التفاصيل الكاملة لافتتاح مشروع القطار الخفيف « السلام – العاصمة الإدارية»

استعرض الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT « السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية».

يبلغ طول مشروع القطار الخفيف 103 كم وبعدد 19 محطة، ومتوقع أن ينقل حوالي مليون راكب يومياً ويتم تنفيذه على ثلاث مراحل المرحلة الأولى التي يتم افتتاحها اليوم بطول 70 كم وبعدد 12 محطة، بحسب وزير النقل.

مراحل استكمال المشروع

وتعكف وزارة النقل على تنفيذ المرحلة الثانية بطول 18.5 كم وبعدد 4 محطات، والمرحلة الثالثة بطول 16 كم وبعدد 3 محطات.

وأضاف وزير النقل، أن التنفيذ يتم بواسطة شركات مصرية / صينية وأن المشروع يشمل عدد 22 قطارا كل منها مكون من 6 عربات كما يبلغ زمن التقاطر 2.5 دقيقة والسرعة التشغيلية 120 كم / الساعة.

وأشار الوزير إلى أن الأعمال الصناعية الواقعة على مسار القطار الكهربائي الخفيف LRT تبلغ 15 عملا صناعيا 7 كوبري مسار و3 نفق مسار و 4 كوبري سيارات و1 نفق سيارات.

أهداف مشروع القطار الخفيف

وأكد الوزير أن الهدف من مشروع القطار الكهربائي الخفيف ( LRT ) هو خدمة المدن الجديدة على طول المسار مثل العبور والشروق والمستقبل وبدر والعاشر من رمضان والعاصمة الإدارية.

والمشروع يحقق وفرا في الوقود بمقدار 1.7 مليار جنيه سنوياً، لافتا إلى أن القطار الكهربائي الخفيف LRT يتبادل الخدمة مع الخط الثالث للمترو في محطة عدلي منصور المركزية.

كما يتبادل مع مونوريل شرق النيل (العاصمة الإدارية بمحطة مدينة الفنون والثقافة) ومع الخط الأول لشبكة القطار الكهربائي السريع في محطة العاصمة المركزية.

خطوط مترو الأنفاق

في سياق متصل، استعرض الوزير أمام الرئيس شبكة خطوط مترو الأنفاق وتشمل الخط الأول للمترو «حلوان – المرج الجديدة ».

يبلغ طول الخط 44 كم وبعدد 35 محطة وينقل 1.7 مليون راكب يومياً حيث تم بدء التشغيل عام 1989.

الخط الثاني للمترو ( شبرا الخيمة – المنيب) بطول 21.6 كم وبعدد 20 محطة و ينقل 1.4 مليون راكب يومياً حيث تم بدء التشغيل عام 1996.

الخط الثالث ( عدلي منصور – إمبابة / جامعة القاهرة) يبلغ طوله 41.2 كم وبعدد 34 محطة وينقل 1.5 مليون راكب يومياً حيث تم بدء التشغيل عام 2012.