على المواجهة المسلحة.









محمد صبحي: المهرجان حركة فنية وثقافية يقودها الشباب

أكد الفنان محمد صبحي، الذي يحمل المهرجان اسمه هذا العام، على أن تكريمه بالمهرجان هذا العام يمثل أكبر من مجرد تكريم، موضحا أن المهرجان حركة فنية وثقافية يقودها الشباب ، وعلينا أن نؤمن بقيادة الشباب.

وأضاف صبحي أنه فى بداياته الفنية وجد مصريين كثر من طبقات متنوعة قاموا بمساعدته هو وفرقته ليقدر على طبع تذاكر المسرحيات وشراء ملابس العروض التي يريد أن يقدمها ، وأكد على أن الشباب المتواجد بالمهرجان الان طموحه كبير وسنساعدهم بما نقدر عليه.

وقال صبحي : كفانا هزل ، فلا حل لبناء مواطن ليعود بريادة مصر إلا بفن وثقافة تبني المواطنين ، وطالب صبحي من وزير الثقافة أن تفتح مسارح الجولة للجمهور ، حتى يعود للجمهور وخاصة الشباب منهم حب ” إرتياد ” المسرح ومشاهده العروض المسرحية ، كما طالب بإعادة تراث المسرح المصري من صلاح عبد الصبور لعبد الرحمن الشرقاوى، فهناك أجيال لا تعرف هؤلاء الكتاب الكبار .

وشدد صبحي على أن هذا المهرجان حقق معادلة تجميع العرب معا فىمكان واحد ، وأعرب عن سعادته بوجود مسرحيين عرب كثر بالمهرجان ، وطالب ان يتخذ فى المهرجان قرار بإعادة الريادة للمسرح العربي من خلال نشر الفن والثقافة بالعواصم العربية المختلفة ، فالثقافة هى الحل الامثل ، فالاهم من بناء الحجر هو بناء البشر .

وسلمت الدكتور إنجي البستاوى، المدير التنفيذي للمهرجان ، تمثال منحوت لصبحي للفنانة نسمة دياب ، كما عرض فيلما قصيرا عن اهم مسرحياته التى قدمها على خشبة المسرح على مدار تاريخه الفني.

لحظة التكريمات وصعود أعضاء لجنة التحكيم على المسرح

استحدثت إدارة المهرجان نوع اخر من التكريمات الاول هو درع الفنانة سميحة أيوب التقديري والثاني دروع للشباب المؤثرين فى الحركة المسرحية .

وصعد بعض المكرمون فى حفل الافتتاح لاستلام دروعهم علىأن يتم تكريمباقي الاسماء بحفل الختام ، ومن المكرمين الفنانة منى نور الدين ، وممثلة الإماراتيه عائشة عبد الرحمن ورشا عبد المنعم من مصر ، ودرع الشباب ناله الفنان المصري مصطفي خاطر

ثم صعد أعضاء لجنة التحكيم على المسرح وهم الممثل الرومانى ورئيس أكاديمية سيبيو، قسطنطين شرياك الذى يترأس اللجنة، وأعضاء، عميدة المعهد العالى للفنون المسرحية بمروسيا وأستاذ الرقص المعاصر والتمثيل سونيا مورثيا من إسبانيا، عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بنمسيك ، وعبد القادر كنكاى من المغرب، المخرجة تاتيانا مالونيسكا من بولندا ، والممثل والمخرج على عليان من الأردن، سينوغراف وعضو الهيئة الدولية لسينوغرافى ومعمارى المسرح كيفن ريجدون من أمريكا ، والممثل والمخرج العرائسى مارتيال انتون من فرنسا ، والممثل والكرويجراف سانديب سوبركار من الهند، الممثلة والكاتبة والمخرجة نورا أمين من مصر عضوا ومقررا.

أما لجنة النقاد الشباب الدولية فتشكلت من الدكتور عمر فرتات، أستاذ أكاديمي من فرنسا، ولومنيتا دانا برسان، استاذ أكاديمي من رومانيا، وخالد رسلان، ناقد وكاتب مصر.