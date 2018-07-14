التفاصيل الكاملة لأسعار المعسل بعد الزيادة

أحمد اللاهونىرفعت الشركة الشرقية للدخان "إيسترين كومباني"، قبل قليل أسعار منتجاتها من المعسل بنحو 10%، بعد إضافة مخصصات التأمين الصحى وفروق حق التصنيع الناتجة عن زيادة أسعار الكهرباء والوقود.وشملت القائمة معسل "قص وسلوم" زنة 80 جرام ليسجل 5.5 جنيه للمستهلك بدلا من 5 جنيهات، و11 جنيها للعبوة زنة

أحمد اللاهونى

رفعت الشركة الشرقية للدخان “إيسترين كومباني”، قبل قليل أسعار منتجاتها من المعسل بنحو 10%، بعد إضافة مخصصات التأمين الصحى وفروق حق التصنيع الناتجة عن زيادة أسعار الكهرباء والوقود.

وشملت القائمة معسل “قص وسلوم” زنة 80 جرام ليسجل 5.5 جنيه للمستهلك بدلا من 5 جنيهات، و11 جنيها للعبوة زنة 150 جراما بدلا من 10، 16.5 جنيه للعبوة 250 جراما بدلا من 15، و33 جنيهًا للعبوة 600 جرام بدلا من 30.

ووفقًا لمنشور وزعته الشركة على التجار حصلت “المال” على نسخة منه، ارتفع معسل صنف “كريستال” وزن 100 جرام إلى 16.5 جنيه، بدلا من 10 جنيهات، كما ارتفع معسل “وان فور يو” (برطمان) وزن 250 جرامًا إلى 44 جنيهًا.

يشار إلى أن “إيسترين كومباني” رفعت الخميس الماضى، أسعار 13 صنفا من السجائر، وتراوحت الزيادة بين 1.5 و3.25 جنيه فى العبوة الواحدة مقسمة الى 75 قرشا للتأمين الصحى والباقى كضريبة وفروق حق تصنيع بعد زيادة أسعار الكهرباء والوقود.

وأخطرت وزارة المالية الأربعاء الماضي، شركات السجائر ببدء تطبيق الرسوم الخاصة بقانون التأمين الصحي الشامل والتي تبلغ 75 قرشًا على كل علبة سجائر يتم بيعها.

ونص قانون التأمين على أنه يتم تحصيل 75 قرشا من قيمة كل علبة سجائر مبيعة بالسوق المحلية، سواء كانت سجائر، على أن تتم زيادة تلك القيمة كل 3 سنوات بقيمة 25 قرشا أخرى حتى تصل إلى 150 قرشا.

وتستهدف وزارة المالية تحصيل ضرائب على منتجات التبغ تقدر بنحو 58.5 مليار جنيها في العام المالي الحالي، مقابل 51.4 مليار متوقعة في موازنة العام المالي السابق، أى بزيادة 7.5 مليار جنيها.

واتخذت “إيسترن” قرار زيادة أسعار السجائر نحو 3 مرات خلال فترة ما بعد تحرير سعر الصرف، ففى 12 يناير 2017، رفعت أسعار صنفين فقط سجائر هما كليوباترا كوين (ورقية) من 10.5 إلى 12 جنيهًا، وكليوباترا سوبر من 12.5إلى 12.75 للعلبة (20 سيجارة).

والزيادة الثانية كانت فى فبراير 2017، طالت صنفين هما سجائر كليوباترا بوكس أبيض وارتفعت من 12 لـ 12.75 جنيه، وجولدن وبست (أحمر – أزرق) من 14.5 لـ 15 جنيهًا للعلبة.

والزيادة الثالثة التى طبقتها “إيسترن كومبانى” جاءت فى يوليو من العام نفسه ووقتها رفعت أسعار 3 أصناف، هى: سجائر كليوباترا كينج سايز حاليا بسعر 11.5 جنيه، بدلا من 10.5 جنيه، وكليوباترا كوين من 12 إلى 12.5 جنيه، وكليوباترا سوبر من 12.75 إلى 15 جنيهاً، وجميعاً من منتجات السجائر الشعبية.

ولجأت الشركة إلى تطبيق هذه الزيادة بعد تعويم الجنيه، نتيجة ارتفاع أسعار الخامات سواء المستوردة أو التى تستخدمها من السوق المحلية بعد ارتفاع سعر الدولار لمستويات تخطت الضعف وصعد من 7.88 إلى 18 جنيهًا وقت التحرير، بالإضافة إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتخصيص جزء من أسعار السجائر لنظام التأمين الصحى الجديد.

وحققت “الشرقية للدخان” أرباحاً بلغت 3.4 مليار جنيه، خلال فترة التسعة شهور الأولى من العام المالي الحالي 2017-2018، مقابل أرباح بقيمة 1.3 مليار جنيه في الفترة المقارنة، وزات مبيعات الشركة إلى 10 مليارات جنيه، مقابل 7.8 مليار جنيه في الفترة المماثلة.

