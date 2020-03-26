التفاصيل الكاملة لأزمة تكدس الركاب في قطارات السكة الحديد

انتهت اليوم أزمة التكدس في قطارات خطوط الوجه القبلي

أوضحت مصادر بهيئة السكة الحديد، أن هناك 3 أسباب رئيسية لحدوث زحام شديد وتكدس للركاب في قطارات الوجه البحري، بصفة خاصة اليوم الخميس، ثاني أيام حظر التجوال.

وبحسب مصادر السكة الحديد، فإن السبب الأول: تمثل في إلغاء ما يقرب من 94 رحلة يومية على 7 خطوط، رابطة محافظات الوجه البحري بالقاهرة والعكس، وكانت تعمل بشكل منتظم قبل قرار الحظر.

خطوط وقفت عليها الرحلات

وتضم قائمة الخطوط الملغاة عليها رحلات يومية:” القاهرة – إيتاي البارود والعكس، بعدد 16 رحلة تم وقفها، و17 رحلة على خط القاهرة – منوف – طنطا والعكس، و6 رحلات علي خط سكة حديد ” طنطا – قلين – شريين”.

وتضم الرحلات المغالاه:” طنطا – قلين – دمنهور”، بعدد 11 رحلة، وخط القاهرة – المنصورة”، بعدد 21 رحلة، وطنطا – المنصورة – دمياط، بعدد 15 رحلة، وطنطا – الزقازيق بعدد 6 رحلات.

والسبب الثاني، أن قطارات الوجه البحري عادة تشهد ازدحاما شديدا يومي الأربعاء والخيمس في الأيام العادية، نتيجة إنهاء كثير من المواطنين أعمالهم، ورغبتهم في السفر لمحلات الإقامة الرئيسية في المحافظات، ومن ثم مع إلغاء الرحلات وزيادة الأعداد حدثت أزمة التكدس في العربات وعلى الأرصفة.

وتابعت :” قطارات محافظات وجه بحري دائما متكدسة في الأيام العادية، حتي في القطارات الليلية، عن اقتصار التشغيل على 11 ساعة، أكيد هيحصل أزمة كبيرة، وبرضوا عشان عدد الميكروباصات قل”.

مقترح لوزير النقل

وأوضحت أن السبب الأخير: صعوبة تشغيل عربات إضافية مع التزام الهيئة بإيقاف القطارات على محطات كثيرة في الخط، لأنه لابد من وجود فترة لا تقل عن 30 دقيقية بين كل قطار.

وأشارت إلى أنه سيتم عرض اقتراح على وزير النقل، وهو خفض عدد المحطات التي ستقف عليها القطارات، مع استبدال البعض منها بقطارات مكيفة للتسريع من الرحلة، واستيعاب أكبر عدد ممكن من الركاب.

وأوضحت أن، خطوط الوجه البحري تعتمد بشكل كبير على القطارات المميزة والمطورة، ومن ثم سرعة هذه القطارات ضعيفة، نظرا لحاتها الفنية.

قطارات الصعيد

وكشفت مصادر هيئة السكة الحديد، أنه اليوم تم تلاشت أزمة التكدس في قطارات خطوط الوجه القبلي، عبر زيادة 5 قطارات موزعة بواقع 3 مكيف، يقتصر وقفها على 5 محطات بطول الخط، و2 قطار مميز تقف على 8 محطات بطول الخط، لضمان وجود فترة كافية بين كل قطار.

وأعلنت وزارة النقل، أمس مواعيد القطارات الجديدة ، التى سيتم العمل بها مؤقتا لحين انتهاء فترة حظر التجوال المفروض لمدة أسبوعين.

وأكدت الوزارة عدم تأثر مواعيد القطارات، التي كان من المقرر قيامها أو وصولها، خلال الفترة من الساعة 6صباحاً حتى 7 مساء، لافتة إلى أن هيئة السكة الحديد كثفت الرحلات.

وتم مراعاة تشغيل قطارات السكك الحديدية بجميع الخطوط، بحيث يكون آخر موعد وصول للقطارات بجميع خطوط الشبكة في المحطات الإنتهائية الساعة 6.30 مساء.

وأسطول هيئة السكة الحديد، من الجرارات يصل إلى 820 جرارا، موزعة وفقا لبلد المنشأ بواقع، 342 قاطرة ألمانى، و298 كنديًا، و150 قاطرة أمريكية، و30 قاطرة مناورة إسبانية الصنع.

فيما يبلغ عدد عربات نقل الركاب 3500 عربة مكيفة، تتراوح سرعتها 90 إلى 120 ك/ ساعة، فيما تبلغ سرعة قطارات الضواحى 90 ك/ ساعة.