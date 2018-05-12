التفاؤل يهيمن على توقعات محللي الاقتصاد الكلي لمعدلات النمو

بنسب تترواح ما بين 5.2% إلي 5.7% خلال 2018-2019ارتفاع معدلات التضخم ببداية العام ثم التراجع مجددًا بنهايتهاستقرار متوقع بسعر الصرف قرب مستويات 17.5 جنيه و 17.25 جنيهأسماء السيد ومصطفى طلعتهيمن التفاؤل على توقعات محللي الاقتصاد الكلي، بشأن معدلات نمو الاقتصاد خلال العام ال

بنسب تترواح ما بين 5.2% إلي 5.7% خلال 2018-2019





ارتفاع معدلات التضخم ببداية العام ثم التراجع مجددًا بنهايته





استقرار متوقع بسعر الصرف قرب مستويات 17.5 جنيه و 17.25 جنيه

أسماء السيد ومصطفى طلعت

هيمن التفاؤل على توقعات محللي الاقتصاد الكلي، بشأن معدلات نمو الاقتصاد خلال العام المالي المقبل 2018-2019 لتتراوح التوقعات ما بين 5.2% إلي 5.7% مما تخالف بعضها توقعات صندوق النقد الدولي بشكل ايجابي .

ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 5.2% في السنة المالية 2018 ارتفاعاً من 4.2% في السنة الماضية، كما توقع أن تتسارع وتيرة النمو ليصل إلى 5.5% في السنة المالية 2019.

وتوقع المحللون أن ترتفع معدلات التضخم ببداية العام المقبل نتيجة استكمال منظومة الإصلاح الاقتصادي برفع الدعم عن الوقود، على أن تعود لمعدلاتها الطبيعية بنهاية العام ذاته، فيما ستحافظ مستويات الصرف على مستوياتها الحالية .

وقال صندوق النقد الدولي في تقرير صادر عنه إن الزيادة المتوقعة في إنتاج الغاز في مصر ستدعم مواصلة نمو الاقتصاد المصري، موضحاً أن تحسن مستوى الثقة لا يزال مستمراً في تعزيز الاستهلاك والاستثمار الخاص بالإضافة إلى زيادة حجم الصادرات والسياحة.

ورفع صندوق النقد الدولي من توقعاته للنمو في البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان وأفغانستان إلى 4.7% في 2018، من 4.4% في توقعاته السابقة، مستفيدة من تحسن آفاق النمو المستمر في منطقة اليورو من خلال أثره على الصادارت، وتحويلات المغتربين، والاستثمار الأجنبي المباشر، والسياحة. وتوقع الصندوق أن تصل معدلات النمو في البلدان المستوردة للنفط إلى 5% في المتوسط خلال الفترة 2019-2023.

وفي المقابل، توقع الصندوق تباطؤ الواردات في المنطقة ذاتها بالرغم من تأثير زيادة أسعار النفط مقارنة بعام 2017 إلى 4.8 % في 2018 من 6.8 % في 2017، ليظل ثابتاً على المدى المتوسط عن 5.5%، مرجعاً هذا الإنكماش إلى التباطؤ المنتظر في الواردات الرأسمالية لمشروعات البنية التحتية.

وشدد الصندوق، على أهمية مواصلة تشجيع النمو الأعلى والأكثر احتوائية واستكمال إصلاحات فواتير أجور القطاع العام بإصلاحات أخرى، مثل إصلاحات دعم الطاقة واعتماد نظم ضريبية عادلة، ليصبح بوسعها المساهمة في زيادة الاستثمار في البنية التحتية والحماية الاجتماعية، الأمر الذي من شأنه إلى جانب تحسين كفاءة وجودة الخدمات العامة وإزالة تشوهات سوق العمل، تشجيع نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل فيه، كونه يمثل مصدر توظيف أكثر استمرارية لملايين الشباب الذين يدخلون سوق العمل كل عام.

** نسبة جيدة



بدايةً قالت إسراء أحمد محلل اﻷقتصاد الكلي لدى “مباشر إنترناشيونال”، أن توقعتها لمعدلات النمو خلال العام المالي المقبل توافق توقعات صندوق النقد الدولي، موضحة أن النسبة جيدة ومتفائلة ولكنها ليست على النحو الذي نعتبره طفرة في الاقتصاد.

وأضافت أن النسبة المتوقعة تصل 5.2%، وهي ما تخالف توقعات الحكومة التى تصل نسبتها لـ5.8%، موضحةً أن اﻷولى منطقية في ظل اﻷوضاع الحالية واﻹجراءات اﻹصلاحية المنتظرة.

وأشارت إلي مجموعة من العوامل التى ساهمت في الارتفاع بنسبة النمو مقارنة بالعام السابق، إذ تتمثل في هدوء وتيرة اﻹصلاحات التى بدأت منذ عام 2016، إضافة إلي تعافى القوة الشرائية تدريجيًا خلال الفترة الحالية، وبدء تعافي الاستثمار في السوق المحلية .

وفيما يتعلق بتوقعات الحكومة قالت إن النسبة المرجحه متفائلة إلي حد كبير، وهناك مجموعة من العوامل التى تؤثر سلبًا على تحققها من بينها أن عجز الميزان التجاري لا يزال مرتفعًا كون مصر بدل مستوردة . وأوضحت أحمد، أن بصفة عامة فإن الوضع العام محليًا سيكون أفضل بكثير مقارنة بما سبق، إذ مر بالعاصفة اﻷكبر وتجاوزها بدءًا من “تعويم الجنيه”، لافتًا أن المتعاملين وصولوا لمرحلة أقرب للتأقلم مع تلك اﻷوضاع ويتضح هذا في تعافي معدلات الاستهلاك . و

وعلى صعيد معدلات التضخم حددت متوسط العام بـ 12:12.5% على اساس سنوي، فيما قد يرتفع بدءًا يوليو بنسبة

4% لتصل 16.5% عقب استكمال خطة اﻹصلاح ورفع الدعم المتوقع عن الوقود، ليقل بنهاية العام بشكل تدريجي وصولاً لـ14.5% .

ولفتت محلل الاقتصاد الكلي بـ”مباشر”، إلي مجموعة من التخوفات، أولها زيادة الضغوط الاجتماعية بسبب بنسب الرفع المتوقعه في الوقود والتى سيعقبها موجه تضخمية في الاسعار، إضافة إلي جمود الميزان التجاري نتيجة لاستمرار زيادات الوردات دون تعافي الصادرات، وأخيرًا استمرار ارتفاعات الدين الخارجي .

وتوقعت أحمد أن يحافظ معدل الصرف بشكل كبير على مستوياته الحالية ، مع إمكانية زيادة قيمة الجنيه بشكل هامشي وتدريجي، على أن يكون إجمالاً بـ 17.5 جنيه خلال العام .



** توقعات إيجابية



وفي السابق ذاته، قالت رضوى السويفي رئيس قسم البحوث بشركة “فاروس القابضة”، أنها تتبني نظرة متفائلة لمعدلات النموخلال 2018 – 2019 إذ تتوقع أن يكون بنسبة 5.7 % وهو ما يقارب توقعات الحكومة ويزيد عن توقعات صندوق النقد

وأوضحت السويفي، أن تلك النظرة تأتي وفقًا لمجموعة من الداوعم، أولها انتعاش التصدير خلال الفترة الحالية نتيجة تطلعات الشركات وخاصة المدرجة في البورصة المصرية نحو التصدير، إضافة إلي تعافي مناخ الاستثمار من قبل القطاع العام والخاص، وتحسن معدلات الاستهلاك .

وتوقعت حدوث موجة تضخميًا ببداية العام المالي المقبل وتستمر لمدة 3 شهور فقط، وذلك نتيجة لرفع الدعم عن الوقود، مرجحةً أن ترتفع معدلات التضخم على اساس شهري لتسجل 3.5% ثم 2% ثم 1% على مدار الثلاث أشهر . وتوقعت استقرار سعر الصرف ليصل إلي 17.25 جنيه على مدار الربع اﻷول من العام .

وقالت يارا الكحكي محلل الاقتصاد الكلي ببنك الاستثمار “نعيم” أن النظرة المستقبلية للنمو إيجابية في ظل مواصلة تعزيز الأوضاع الاقتصادية اذ من المتوقع ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 5٪ في العام المالي الجاري 2017/2018، و5.5٪ في العام المالي المقبل 2018/2019، مقارنة مع 4.1٪ في العام الماضي.

واشارت “الكحكي” إلى تحسن معدلات التضخم في ضوء بدء تأقلم المستهلكين مع آليات الأسعار الجديدة بعد التعويم، بعد أن تأثرت معدلات الاستهلاك سلبا بانحسار القدرة الشرائية خلال العام المالي 2016/2017 بفعل الاتجاه إلى ترشيد النفقات.

وتوقعت انخفاض عجز الموازنة الكلي إلى 10٪ في العام المالي الجاري و9٪ في العام المالي المقبل (مقابل 10.9٪ في العام المالي الماضي 2016/2017)، مدفوعًا بزيادة الإيرادات الضريبية (بما في ذلك الضرائب غير المباشرة والرسوم الجمركية)، إلى جانب تدابير رفع الدعم الحكومي، لكن تظل المعدلات المتوقعة للنمو مرتفعة جراء ارتفاع تكاليف خدمة الدين والنفقات المتعلقة بالأجور.

ورجحت انخفاض عجز حساب المعاملات الجارية إلى 10.4 مليار دولار في العام.

وكانت وزارة التخطيط أعلنت مؤخرًا أنها تتوقع نموًا بنسبة 5.8% خلال العام المالي 2018-2019 على أن تصل لمستويات 7% خلال 2021 – 2022 .