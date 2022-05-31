التغييرات الكاملة في تسع رؤساء شركات الكهرباء الجديدة

علمت المال من مصادر رفيعة المستوي بوزارة الكهرباء ، ان المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ، اعتمد الحركة الجديدة لتعيينات رؤساء شركات الكهرباء للتوزيع.
وجاءت التغييرات كالتالي :-
1. المهندس/ حسام الدين عفيفى ـ رئيس مجلس إدارة شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.
2. المهندس/ سامى عرفة أبو ورده ـ رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء.
3. المهندس/ محمد عبد الحكم يوسف ـ رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء.
4. المهندس/ رأفت شمعه ـ رئيس مجلس إدارة شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء.
5. المهندس/ مدحت فوده ـ رئيس مجلس إدارة شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.
6. المهندس/ محمد عسل ـ رئيس مجلس إدارة شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء.
7. المهندس/ حسن البيلى ـ رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء.
8. المهندس/ طارق عبد الشافى ـ رئيس مجلس إدارة شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء.
9. المهندس/ أحمد صدقى ـ رئيس مجلس إدارة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء.
ومن المقرر ان يتولي رؤساء شركات الكهرباء الجدد مهامهما خلال ايام