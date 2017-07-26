التفاصيل الكاملة لاجتماع القابضة للنقل البحري

المال- خاص

عقد اجتماع المجلس التنفيذي السادس والعشرين للشركة القابضة للنقل البحري والبري برئاسة اللواء محمد أحمد إبراهيم يوسف “رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري ” بحضور كل من الأعضاء المتفرغين للنقل البحري والنقل البري والسادة رؤساء الشركات التابعة للقانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والشركات التابعة للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بمقر الشركة القابضة بالقاهرة.

وأشارت الشركة القايضة في بيان لها حصلت “المال”، على نسخة منه أنه تم مناقشة متابعة تنفيذ قرارات الاجتماع الخامس والعشرين الذى عقد بتاريخ 19/6/2017 ومناقشة رؤساء الشركات فى أجراءات تنفيذها وأيضاً القرارات الجارى تنفيذها وذلك لتذليل أى عقبات إضافة إلى مناقشة الإعداد لعقد اجتماعات الجمعيات العامة للشركات التابعة لمناقشة واعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية عن العام المالى 2016/2017 .

وتم مناقشة تحديث نظم المعلومات الإلكترونية والإجراءات التى قامت بها الشركة القابضة والشركات التابعة بإجراءات الربط بين الشركات التابعة والشركة القابضة في مجال تداول المعلومات إلكترونيا وذلك للمواكبة في مجال تكنولوجيا المعلومات لرفع كفاءة الشركات، مع ضرورة الاهتمام بالعاملين في مجال النظم والمعلومات بأن يكونوا مؤهلين علميا ولهم خبرة في مجال عمل الشبكات وتبادل المعلومات مع إمكانية الحاقهم بدورات تدريبية لتأهيلهم علميا وتكوين كوادر مدربة على أعلى مستوي لمزاولة العمل بمجال الشبكات وذلك إذا لزم الامر، وأيضاً دراسة تطوير منظومة حجز تذاكر أتوبيسات شركات نقل الركاب الثلاث على أن تكون من خلال الانترنت مثلها كمثل أجراءات حجز تذاكر الطيران.

وذكرت أن الاجتماع أوصي باتخاذ الإجراءات بدعم جميع الشركات ببرنامج الأجور على الحاسب الآلى لتسهيل المعاملات المالية والمحاسبية للسادة العاملين بالشركات، فضلا عن متابعة الموقف الأمني للشركات التابعة بما يخص ( أمن الورش والمنشآت / الجراجات / أمن الافراد ) وذلك خاصة شركات نقل الركاب ونقل البضائع، مع ضرورة تكليف رؤساء الافرع بمتابعة الموقف الامني مع عدم الاكتفاء بتقديم تقارير امنية للمخالفات ولكن لابد من العمل علي تلافيها وسد الثغرات الامنية التي تظهر ، مع ضرورة قيامهم بتقديم تقارير متابعة امنية دورية يوضح فيها الموقف الامني للمنشأه والاجراءات التي اتخذت حيال تلك المواقف .

كما ناقش موقف البرامج التدريبية مع الاهتمام بالتنسيق مع مركز اعداد القادة لما يقوم بعمل دورات تدريبية عالية الجودة لما انه يقوم بالاستعانه بنخبة من الأستاذة للتدريس بتلك الدورات التدريبية ، الي جانب مناقشة ما تم فيما يخص الاعمال التبادلية والتكاملية بين الشركات التابعة فيما بينها، حيث ان الانشطة الرئيسية لمعظم الشركات التابعة تعتبر انشطة خدمية فلابد من تكامل الشركات فيما بينها حيث يتطلب المزيد من تفعيل الاعمال التكاملية بين الشركات فيما بينها .فغلى سبيل المثال لابد من زيادة الاعمال التكاملية بين الشركات التابعة للقانون 159 لسنة 1981 والعاملة فى مجال نقل البضائع والتوكيلات الملاحية مع الشركات التابعة للقانون 203 لسنة 1991 وذلك لرفع كفاءة وأداء عمل الشركات .

وأوضحت القابضة أنه لابد من شركات نقل الركاب الاهتمام بفروعها الخارجية المتواجدة بالمناطق النائية لرفع مستوي الخدمة بها مع ضرورة المرور الدوري عليها، عرض ملخص نتائج اعمال الشركات التابعة عن الفترة من 1/7/2016 حتي 30/6/2017 مناقشة رؤساء الشركات في تلك النتائج للعمل علي تنمية الإيرادات.