التفاصيل الكاملة لاجتماع وزير الري باللجنة العليا لإدارة المياه

ووجه الدكتور عبد العاطي بضرورة التنسيق بين الجهات المعنية لمراجعة مواصفات معالجة مياه الصرف الصحي والتوسع في أعمال المعالجة على مستوى الجمهورية

ترأس الدكتور محمد عبدالعاطى ، وزير الري اجتماع ، لجنة الأمانة الفنية للجنة الدائمة لإدارة ملف المياه بقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2020 لإدارة ملف المياه.

حضر اجتماع وزير الري ممثلو الجهات المعنية من ” وزارة الموارد المائية والري – وزارة الإسكان – وزارة الصحة – وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة – وزارة التنمية المحلية – وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي- الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي”.

ووجه الدكتور عبد العاطي بضرورة التنسيق بين الجهات المعنية لمراجعة مواصفات معالجة مياه الصرف الصحي والتوسع في أعمال المعالجة على مستوى الجمهورية.

تم كذلك خلال الاجتماع مناقشة من وصول القمامة للمجاري المائية والحفاظ على جودة المياه المصارف المائية.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الموارد المائية والري تعمل على توفير كافة الاحتياجات المائية لكافة القطاعات المعنية.

وأشار إلى أن الدولة تواجه العديد من التحديات المائية ونُدرة المياه وصعوبة وأنه قد تم اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة تلك التحديات بمشاركة وزارات ” الري –الزراعة – الاسكان – التنمية المحلية”.



وتشمل إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي وتأهيل الترع والأفمام والبوابات، وتقنين المحاصيل الشرهة في إستخدام المياه، والتوسع في تحلية مياه البحر وغيرها.

وتجدر الإشارة إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2020 بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور وزير الموارد المائية والري ، وبمشاركة السادة الوزراء والمحافظين المعنيين بإدارة ملف المياه يأتي استكمالا للإجراءات المتخذة من قبل الوزارات المعنية.

وتستهدف اللجنة متابعة وتنفيذ العديد من الملفات مثل إعادة تدوير المخلفات الصلبة وعدم إلقائها بالمجاري المائية منعا للتلوث وذلك بالمشاركة مع وزارة التنمية المحلية وأجهزة المحافظات .

وكذلك حماية المنشآت والممتلكات العامة والخاصة من مخاطر الأمطار والسيول وتحقيق الاستفادة منها والتوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الصحي والصناعي المعالج بالمشاركة مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالاضافة الى امداد القرى الفقيرة بشبكات الصرف الصحي .