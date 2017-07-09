التفاصيل الكاملة لأحداث الشغب باستاد برج العرب وتعليق رئيس الزمالك عليها

وكالات:ألقت قوات أمن الإسكندرية القبض على مجموعة من العناصر المثيرة للشغب، عقب مباراة الزمالك وأهلي طرابلس الليبي في دوري أبطال إفريقيا للأندية، مساء الأحد.وودع نادي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد تعادله بهدفين لمثلهما أمام ضيفه أهلي طرابلس الليبي، في اللقا

وكالات:

ألقت قوات أمن الإسكندرية القبض على مجموعة من العناصر المثيرة للشغب، عقب مباراة الزمالك وأهلي طرابلس الليبي في دوري أبطال إفريقيا للأندية، مساء الأحد.

وودع نادي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد تعادله بهدفين لمثلهما أمام ضيفه أهلي طرابلس الليبي، في اللقاء الذي جمعهما ضمن مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات من البطولة.





واشتبكت الجماهير الغاضبة مع قوات الأمن المنوطة بتأمين الاستاد، حيث قامت العناصر المشاغبة بإحداث تلفيات بالاستاد.

وكانت الاشتباكات بدأت داخل المدرجات، حيث ردد الجماهير عبارات مسيئة للقوات المتواجدة للتأمين.

وأصيب 7 أشخاص بجروح واختناقات خلال أعمال شغب وقعت، مساء الأحد، في ستاد برج العرب غرب الإسكندرية، في أعقاب مباراة الزمالك وأهلي طرابلس الليبي التي انتهت بالتعادل (2-2).



وقال مصدر مسؤول بمديرية الشؤون الصحية في الإسكندرية، إن غرفة عمليات المديرية تلقت إخطارا بإصابة 7 أشخاص في مواقع متفرقة باستاد برج العرب بينهم حالة مصابة باشتباه كسور بأنحاء الجسم، وتم نقلها لتلقي العلاج في مستشفى العامرية العام. وقال مصدر مسؤول بمديرية الشؤون الصحية في الإسكندرية، إن غرفة عمليات المديرية تلقت إخطارا بإصابة 7 أشخاص في مواقع متفرقة باستاد برج العرب بينهم حالة مصابة باشتباه كسور بأنحاء الجسم، وتم نقلها لتلقي العلاج في مستشفى العامرية العام. وأضاف المصدر أن معظم الإصابات وقعت نتيجة التدافع والاختناق بالغاز المسيل للدموع أثناء أعمال الشغب داخل الاستاد وخارجه عقب المبارة. ونفى المصدر وقوع أي وفيات وأكد على أنه تم تقديم العلاج اللازم إلى 5 حالات داخل الاستاد عن طريق رجال الإسعاف، بينما رفضت حالة واحدة تلقي العلاج وغادرت على مسؤوليتها الخاصة، نافيا ما تردد عن وقوع أي وفيات. وقال مصدر أمني إن قوات الأمن تمكنت من ضبط ٢٠ من مشجعي نادي الزمالك بسبب نشوب مناوشات بينهم وبين قوات الأمن، على خلفية مباراة الفريق مع أهلي طرابلس، وجارى فحصهم. وعبرت جماهير الزمالك عن غضبها بتحطيم مقاعد مدرجات الدرجة الثالثة بملعب برج العرب،وأشعلوا الشماريخ وألقوا 3 زجاجات المياه داخل الملعب، مرددين هتافات ضد رئيس النادي، المستشار مرتضى منصور. وكانت المبارة قد شهدت أجواء متوترة قبل بدايتها ووقعت مناوشات بين جماهير الزمالك وقوات الأمن عند مدخل مدرجات الدرجة الثالثة يمين، بسبب اعتراض بعض الجماهير على منعهم من دخول المباراة لمشكلات تتعلق بتذاكر الدخول. وأطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق الجماهير الكثيفة التي حاولت دخول الاستاد بعد دخول أعداد كبيرة قبل انطلاق المباراة.

ومن ناحية أخرى، شن رئيس نادي الزمالك، المستشار مرتضي منصور، هجوما حادا على مجموعة ألتراس وايت نايتس المنتسبة لمشجعي الزمالك، حيث حمل تلك المجموعة مسؤولية الخروج الإفريقي للزمالك، مشددا على أنه لن يسمح لتلك المجموعة بدخول المدرجات.