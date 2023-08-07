التغيرات المناخية تشعل أسعار سوق الخضر والفواكه

كشفت جولة قامت بها «المال» على أسواق الخضروات والفواكه عن جنون أسعار العديد من الأصناف نتيجة التغيرات المناخية لاسيما الفواكه وأهمها التفاح المستورد والبلدى والبرقوق والكمثرى والعنب والجوافة والموز ، والخضروات الموسمية كالخيار والجزر والطماطم وغيرها.

وفقا للجولة سجلت أسعار الخيار من 18إلي20 جنيها ، كما ارتفع التفاح البلدى إلى ما يتراوح بين 35 و40 نظرا لتراجع إنتاجية هذه الأنواع بسبب التغيرات المناخية وتقلب درجات الحرارة بين البرودة الشديدة والحرارة القياسية.

من جانبه أكد أحمد طه تاجر بسوق أرض اللواء بالجيزة لـ«المال» أن سبب ارتفاع التفاح البلدى هو تراجع إنتاجية المزارع خلال موسم الجنى فى الشهور الماضية ، فضلا عن التغيرات المناخية التى ساهمت بتقليص إنتاجية الأشجار إلى 40 % فقط من الكميات.

وأضاف طه أن سبب ارتفاع أسعار الخيار هو تراجع إنتاجية الصوب حاليا فى ظل اشتداد درجات الحرارة وانقطاعات الكهرباء المتكررة التى توقف تشغيل المراوح والمكيفات وسخونة أغطية البلاستيك المسماة بالصوب الزراعية أو الدفيئة.

وأوضحت الجولة أن أقل سعر للفواكه يتراوح بين 20 جنيها للموز والشمام 12 ، وترتفع إلى 60 للتفاح المستورد وبعض أصناف المانجو يتدرج سعرها بين 20 للأصناف المتوسطة ويصل إلى 60 للأصناف العالية مثل فص العويس ، وتتراوح متوسطات السعر لأصناف الزبدية والنعومى والسكرى بين 30 و35 وأظهرت الجولة أن أسعار التين البرشومى والأبيض تتراوح بين 30 و35 جنيها والعنب الأحمر والأسود والأخضر بين 20 و35 والبرقوق والمشمش 40 والبرتقال والجوافة 20 لكل كيلو .

كشفت الجولة أن أسعار الخضروات ارتفعت أيضا ، تتصدرها 3 أنواع وهى الخيار والطماطم التى قفزت بين 8 و10 جنيهات للكيلو بدلا من 6.5 مؤخرا ، والبامية والفاصوليا مسجلة 35 و والجزر 16 مقابل 8 جنيهات مؤخرا.

و أكد حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين أن سبب تباين أسعار الخضروات والفواكه حاليا هو مرور بعض منها فى نهاية موسمها التسويقى مثل التفاح البلدى وتراجع المعروض والبعض الآخر تأثراً بالتغيرات المناخية مثل الخيار والطماطم.

وأوضح عبد الرحمن أن اشتداد درجات الحرارة صيفا والبرودة الشديدة شتاءً تؤثر على إنتاجية بعض المحاصيل التى تتطلب معدلات برودة ودفء معتدلة مثل المانجو التى تراجعت إنتاجيتها الموسم الجارى وارتفاع سعرها مقارنة بالعام الماضى الذى بلغ أقل سعر لها 10 جنيهات للأصناف البلدية للمستهلك وبينما يسجل أقل سعر حاليا 20.

وكشف عبد الرحمن عن أن بعض الأراضى تعرضت للإجهاد لاسيما الجبلية منها وارتفعت معدلات الملوحة المائية وبالتربة وارتفاع درجات الحرارة التى أثرت على إنتاجية المحاصيل خاصة فى جنوب الصعيد والظهير الصحراوى وأيضا مناطق الدلتا سواء فى البحيرة بوادى النطرون أو وادى الملاك والصالحية بالشرقية.

وأضاف أن ارتفاع درجات الحرارة المتكرر يتطلب معاملات جديدة فى الرى عبر تقريب الفترات وتسميد النترات والعناصر بدلا من اليوريا، والرى فى المساء وتجنب فترات الظهيرة.

قال عادل الأشقر رئيس قطاع الزراعة الآلية بالوزارة فى تصريحات له سابقا أن معدات القطاع تواصل العمل على مدار الساعة وفى ظل الظروف الجوية الاستثنائية التى تشهدها مصر حاليا من موجة الحرارة الشديدة حيث يتم العمل بمعدات الزراعة الآلية فى تجهيز الصوب بالفيوم ليلا ونهارا تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.

أكد رمضان صالح تاجر بسوق العبور أن أسعار التفاح البلدى بسوق العبور تسجل حاليا 25 جنيها للأصناف الفاخرة حيث تشهد السوق زيادة فى معدلات السحب وتراجع المعروض وارتفاع سعر قفص الطماطم من 80 إلى 160 حاليا.

وأوضح صالح أن الكثير من الأسباب تضافرت لتحقيق الزيادة الحالية فى الأسعار لاسيما عودة النشاط السياحى الذى يقوم بسحب كميات إضافية من المحاصيل من السوق وكذلك التغيرات المناخية التى أدت لتراجع الإنتاجية وسوء جودة الثمار وتدهور المذاق والشكل.

وكشف صالح عن أن أسباب ارتفاع الفواكه هو زيادة معدلات التصدير أيضا خلال الفترة الراهنة حيث تسجل ارتفاعات وطفرات فى الكميات.