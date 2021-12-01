التفاصيل الكاملة لإستحواذ أورينت للتأمين الإماراتية علي حصة بنك أبو ظبي في ذراعها المصرية





أكملت شركة أورينت للتأمين الاماراتية ؛المملوكة لمجموعة الفطيم ؛ إستحواذها علي حصة بنك أبو ظبي التجارى – بنك الإتحاد الوطنى سابقاً- في شركة أورينت للتأمين التكافلى – مصـر، و البالغة 20% من أسهم الشركة.

وبموجب عملية الاستحواذ؛ ترتفع حصة شركة أورينت للتأمين – الإمارات من 60 الي 80% في إجمالى أسهم الشركة بمصـر.

محمد عبد الرسول: المجموعة تسعي لزيادة مساهمتها في سوق التأمين المصرية واستثمار الإمكانات الإقتصادية الواعدة

محمد مصطفى عبد الرسول – العضو المنتدب لشركة أورينت للتأمين التكافلي – بمصر ؛ قال أن إتمام الصفقة يأتى فى ظل حرص المجموعة الأم بالإمارات على زيادة مساهمتها بسوق التأمين المصرية ، فى ظل الإمكانيات الإقتصادية الواعدة بمصر. محمد مصطفي عبد الرسول- العضو المنتدب لشركة أورينت للتأمين التكافلي- مصر

سبب بيع بنك أبو ظبي التجاري حصة في أورينت مصر لمجموعتها الأم الإماراتية

وقال بنك أبو ظبي التجاري في إفصاح لسوق أبوظبي المالي ، إن الصفقة تأتي في إطار استراتيجيته الرامية إلى التركيز على الأعمال المصرفية الرئيسية، مشيراً إلى أن هذه العلمية لن يكون لها أي تأثير جوهري على ربحية البنك.

أورينت للتأمين التكافلي مصر تتزين بقلادتي تصنيف إئتماني من Standard & Poor’s و AM Best

و من المعروف أن شركة أورينت للتأمين التكافلى – مصـر قد حصلت على تصنيف إئتمانى “A ” من وكالة Standard & Poor’s (S&P) العالمية للتصنيف ؛ بالإضافة الي التصنيف الذي حصلت عليه في وقت سابق من وكالة “AM Best” وهو “a+” ما يجعل الشركة الأعلي تصنيفاً من الوكالتين فى مصـر و قارة أفريقيا.

الاستحواذ علي حصة بنك أبو ظبي التجاري في أورينت مصر ليست المحطة الأولي للمجموعة الإماراتية

وكانت شركة «أورينت للتأمين» التابعة لمجموعة الفطيم، قد أعلنت في مارس الماضي؛ عن إكمالها الاستحواذ على الأسهم العائدة لمجموعة «بنك أبوظبي التجاري» في شركة «أورينت يو إن بي- تكافل» – شركة مساهمة عامة-، والبالغة 49.06% من أسهم الشركة، وبلغت قيمة الصفقة 77 مليون درهم قامت الشركة بسدادها بالكامل.

المجموعة الأماراتية تضع نشاط التأمين التكافلي في مرمي استهدافاتها

وقال عمر الأمين، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أورينت» إن إتمام الصفقة يأتي في ظل حرص «أورينت» على زيادة مساهمتها في سوق التأمين التكافلي في دولة الإمارات. عمر الأمين، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أورينت»

وكانت شركة «أورينت يو إن بي – تكافل» حققت أرباحاً قدرها ستة ملايين درهم في عام 2020، في السنة الثالثة من بدء أعمالها.

ووصف الأمين ؛ الصفقة بالإنجاز الجيد ، حيث إن السنوات الثلاث الأولى تشهد تكوين احتياطيات فنيه يصعب معها تحقيق أرباح، مؤكداً نية الشركة الحصول على حصة كبيرة من سوق التأمين التكافلي في الدولة.

وشهدت شركة أورينت يو ان بي تكافل صفقة مباشرة كبري علي أسهمها بنحو 981.1 ألف سهم بقيمة تصل إلى 77 مليون درهم.

وبحسب بيانات الصفقة، فقد أشترت شركة أورينت للتأمين، والتي تصل ملكيتها الحالية بعد الصفقة إلى 83.9%، حصص كل من أبوظبي التجاري وشركة الوفاق للتمويل.

وكان بنك «أبوظبي التجاري» وافق في نوفمبر الماضي على بيع حصته البالغة 49% في شركة «أورينت يو إن بي»، وحصته البالغة 20% في شركة «أورينت للتأمين التكافلي» لصالح شركة «أورينت للتأمين».

147 مليون جنيه أرباح أورينت للتأمين التكافلي- مصر في 2020

الجدير بالذكر أن ذراع شركة «أورينت» الاماراتية بمصر ؛ وهي شركة اورينت للتأمين التكافلي تعتبر من أنجح الشركات العاملة في السوق، حيث حققت أرباحاً قدرهاً 147 مليون جنيه مصري في العام الماضي 2020.