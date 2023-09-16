التفاصيل الكاملة لأعمال ترميم جامع سارية الجبل في قلعة صلاح الدين الأيوبي (صور)

قال العميد مهندس هشام سمير، مساعد الوزير لمشروعات الآثار والمتاحف، إن أعمال الترميم بجامع سارية الجبل في قلعة صلاح الدين الأيوبي شملت التدعيم الإنشائي والترميم المعماري والدقيق، من أهمها معالجة واستكمال وتنظيف وعزل الواجهات الحجرية والمئذنة، والوحدات الزخرفية، والتكسيات الرخامية بجدران الجامع.

وأضاف سمير أنه تمّت معالجة وتقوية طبقات الملاط بقباب الصحن المكشوف، ومعالجة الأحجار والقباب الأثرية بالضريح الملحق بالجامع، والوجهات الزخرفية، وكل العناصر الخشبية.

وتابع أنه تم ترميم سقيفة الكُتاب المزخرفة والدكة أعلى السقيفة، وعمل طبقات العزل والحماية للطبق الخشبي المزخرف بالمواد المعروفة عالميًّا في أسس الترميم، فضلًا عن أعمال تركيب البلاطات الخزفية لجميع قباب الجامع وعددها 23 قبة، والتي تم تدعيمها لحمايتها قبل التركيب البلاطات الخزفية، فضلًا عن الانتهاء من أعمال تطوير شبكة الإضاءة الداخلية للجامع والكتاب.

ولفت إلى أنه شملت الأعمال أيضًا ترميم الضريح من الداخل والخارج وترميم الزخارف اللونية بالقباب الداخلية، وأيضًا ترميم الواجهات وتنظيفها من الاتساخات المتراكمة على الأحجار وترميم الرخام المتواجد بالصحن وبيت الصلاة والمنبر الرخامي الفريد من نوعه.