التعويم يُنعش القناة للرباط ويضاعف خطتها الاستثمارية

أماني العزازي:أسهم تعويم سعر الصرف فى انتعاش أرباح وإيرادات شركة القناة للرباط وأنوار السفن إحدى الشركات السبع التابعة لهيئة قناة السويس؛ إذ إن الشركة تقوم بتحصيل خدماتها بالدولار.وكشف يحيى عوض، رئيس مجلس إدارة الشركة، عن ارتفاع الإيرادات التى حققتها الشركة إلى 860 مليون جنيه العام المالى المنقض

أماني العزازي:



أسهم تعويم سعر الصرف فى انتعاش أرباح وإيرادات شركة القناة للرباط وأنوار السفن إحدى الشركات السبع التابعة لهيئة قناة السويس؛ إذ إن الشركة تقوم بتحصيل خدماتها بالدولار.



وكشف يحيى عوض، رئيس مجلس إدارة الشركة، عن ارتفاع الإيرادات التى حققتها الشركة إلى 860 مليون جنيه العام المالى المنقضى 2016 / 2017، فيما بلغت الأرباح 462 مليون جنيه ومن المستهدف تحقيق 550 مليون جنيه العام المالى الحالى حتى 30

يونيو 2018.



وأضاف عوض أن من بين أسباب نمو عوائد الشركة ارتفاع أعداد السفن العابرة للقناة، بفضل تخفيضات الرسوم التى يمنحها الفريق مميش رئيس هيئة قناة السويس للخطوط الملاحية، خاصة سفن الرحلات الطويلة من أمريكا إلى شرق آسيا، والتخفيضات التى أقرها الفريق على معدلات تداول الحاويات فى موانئ اقتصادية قناة السويس.

وتوقع عوض ارتفاع حجم الأرباح والإيرادات العام المالى المقبل 2018 /2019 نظرًا للتحسن الملحوظ فى معدلات التجارة البحرية العالمية وارتفاع نوالين الشحن منذ بداية 2018.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة إن شهر يونيو 2018 سيشهد بداية التشغيل الفعلى لمشروع شرق بورسعيد العملاق، وبمجرد تسلم اقتصادية قناة السويس الأرصفة البحرية الجديدة من الهيئة الهندسيه للقوات المسلحة تمهيدا لطرحها أمام المشغلين العالميين والمستثمرين فإن شركته مستعدة لتقديم كل الخدمات.



وأضاف عوض أن الموازنة الاستثمارية للشركة ارتفعت من 28 مليون جنيه العام المالى الماضى إلى 50 مليون جنيه 2018 /2019؛ لتلبية احتياجاتها من بناء لنشات جديدة، ودعم وصيانة أسطولها من الوحدات البحرية بإجمالى 235 وحدة مجهزة بالطواقم البحرية المدربة.

وذكر أن شركته تعاقدت مع شركة القناة للإنشاءات البحرية لبناء عدد 2 لنش رباط ألمونيوم بطول 14 مترًا إلى جانب التعاقد مع شركة الأعمال الهندسيه لبناء 6 لنشات جديدة فايبر جلاس بطول 10 أمتار، كما تم رصد 10 ملايين جنيه كاعتمادات إضافية لصيانة أسطول الشركة من اللنشات بورش الشركة ببورفؤاد.



من ناحية أخرى، أكد عوض أن الشركة تتجه لتعظيم إيراداتها بإضافة أنشطة ومجالات عمل جديدة أبرزها نشاط الحفر الأفقى الذى يشمل تركيب سيفونات أسفل قناة السويس لتوصيل المياه والكهرباء والتليفونات لسيناء ومدن القناة.

ولفت عوض إلى أن العمل جارٍ حاليًّا فى تنفيذ 3 سيفونات بقطر 8 أمتار أسفل مياه القناة لتوصيل المياه العذبة لمدينة الإسماعيلية الجديدة شرق قناة السويس، كما تم التعاقد مع محافظة بورسعيد للبدء فى تنفيذ سيفون أسفل قناة الاتصال جنوب بورسعيد؛ لتوصيل المياه لكمبوند الحى الإماراتى خارج كردون المحافظة.

كما انتهت الشركة من تسليم 3 سيفونات أمام ترسانة بورسعيد تصل من مبنى قناة السويس إلى مدينة بورفؤاد بتكلفة 18 مليون جنيه.



وفى سياق متصل، قررت الشركة القناه للرباط تثبيت تعريفة خدماتها المقدمة للسفن العابرة للقناة والمترددة على موانئ بورسعيد للعام الرابع على التوالى، كما قامت الشركة تجديد التعاقد مع مجلس إدارة المنطقة العامة الاقتصادية لتنمية قناة السويس لإتاحة خدمات الحل والرباط للسفن المترددة على موانئ شرق وغرب بورسعيد، وإمدادها بكشافات الإضاءة، وتأمين عبورها بالقناة تحقيقًا لشروط السلامة بلائحة الملاحة.