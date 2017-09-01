التفاؤل يسيطر على تدريب الفراعنة بعد تعادل غانا مع الكونغو

علي المصري سيطر التفاؤل على مران المنتخب الوطني الذي أقيم مساء اليوم الجمعة، تحت قيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني، ومعاونيه، في معسكره المغلق ببرج العرب، بعد تعادل غانا على أرضها مع الكونغو. ويستعد منتخب مصر لمواجهة أوغندا يوم الثلاثاء المقبل باستاد الجيش المصري ببرج العرب في الإسك

علي المصري

سيطر التفاؤل على مران المنتخب الوطني الذي أقيم مساء اليوم الجمعة، تحت قيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني، ومعاونيه، في معسكره المغلق ببرج العرب، بعد تعادل غانا على أرضها مع الكونغو.



ويستعد منتخب مصر لمواجهة أوغندا يوم الثلاثاء المقبل باستاد الجيش المصري ببرج العرب في الإسكندرية، في الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا، وسيشهد نفس اليوم، مباراة الكونغو وغانا في برازفيل.



وشارك في المران 26 لاعبًا بمن فيهم محمد عواد العائد للمعسكر، وعصام الحضري قائد وحارس الفراعنة، رغم إصابته خلال لقاء أمس في الركلة، بعد اصطدامه بأحمد حجازي مدافع مصر، أثناء سير المباراة.



وأدى اللاعبون الذين شاركوا في مباراة أمس مرانًا خفيفًا لإزالة آثار الإرهاق، بينما كان مران بقية اللاعبين قويًّا لتجهيز كل اللاعبين للمباراة المرتقبة.



وحضر المران الدكتور كرم كردى، والمهندس أحمد مجاهد، عضوا مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، والكابتن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالجبلاية ورئيس فرع الإسكندرية.