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التغييرات الكاملة في تسع رؤساء شركات الكهرباء الجديدة

بعدد 9 شركات توزيع كهرباء

التغييرات الكاملة في تسع رؤساء شركات الكهرباء الجديدة
عمر سالم

عمر سالم

9:47 م, الثلاثاء, 31 مايو 22

علمت المال من مصادر رفيعة المستوي بوزارة الكهرباء ، ان المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ، اعتمد الحركة الجديدة لتعيينات رؤساء شركات الكهرباء للتوزيع.

جابر دسوقي
جابر دسوقي

وجاءت التغييرات كالتالي :- 

1.    المهندس/ حسام الدين عفيفى ـ رئيس مجلس إدارة شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.

2.    المهندس/ سامى عرفة أبو ورده ـ رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء.

3.    المهندس/ محمد عبد الحكم يوسف ـ  رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء.

4.    المهندس/ رأفت شمعه ـ رئيس مجلس إدارة شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء.

5.    المهندس/ مدحت فوده ـ  رئيس مجلس إدارة شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.

6.    المهندس/ محمد عسل ـ رئيس مجلس إدارة شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء.

7.    المهندس/ حسن البيلى ـ  رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء.

8.    المهندس/ طارق عبد الشافى ـ  رئيس مجلس إدارة شركة البحيرة  لتوزيع الكهرباء.

9.    المهندس/ أحمد صدقى ـ  رئيس مجلس إدارة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء.

ومن المقرر ان يتولي رؤساء شركات الكهرباء الجدد مهامهما خلال ايام

عمر سالم

عمر سالم

9:47 م, الثلاثاء, 31 مايو 22