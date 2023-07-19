التفاصيل الكاملة لاسترداد رأس تمثال رمسيس الثاني

كشف الدكتور شعبان عبد الجواد رئيس إدارة الآثار المستردة بوزارة السياحة عن التفاصيل الكاملة لاسترداد قطعة من رأس تمثال الملك رمسيس الثانى تعود إلى 3400 سنة، وكانت سُرقت منذ أكثر من ثلاثين عاماً من معبد أبيدوس بسوهاج.

وأضاف عبد الجواد فى تصريحات له خلال فعاليات الندوة التى عقدت تحت عنوان «استرداد الآثار.. معارك ضد جرائم السرقة والتهريب» أن القطعة الملكية خرجت من مصر فى نهاية حقبة الثمانينيات وبداية تسعينيات القرن الماضى من أحد المعابد فى أبيدوس إذ تم قطعها من التمثال وتهريبها للخارج.

وأشار إلى أنه فى عام 2013 تم رصد القطعة فى إحدى صالات المزادات الإنجليزية وتم وقف بيعها، مضيفا أنه على مدار 10 أعوام كانت هناك متابعة ورصد دقيق للقطعة إلى أن وصلت إلى دولة سويسرا واستطعنا إثبات خروجها من البلاد بطريقة غير شرعية ومن ثم نجحنا فى استردادها.

وأشار عبد الجواد إلى أن هناك اتفاقية ثنائية مع الجانب السويسرى تم توقيعها فى عام 2010 فى مجال استرداد الآثار، كاشفا عن أن القطعة بعد استلامها سيتم عرضها على لجنة سيناريوهات عرض المتاحف أو إعادة ترميمها ووضعها فى المعبد.

ولفت إلى أنه تم استرداد نحو 29 ألف و300 قطعة أثرية من الخارج على مدار 11 عام بدءً من 2011 وحتى الآن.

وذكر أن مصر قامت بجهود عظيمة فى ملف استرداد الآثار والتى خرجت من البلاد بطرق غير شرعية.

وأوضح أن مصر عقدت اتفاقيات ثنائية مع عدة دول بهدف المساعدة فى عمليات الاسترداد والحد من الإتجار فى الآثار.

وتابع أن مصر كانت أول دولة فى الشرق الأوسط وإفريقيا وقعت اتفاقية ثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية فى مجال استرداد الآثار خلال عام 2016، وتم تجديدها لمدة 5 أعوام.

وأكد أن الإدارة تتابع كافة المزادات والمواقع الإلكترونية وفى حال تم رصد قطع أثرية تقوم بمخاطبة صالات المزادات لوقف البيع.

وأضاف أنه يتم إخطار السلطات المعنية والجهات الأجنبية للمطالبة بوقف البيع فى المزاد حتى يتم التأكد من شرعية خروج القطع الأثرية من عدمها.

ونوه بأن هناك قطع خرجت من مصر بطرق شرعية نظرا لوجود وثيقة ملكية كانت تسمح بخروج الآثار قبل إصدار قانون رقم 117 لعام 1983 والذى منع تجارة الآثار أو إهداءها بالكامل.

وأشار إلى قانون القسمة لعام 1912 والذى كان يسمح للبعثات العاملة فى مصر باقتسام 50% من القطع الأثرية المكتشفة مما أدى إلى خروج قطع عديدة من البلاد تتزين بها الكثير من المتاحف فى العالم، كما أن تجارة الآثار كانت مباحة وتباع فى المتحف المصرى حتى صدر قانون 117 وأوقف تلك التجارة.

ولفت إلى أن أكبر ظاهرة يعانى منها العالم هى الحفر خلسة، مشيرا إلى أنه لا يوجد حصر لعمليات الحفر الغير شرعية.

وفى سياق متصل قال عبد الجواد إنه جار العمل حاليًا على تدشين كتالوج لكافة الآثار المستردة تحت عنوان من الظلام إلى النور، منوها بأن التسجيل والتوثيق للأثر هو أول نقطة للحفاظ عليه.

و قال اللواء أحمد عبد الظاهر المدير السابق لإدارة مباحث شرطة السياحة والآثار إن القوانين المصرية لها دور كبير فى حماية الآثار.

وأضاف أن تسجيل الآثار أمر هام للغاية لمواجهة والحد من سرقتها سواء بالداخل أو الخارج.

وأوضح أن تجارة الآثار هى الأولى على مستوى العالم، ومصر من أقدم الدول فى حماية آثارها والحفاظ عليها بإصدار القوانين المنظمة لذلك.