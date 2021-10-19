التفاؤل يسيطر على البورصة عقب التغطية الضخمة لطرح «إى فاينانس»

سيطر التفاؤل على رؤية المحللين لأداء البورصة خلال الجلسات المتبقية من الأسبوع الحالى، مدعومة بالنجاح القوى لمعدلات تغطية طرح شركة «إى فاينانس» المالية، والذى يعد الطرح الأكبر بالبورصة منذ 5 سنوات.

ويرى المحللون الفنيون أن عودة الانتعاشة فى قيم التداولات مرة أخرى نتيجة تحسن الحالة النفسية للمتعاملين بعد التغطية الكبيرة لطرح «إى فاينانس»، متوقعين استغلال العملاء للأموال المتبقية من حصيلة التخصيص فى الطرح عبر إعادة ضخها فى السوق من جديد.

وشهد الطرح العام لـ«إى فاينانس» معدلات تغطية كبيرة بلغت 61 مرة، وهو أكبر معدل تغطية فى تاريخ البورصة، بجانب طرح طلعت مصطفى القابضة فى 2007 الذى تمت تغطيته 41 مرة.

وسجلت مؤشرات البورصة ارتفاعات جماعية خلال تعاملات أمس، مدعومة بمشتريات المستثمرين العرب والأجانب.

وصعد مؤشر «EGX30» الرئيسى بنسبة %0.08 ليصل إلى 11276 نقطة، و«EGX70» للأسهم الصغيرة والمتوسطة %0.75 مسجلا 2659 نقطة، و«EGX100» الأوسع نطاقا بنسبة %0.86 ليسجل 3641 نقطة.

وهيمن الصعود على غالبية القطاعات المقيدة بقيادة البنوك والصحة والعقارات والسياحة والاتصالات والنقل والتعليم والخدمات المالية غير المصرفية والمقاولات، بينما هبطت قطاعات الأغذية والطاقة والتجارة والموارد الأساسية.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم أمس 7.2 مليار جنيه، بعد إضافة حصيلة الطرحين الخاص والعام لأسهم «إى فاينانس» والتى من المقرر بدء التداول على أسهمها غدا.

وجرى التداول على 199سهما ارتفع منها 91 بينما انخفض 5 واستقر 56 عند نفس مستويات إغلاق أمس الأول.

فنيون: السوق مهيأة لاستقبال مزيد من السيولة و«EGX30» يستهدف 11400 نقطة

وقال محمد كمال، نائب الرئيس التنفيذى لشركة «الرواد» لتداول الأوراق المالية، إن البورصة تشهد حالة تفاؤل واضحة بدعم من نجاح الاكتتاب فى طرح «إى فاينانس» ومعدلات السيولة الكبيرة التى دخلت السوق.

وأشار إلى أن السوق شهدت خلال الفترة الأخيرة قيام بعض العملاء القدامى بإعادة تشغيل أكوادهم مرة أخرى، لرغبتهم فى المشاركة بطرح «إى فاينانس» والذى يذكرهم بالعصر الذهبى للطروحات الحكومية مثل المصرية للاتصالات.

وأوضح أن الأموال التى تم ردها للمكتتبين فى الطرح بعد تخصيص الأسهم بالتأكيد سيتم إعادة ضخها مرة أخرى فى السوق سواء عبر شراء سهم «إى فاينانس» أو أسهم أخرى.

وأشار إلى أن المؤشر الرئيسى يستهدف 11450 – 11500 نقطة على الأجل القصير، شريطة الاستقرار أعلى منطقة الدعم الأقرب عند 11200 نقطة.

وقال أحمد أبو اليزيد، رئيس قسم التحليل الفنى فى شركة «عكاظ» لتداول الأوراق المالية، إن السوق شهدت ارتدادًا جيدًا من نهاية شهر سبتمبر الماضى مع تحسن السيولة إلى مستويات ما قبل إعادة الحديث عن ملف ضريبة الأرباح الرأسمالية.

وأوضح أن السوق شهدت تحسنا فى أحجام التداول خلال جلسة أمس بالتزامن مع ارتفاع غالبية الأسهم المكونة للمؤشر الرئيسى.

ولفت إلى أن المؤشر نجح فى الارتداد واختراق منطقة المقاومة المهمة عند 10700 نقطة، ثم 11000و11200 نقطة مما يؤهله لاستهداف مناطق 11400 و11600 نقطة خلال الفترة المقبلة.