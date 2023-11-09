التفاصيل الكاملة لاختراق نظام فوري باستخدام فيروس الفدية

حصلت المال علي نسخة من منشور مركز الاستجابة لطواريء الحاسب الآلي للقطاع المصرفي والذي يؤكد أن شركة فوري لحلول المدفوعات الإلكترونية وتكنولوجيا البنوك تعرضت اليوم الخميس إلي هجوم إلكتروني باستخدام برامج الفدية ransomware يعرف باسم Lock Bit3.0 .

وقال المنشور إن تهديد lockBit 3.0 هو فيروس الكتروني شديد الخطورة يصيب المؤسسات الحيوية بالدولة ومنها المؤسسات المالية وهو الأمر الذي حدث فعليا لشركة فوري .

وبحسب مركز الاستجابة لطواريء الحاسب الآلي للقطاع المصرفي فإنه من المقرر أن يعمل المركز علي قدم وساق مع فوري للتغلب علي هذه الثغرة الامنية وتعزيز درجة تأمين بيانات العملاء المالي .

يشار إلي أن فيروس lock bit 3.0 يعد نوعا من أصل 25 هجوم فدية تعرضت له عدد من الشركات والجهات حول العالم بحسب موقع hackmanac.

وقال الموقع إن العصابة صاحبة الهجمة علي النظام الإلكتروني لفوري حددت يوم 28 نوفمبر الجاري موعدا نهائيا للحصول على فديتها قبل أن تنشر البيانات التي حصلت عليها في الـ «دارك ويب».

وكانت فوري قد أصدرت بيانا منذ ساعات أكدت خلاله علي كفاءة أنظمة منصاتها ضد أي هجمات إلكترونية وعدم تسريب أي معلومات تتعلق ببيانات العملاء.